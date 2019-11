NBA: Sixers bleiben nach Krimi in Portland ungeschlagen - Dennis Schröder führt Thunder zum Sieg

Die Philadelphia 76ers bleiben ungeschlagen. In einem Herzschlagfinale in Portland wird Furkan Korkmaz zum Helden. Dennis Schröder führt derweil Oklahoma City Thunder mit einer starken Schlussphase zum Sieg über die New Orleans Pelicans. Giannis Antetokounmpo liefert gegen die Toronto Raptors eine weitere Gala ab, während die Brooklyn Nets schon wieder verlieren.

Oklahoma City Thunder (2-4) - New Orleans Pelicans (1-5) 115:104 (BOXSCORE)

Zweiter Saisonsieg für OKC und das gelang, weil Dennis Schröder in der Schlussphase das Ruder an sich riss. Zwar führten die Thunder die komplette zweite Halbzeit, konnten sich aber nie entscheidend absetzen. Das änderte Schröder mit einem Layup, einen Steal, zwei Freiwürfen und einem Dunk und erzielte so die letzten sechs Zähler der Partie.

Insgesamt kam der Deutsche auf 17 Punkte (7/17 FG), 9 Rebounds, 2 Assists und hatte das mit Abstand beste Plus-Minus aller Spieler (+20). Topscorer der Thunder war aber Shai Gilgeous-Alexander, der 23 Zähler verbuchte und einige nette Drives sowie jede Menge Selbstbewusstsein beim Dreier (3/5) präsentierte. Abgerundet wurde der starke OKC-Backcourt von Chris Paul (15, 9 Assists), der sein bisher bestes Spiel im OKC-Trikot zeigte.

New Orleans hielt lange gut mit, hatte aber auch Pech, dass der bis dahin starke Brandon Ingram (7, 3/5 FG) im zweiten Viertel wegen einer Verletzung am Kopf im weiteren Spielverlauf nicht mehr eingreifen konnte. So fehlte den Pelicans ihr bester Scorer und J.J. Redick avancierte mit 17 Zählern bereits zum fleißigsten Punktesammler. Zudem legten Jahlil Okafor (15, 12 Rebounds) und Josh Hart (12, 15 Boards) jeweils ein Double-Double auf.

Wie schon diese Zahlen zeigten, waren die Pelicans unter den Brettern dominant und profitierten vom Ausfall von OKC-Center Steven Adams (Quetschung im Knie). Dafür begann Nerlens Noel, der zwar kaum die Bretter putzte, dafür aber gleich 6 Blocks einsammelte. Erwähnenswert war zudem die Leistung von Rookie Darius Bazley, der mit 17 Punkten einen neuen persönlichen Bestwert aufstellte.

Detroit Pistons (3-4) - Brooklyn Nets (2-5) 113:109 (BOXSCORE)

Die Nets sind weiterhin auf der Suche nach sich selbst. Gegen ein dezimiertes Pistons-Team verspielte Brooklyn eine 14-Punkte-Führung aus dem dritten Viertel und bekam vor allem Andre Drummond nie in den Griff. Der Center legte nicht nur 25 Punkte (10/16 FG) und 20 Rebounds auf, sondern garnierte seine Leistung auch noch mit 6 Assists, 5 Blocks sowie 3 Steals.

Drummond sicherte zum Schluss auch den Sieg, als er beim Stand von 111:109 den absichtlich verworfenen Freiwurf von Taurean Prince einsammelte und dann eiskalt seine eigenen Freiwürfe versenkte.

Reggie Jackson fällt Wochen aus und auch Derrick Rose sowie Tim Frazier mussten sich verletzt abmelden, sodass die Pistons im Prinzip ohne Point Guard da standen. Bruce Brown, eigentlich eher ein Flügelspieler, musste aushelfen. Doch Brown machte das richtig stark und legte 22 Punkte sowie 7 Assists (0 Turnover) auf. Luke Kennard streute weitere 24 Zähler ein.

Und die Nets? Da verbuchte Kyrie Irving (20, 11 Rebounds, 10 Assists) sein drittes Karriere-Triple-Double, dazu kam Prince auf 20 Zähler. Etwas verwunderlich: Caris LeVert (14, 6/17 FG) wurde acht Minuten vor dem Ende von Coach Kenny Atkinson runter genommen und musste dann den Rest des Spiels auf der Bank schmoren.

