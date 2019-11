NBA - Moritz Wagner zeigt bestes Spiel seiner Karriere: "Ich habe nichts Besonderes gemacht"

Moritz Wagner hat beim 137:116-Sieg seiner Washington Wizards (3-7) über die Minnesota Timberwolves (7-5) ein überragendes Spiel gezeigt und dabei sogar historische Bestmarken aufgestellt. Der Deutsche selbst wollte seinen Auftritt indes nicht zu hoch hängen - das machten dafür andere.

"Ich habe nichts Besonderes gemacht, schätze ich", sagte Wagner nach dem bisher besten Spiel seiner NBA-Karriere in der Kabine. "Ich bin viel abgerollt, vielleicht muss ich das etwas öfter machen. Und ich habe ein paar Würfe getroffen."

Das konnte man so ausdrücken: In 25 Minuten Spielzeit von der Bank traf Wagner 13/15 aus dem Feld und erzielte 30 Punkte, wobei er auch jeden seiner vier versuchten Dreier versenkte. Außerdem schnappte er sich 15 Rebounds; die Kombination aus 30 und 15 von der Bank hatte in der NBA seit Yao Ming im Jahr 2002 niemand mehr aufgelegt, wie Fred Katz (The Athletic) berichtet.

In weniger als 26 Minuten Einsatzzeit schaffte es zuletzt Len Chappell im Jahr 1967. Und wenn man noch ergänzt, dass Wagner in seiner Einsatzzeit gleich drei Offensiv-Fouls annahm und über 85 Prozent aus dem Feld traf, kommt man auf eine Kombination, die laut ESPN Stats & Info noch nie von einem NBA-Spieler von der Bank aus erreicht wurde.

Bradley Beal: Moritz Wagner hatte ein "unglaubliches Spiel"

"Ich habe ehrlich gesagt nur versucht, meinen Job zu machen", bekundete Wagner, der allerdings von den anderen Wizards überschwänglich gelobt wurde. Head Coach Scott Brooks bezeichnete Wagners Auftritt als "fantastisch", auch Superstar Bradley Beal attestierte ihm ein "unglaubliches Spiel."

Beal war dabei mit 44 Punkten Topscorer der Wizards, zum zweiten Mal in Serie kam der Shooting Guard auf exakt diese Ausbeute. Gerade in der Schlussphase dominierte das Duo im Zusammenspiel einige Male und war letztendlich zu viel für die Timberwolves um deren Superstar Karl-Anthony Towns (36 Punkte). Wagner erzielte dabei allein 15 Punkte im letzten Viertel, häufig nach Assist von Beal, der insgesamt 10 Vorlagen verzeichnete.

"Seine Energie steckt auch mich an. Es geht immer darum, seine Chance zu nutzen, wenn man sie erhält, und Moe hat heute genau das gemacht", lobte Beal den 22-jährigen Wagner. Insbesondere die Offensiv-Fouls, die Wagner annahm, seien wichtig für das Team gewesen; tatsächlich führt der Berliner die NBA momentan sogar bei den Charges pro Spiel an (0,89).

Moritz Wagner führt die NBA bei den angenommenen Offensiv-Fouls an

"Das sind Energie-Schübe für uns. Man denkt bei Bigs immer, dass sie Würfe blocken müssen, aber das sind einfach kluge Plays, mit denen er Towns in Foul-Trouble bringt, ihn frustriert und es ihm schwer macht", lobte Beal. "Er ist richtig gut darin. Wir haben da innerhalb des Teams einen kleinen Wettbewerb, er gewinnt ihn im Moment."

Wagner sagte, dass er am College vom damaligen Michigan-Coach John Beilein gelernt habe, wie man Charges annimmt, und bestätigte Beals Aussage: "Ich bin nicht der größte Shotblocker, also muss ich andere Lösungen finden, um den Ring irgendwie zu beschützen. Es ist aber auch eine Balance, man will da draußen ja nicht der Flopper sein und Härte zeigen."

Im direkten Duell mit Towns habe er einige Male auch Glück gehabt, da es immer von der Perspektive des Schiedsrichters abhänge, ob ein offensives oder ein defensives Foul gepfiffen werde. "Das sind 50/50-Plays. An guten Tagen pfeift der Schiedsrichter ein Charge, an anderen Tagen kassiere ich vielleicht ein Blocking Foul", sagte Wagner.

An diesem Tag war das Glück in jedem Fall auf seiner Seite, auch wenn Wagner selbst fünf Fouls kassierte und im direkten Duell gegen Superstar Towns auch einige Male den kürzeren zog. Den Sieg - und wahrscheinlich auch den Game-Ball - entführten Wagner und seine Wizards dennoch aus Minneapolis.

