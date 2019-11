NBA - Anthony Davis kehrt mit den Los Angeles Lakers nach New Orleans zurück: Enttäuschte Liebe

Sieben Jahre lang stand Anthony Davis für die Hoffnung der New Orleans Pelicans auf eine erfolgreiche Zukunft nach der Chris-Paul-Ära. Nun hievt die Braue allerdings im Trikot der Los Angeles Lakers sein Spiel auf ein neues Level, um gemeinsam mit LeBron James und Co. um den Titel zu kämpfen. Mit seiner Trade-Forderung hat die Braue viele Freunde im Big Easy verloren.

Ihr wollt die Rückkehr von Anthony Davis nach New Orleans nicht verpassen? Kein Problem - mit dem kostenlosen Probemonat von DAZN seid Ihr bei Pelicans vs. Lakers heute Nacht live dabei!

Kristaps Porzingis hat es bereits erwischt, Jimmy Butler ebenso. In vielen Fällen wird die Rückkehr eines ehemaligen Franchise-Stars an alte Wirkungsstätte mit positiven Emotionen begleitet, es gibt ein Tribut-Video, warmen Applaus der Fans. Nicht so bei Porzingis in New York oder Butler in Philadelphia, die in den vergangenen Wochen pure Abneigung zu spüren bekamen. Nun ist Anthony Davis an der Reihe.

"Jedes Mal, wenn ich den Ball berühre, wird es wahrscheinlich Buh-Rufe geben", gab sich die Braue vor seiner Rückkehr nach New Orleans in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (ab 3.30 Uhr live auf DAZN) keinen Illusionen hin.

Schon vor Monaten haben sich die Pels-Fans dieses Datum rot in ihrem Kalender markiert, genau wie die Braue selbst. "Das ist das Spiel des Jahres für mich", erklärte Davis Anfang November gegenüber The Athletic. "Was wird passieren? Werde ich gut spielen? Ich bin nie nervös vor einem Spiel, aber ich werde wahrscheinlich vor diesem nervös sein."

Anthony Davis: Trade-Forderung bringt Pels-Fans gegen ihn auf

Sieben Jahre verbrachte der Big Man in New Orleans, nachdem er 2012 an Position 1 von den damaligen Hornets gedraftet und die Schlüssel für die Franchise in die Hand gedrückt bekam. Davis sollte das Team in eine erfolgreiche Zukunft nach der Ära Chris Paul führen, dieses Projekt scheiterte am Ende krachend.

Ende Januar 2019, wenige Wochen vor der Trade Deadline, forderte Davis' Agent Rich Paul öffentlich einen Trade seines Klienten. Ein Deal kam (zunächst) nicht zustande, AD musste bis zum Saisonende noch mehrmals im Pelicans-Trikot auflaufen. Das Tischtuch war da aber bereits zerrissen, mehrfach hagelte es Buh-Rufe von den eigenen Fans.

"AD ist ein großartiger Junge. Ihr werdet mich nicht dazu bringen, etwas Negatives über ihn zu sagen", nahm Pels-Coach Alvin Gentry seinen ehemaligen Schützling gegenüber USA Today jedoch in Schutz. "Er wollte getradet werden. Er hatte das Recht dazu, einen Trade zu fordern. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen."

Das dürften die Fans in New Orleans nicht ganz so locker sehen.

NBA - Ranking: Die besten Verteidigungen der Liga gemäß Defensiv-Rating in der Saison 2019/20 © getty 1/32 Gut einen Monat ist die Saison nun alt, erste Tendenzen lassen sich bereits erkennen. Welche Teams haben bislang die besten Verteidigungen? SPOX zeigt, wie sich die Defenses der 30 Mannschaften anhand des Defensiv-Ratings schlagen. © getty 2/32 Noch kurz zur Erklärung: Das Defensiv-Rating berechnet sich aus der Anzahl der Punkte, die ein Team pro 100 Ballbesitze zulässt. © getty 3/32 Platz 30: Golden State Warriors - Defensiv-Rating: 115,2 © getty 4/32 Platz 29: Washington Wizards - Defensiv-Rating: 114,6 © getty 5/32 Platz 28: Atlanta Hawks - Defensiv-Rating: 114,2 © getty 6/32 Platz 27: New Orleans Pelicans - Defensiv-Rating: 114,0 © getty 7/32 Platz 26: San Antonio Spurs - Defensiv-Rating: 113,5 © getty 8/32 Platz 25: Charlotte Hornets - Defensiv-Rating: 113,0 © getty 9/32 Platz 24: Memphis Grizzlies - Defensiv-Rating: 112,5 © getty 10/32 Platz 23: Cleveland Cavaliers - Defensiv-Rating: 112,1 © getty 11/32 Platz 22: Portland Trail Blazers - Defensiv-Rating: 110,6 © getty 12/32 Platz 21: Sacramento Kings - Defensiv-Rating: 110,5 © getty 13/32 Platz 20: New York Knicks - Defensiv-Rating: 110,1 © getty 14/32 Platz 19: Detroit Pistons - Defensiv-Rating: 109,8 © getty 15/32 Platz 18: Houston Rockets - Defensiv-Rating: 108,7 © getty 16/32 Platz 16: Brooklyn Nets - Defensiv-Rating: 108,6 © getty 17/32 Platz 16: Dallas Mavericks - Defensiv-Rating: 108,6 © getty 18/32 Platz 15: Chicago Bulls - Defensiv-Rating: 107,2 © getty 19/32 Platz 14: Minnesota Timberwolves - Defensiv-Rating: 107,1 © getty 20/32 Platz 13: Phoenix Suns - Defensiv-Rating: 106,9 © getty 21/32 Platz 12: Oklahoma City Thunder - Defensiv-Rating: 105,6 © getty 22/32 Platz 11: Orlando Magic - Defensiv-Rating: 105,0 © getty 23/32 Platz 10: L.A. Clippers - Defensiv-Rating: 103,8 © getty 24/32 Platz 8: Indiana Pacers - Defensiv-Rating: 103,4 © getty 25/32 Platz 8: Philadelphia 76ers - Defensiv-Rating: 103,4 © getty 26/32 Platz 6: Los Angeles Lakers - Defensiv-Rating: 103,1 © getty 27/32 Platz 6: Toronto Raptors - Defensiv-Rating: 103,1 © getty 28/32 Platz 5: Milwaukee Bucks - Defensiv-Rating: 102,8 © getty 29/32 Platz 4: Boston Celtics - Defensiv-Rating: 102,7 © getty 30/32 Platz 1: Denver Nuggets - Defensiv-Rating: 102,6 © getty 31/32 Platz 1: Miami Heat - Defensiv-Rating: 102,6 © getty 32/32 Platz 1: Utah Jazz - Defensiv-Rating: 102,6

Anthony Davis: Sportlich enttäuschende Jahre in New Orleans

Beim bisher letzten Besuch von AD im Smoothie King Center - es war das letzte Heimspiel der Pelicans 2018/19, in dem der Big Man nicht zum Einsatz kam - betrat er die Arena in einem T-Shirt mit der für Pels-Fans provokanten Aufschrift "That's all folks" ("Das war alles, Leute"). Er sollte Recht behalten, gegen Ende Juni bekam Davis seinen Willen und wurde zu den Lakers getradet.

In der Stadt der Engel findet er nun endlich die Bedingungen vor, auf die er in New Orleans fast sieben Jahre lang erfolglos gewartet hatte. Die Pelicans schafften es nie, einen echten Titelanwärter um AD aufzubauen, erreichten mit ihm nur zweimal die Playoffs. Pech war sicherlich auch dabei, beispielsweise als sich DeMarcus Cousins 2017/18 die Achillessehne riss, gleichzeitig aber auch viel Unvermögen Seitens des Front Office um den ehemaligen General Manager Dell Demps.

Nun hat Davis im lila-goldenen Jersey beste Voraussetzungen, erstmals in seiner Karriere einen tiefen Playoff-Run hinzulegen. Mit 15 Siegen und zwei Niederlagen hat die Traditionsfranchise einen exzellenten Saisonstart hingelegt. Einerseits dank eines LeBron James in MVP-Form, andererseits dank Davis.

Die Karrierestatistiken von Anthony Davis

Team Spiele Minuten Punkte Rebounds Assists Blocks FG% Hornets/Pelicans 466 34,6 23,7 10,5 2,1 2,4 51,7 Lakers 16 34,8 25,1 9 3,8 2,9 47,4

Los Angeles Lakers: Anthony Davis soll Dreier werfen

Der 26-Jährige wirkt zum Saisonstart wie der ideale Superstar an der Seite des Königs. Seine Fähigkeiten, im Post zu scoren, die Offense auch mal in die Hand zu nehmen und LeBron Pausen zu verschaffen, haben die Lakers im vergangenen Jahr schmerzlich vermisst.

Zusätzlich arbeitet Davis an seinem Distanzwurf, um seinen Beitrag zum Spacing zu leisten. "Wir wollen, dass er mehr Dreier nimmt", bestätigte James. "Die Teams lassen ihm Platz und er ist ein zu guter Schütze, um nicht zu werfen." Vom Coaching Staff habe er laut eigener Aussage zuletzt die Vorgabe erhalten, mindestens fünfmal pro Spiel von Downtown abzudrücken und "aufzuhören, zu zögern".

Zu Pelicans-Zeiten kam AD auf 1,2 Triples pro Partie, auch wenn er das Volumen in den vergangenen Jahren immer mehr erhöhte. In den vergangenen fünf Partien waren es nun 5,2 Versuche aus der Distanz, die er in 42,3 Prozent der Fälle im Korb unterbrachte.

Davis hat sich seit seinem Umzug nach Hollywood nicht ausgeruht, stattdessen hat er sein Spiel auf ein neues Level gehoben. Selbst wenn er offensiv mal einen eher gebrauchten Abend erwischt, wie zuletzt beim Sieg gegen die Spurs (19 Punkte, 7/19 FG, 1/6 Dreier), Davis findet andere Wege, zu dominieren.

NBA - Die Block-Leader in den vergangenen 20 Jahren: Anthony Davis dominiert unterm Korb © getty 1/22 Anthony Davis führt die Liga 2019/20 in Sachen Blocks an - wieder einmal! In den vergangenen Jahren schickte die Braue schon öfters die meisten Bälle in einer Spielzeit an den Absender zurück. SPOX zeigt die Block-Leader in den letzten 20 Jahren. © getty 2/22 Saison 1999/00: Alonzo Mourning (Miami Heat) - 3,72 Blocks pro Partie. © getty 3/22 Saison 2000/01: Theo Ratliff (Philadelphia 76ers) - 3,74 Blocks pro Partie. © getty 4/22 Saison 2001/02: Ben Wallace (Detroit Pistons) - 3,48 Blocks pro Partie. © getty 5/22 Saison 2002/03: Theo Ratliff (Atlanta Hawks) - 3,23 Blocks pro Partie. © getty 6/22 Saison 2003/04: Theo Ratliff (Hawks/Trail Blazers) - 3,61 Blocks pro Partie. © getty 7/22 Saison 2004/05: Andrei Kirilenko (Utah Jazz) - 3,32 Blocks pro Partie. © getty 8/22 Saison 2005/06: Marcus Camby (Denver Nuggets) - 3,29 Blocks pro Partie. © getty 9/22 Saison 2006/07: Marcus Camby (Denver Nuggets) - 3,3 Blocks pro Partie. © getty 10/22 Saison 2007/08: Marcus Camby (Denver Nuggets) - 3,61 Blocks pro Partie. © getty 11/22 Saison 2008/09: Dwight Howard (Orlando Magic) - 2,92 Blocks pro Partie. © getty 12/22 Saison 2009/10: Dwight Howard (Orlando Magic) - 2,78 Blocks pro Partie. © getty 13/22 Saison 2010/11: Andrew Bogut (Milwaukee Bucks) - 2,58 Blocks pro Partie. © getty 14/22 Saison 2011/12: Serge Ibaka (Oklahoma City Thunder) - 3,65 Blocks pro Partie. © getty 15/22 Saison 2012/13: Serge Ibaka (Oklahoma City Thunder) - 3,02 Blocks pro Partie. © getty 16/22 Saison 2013/14: Anthony Davis (New Orleans Pelicans) - 2,82 Blocks pro Partie. © getty 17/22 Saison 2014/15: Anthony Davis (New Orleans Pelicans) - 2,94 Blocks pro Partie. © getty 18/22 Saison 2015/16: Hassan Whiteside (Miami Heat) - 3,68 Blocks pro Partie. © getty 19/22 Saison 2016/17: Rudy Gobert (Utah Jazz) - 2,64 Blocks pro Partie. © getty 20/22 Saison 2017/18: Anthony Davis (New Orleans Pelicans) - 2,57 Blocks pro Partie. © getty 21/22 Saison 2018/19: Myles Turner (Indiana Pacers) - 2,69 Blocks pro Partie. © getty 22/22 Saison 2019/20: Nach gut einem Monat in der neuen Spielzeit liegt Anthony Davis erneut an der Spitze. Der Lakers-Star kommt aktuell auf 2,94 Blocks pro Partie.

Anthony Davis: Wiederholungstäter als Blockmonster

"Großartige Spieler verlassen sich nicht nur auf ihr Shot-Making, um das Spiel zu beeinflussen", lobte Lakers-Coach Frank Vogel. "Genau das ist das Schöne an Anthony Davis." Mit soliden Verteidigern auf dem Flügel sowie Davis als Anker in der Mitte stellen die Lakers eine der besten Defenses der Liga.

Seine Dominanz unter dem eigenen Korb ist beeindruckend: Angreifer treffen gegen Davis in direkter Ringnähe gerade einmal 41,4 Prozent ihrer Würfe, der mit Abstand beste Wert unter allen Verteidigern mit mindestens zehn Spielen und 20 Minuten pro Partie. Dazu führt er die Association zum vierten Mal in den vergangenen sieben Jahren in Blocks an (2,9) und steht auch am Perimeter seinen Mann.

"Es gibt niemanden wie ihn in der NBA", zeigte sich Vogel beeindruckt. "Er ist einzigartig. So wie er das Spiel beeinflusst, sowohl am Ring als auch mit seinen Dreiern und elitärer Defense ... das ist etwas ganz Besonderes."

Anthony Davis und die Pelicans: "Hatte eine großartige Zeit"

Etwas, was die Pelicans-Fans nur allzu gern noch einige weitere Jahre in ihrer Stadt gesehen hätten. Stattdessen kehrt Davis nun in einem Lakers-Trikot ins Big Easy zurück, wo sich das Team mit Brandon Ingram, Lonzo Ball und (hoffentlich) bald auch Nr.1-Pick Zion Williamson eine neue Zukunft aufbaut.

"Ich hatte eine großartige Zeit. Ich glaube, eine Menge Leute dort wissen das", sagte Davis vor seiner Rückkehr. "Der Rest sind Fans von den Pelicans, ich verstehe, warum sie so fühlen. Aber von meiner Seite aus gibt es nur Liebe." Viele Jahre lang wurde die von Seiten der Fans erwidert. Damit ist es nun vorerst vorbei.