NBA: Overtime-Krimi zwischen Mavericks und Lakers! Bärenstarker LeBron trotzt Doncic-Show

In einem Overtime-Krimi haben die Los Angeles Lakers die Dallas Mavericks mit 119:110 besiegt und sich den vierten Sieg im fünften Spiel der jungen Saison gesichert. LeBron James und Luka Doncic lieferten sich dabei ein ganz privates Duell auf Weltklasse-Niveau.

Es war das erwartete Superstar-Duell zwischen Doncic und seinem großen Idol. Während Doncic ein bärenstarkes Triple-Double auflegte (31 Punkte, 13 Rebounds, 15 Assists), spielte der King wie von einem anderen Planeten. 39 Punkte (13/23 FG), 12 Rebounds und 16 Assists waren am Ende eine Schippe zu viel für die Mavericks.

Mit einem sehenswerten Alley-Oop-Pass von LeBon James auf Anthony Davis eröffneten die Lakers die Partie, gerieten dank des anschließenden 12:0-Runs der Mavericks aber früh zweistellig in Rückstand. Vor allem Kristaps Porzingis (8 Punkte, 3/4 FG) und Luca Doncic (4 Punkte, 7 Rebounds, 5 Assists) zeigten im ersten Abschnitt ihr gesamtes Können, wobei Doncic bereits Mitte des Viertels mit zwei Fouls auf der Bank Platz nehmen musste.

Aber auch ohne den Slowenen auf dem Court präsentierte die Offensive der Mavericks sehr variabel und bestach erneut durch ihre enorme Tiefe. Da bei den Lakers offensiv nicht viel zusammenging, konnte das Team von Rick Carlisle einen Vorsprung von 10 Zählern bis zur Halbzeitpause verteidigen.

Los Angeles Lakers kommen besser auf der Kabine

Dort schien aber Carlisles Gegenpart Frank Vogel die besseren Worte gefunden zu haben. Die Lakers kamen merklich wacher zurück aufs Parkett, trafen zwei schnelle Dreier in Person von Green und James und schnappen sich ihre erste Führung seit dem AD-Dunk zu Spielbeginn. Als der King sich aber seine wohlverdiente Pause gönnte, ging mit ihm der komplette Spielfluss der Lakers wieder komplett flöten und die Doncic-Show begann erneut.

Mit Stepback-Dreiern und unmöglichen Pässen verzauberte er ein ums andere Mal das American Airlines Center und führte die Seinen mit +9 in den letzten Spielabschnitt.

Angeführt von (natürlich) LeBron starteten die Lakers aber erneut einen 10:2-Run, der fünf Minuten vor Ende auf 92:92 stellte. 40 Sekunden vor Ende wanderte der Ball in die Hände von Doncic, der hart in die Zone penetrierte und das Auge für den völlig blanken Dorian Finney-Smith in der Ecke hatte, der ihn mit einem butterweichen Dreier belohnte - 102:100 aus Sicht der Mavs.

Mavs vs. Lakers: Danny Green trifft zur Overtime

Nachdem ein Mitteldistanzwurf von Bradley das Ziel verfehlte, waren die Lakers zum Foulen gezwungen. Dwight Powell ging an die Linie, lies einen von zwei Freiwürfen liegen und gab L.A. so mit 6,4 Sekunden auf der Uhr die Chance, das Spiel doch noch in die Verlängerung zu retten. LeBron fand Green in der rechten Ecke, der Curry mit einem Fake vorbeifliegen lies und auf den Buzzer den Dreier traf - Overtime!

Dort sollte sich die individuelle Klasse der Lakers schließlich durchsetzen. LeBron und Davis besorgten schnell die 6-Punkte-Führung, ehe James mit 1:30 auf der Uhr Doncic in die Isolation verwickelte und ihm den Dreier zum Dagger ansatzlos ins Gesicht drückte.

LeBrons Sidekick Davis erwischte ebenfalls einen Sahnetag: 31 Punkte (15/28 FG), 8 Boards, 2 Assists, 2 Steals und 2 Blocks lautet das Arbeitszeugnis der Braue. Bei den Mavs war Porzingis mit 16 Punkten (6/16) der zweibeste Scorer. Dazu schnappte sich der Lette auch 9 Rebounds.

Die wichtigsten Statistiken

Dallas Mavericks vs. Los Angeles Lakers 110:119 OT (BOXSCORE)

Die Mavericks dominierten vor allem in der ersten Halbzeit die Bretter und sicherten sich bockstarke 35 Rebounds, davon 12 am offensiven Ende des Courts. Zum Vergleich: L.A. kam in der gleichen Zeit lediglich auf 18 Rebounds.

Auch in Sachen Dreier hatte Dallas zur Halbzeit die Nase vorne (5/12), bedingt aber auch dadurch, dass bei den Lakers anfangs gar nichts von Downtown fallen wollte (2/13). Dass die Mavericks dennoch "nur" mit zehn Zählern in Front lagen, ist auf die schwache Wurfquote (41 Prozent bei beiden Teams) und die zahlreichen Turnover (8) zurückzuführen.

Mit 2:10 Minuten zu spielen im dritten Viertel sicherte sich Doncic das 10. Triple-Double (21 Punkte, 10 Rebounds, 10 Assists) seiner noch jungen Karriere - in lediglich 23 Minuten Spielzeit. 15 Assists bedeuteten dazu ein neues Career High für den Sophomore.

James ließ sich nach dem Triple-Double seines potenziellen Nachfolgers als Superstar der Liga nicht lumpen und legte seinerseits ein Triple-Double auf. Nummer 82 seiner Karriere!

Ein Grundstein für den Erfolg der Lakers waren ihr starkes Umschaltspiel sowie die Dominanz in der Zone. 19 zu 6 Fast-Break-Punkte sowie ein Verhältnis von 66 zu 46 Zählern in der Zone sprechen für sich.

Der Dreier wollten bei beiden Teams den gesamten Abend über nicht wirklich fallen. Die Lakers trafen maue 9 von 32 Versuchen (28,1 Prozent) von Downtown, die Mavs immerhin 14 von 36 (38,9 Prozent).

Freiwurfquote war auch an diesem Abend wieder ein Thema bei den Mavericks, die in dieser Kategorie das achtschlechteste Team der Liga sind (73,5 Prozent über die Saison). Gegen die Lakers trafen Doncic und Co. sogar nur 69,6 Prozent. L.A. dagegen 76,2 Prozent.

Der Star des Spiels

LeBron James. Die Energie, die LeBron auf dem Court brachte, suchte seines gleichen. Ein 39-Punkte-Triple-Double inklusive 4 Steals klingt auf dem Papier schon beeindruckend, sah in live aber nochmal eindrucksvoller aus. Spektakuläre Pässe, krachende Dunks und in der Overtime schließlich der Dagger ins Gesicht von Doncic - James war heute Abend nicht von dieser Welt.

Der Flop des Spiels

Kristaps Porzingis. 6 von 16 getroffenen Würfen für 16 Punkte, wenig defensive Präsenz in der Schlussphase und ein Net-Rating von -13 sind ziemlich bezeichnend für die Leistung des Letten. Nach einem starken Start (3/4 im ersten Viertel) kühlte Porzings deutlich ab und war nicht die zweite Option an der Seite von Doncic, die die Mavs für den Sieg gebraucht hätten.

Die Szene des Spiels

Bei Doncic und LeBron auf dem selben Court sind Highlights am Fließband eigentlich vorprogrammiert und auch der Dreier zur Overtime von Danny Green hätte hier sicher seine Berechtigung. Für den Wow-Moment des Spiels sorgte aber Alex Caruso, der Maxi Kleber mit einem krachenden Dunk mit aufs Poster nahm. Die Halle war davon mindestens genau so beeindruckt wie der Deutsche.