NBA - Golden State Warriors nach Blamage am Boden: "Die Realität ist, dass wir scheiße sind"

Die Golden State Warriors haben im zweiten Spiel der Saison die zweite empfindliche Niederlage kassiert. Bei der 92:120-Niederlage gegen die OKC Thunder präsentierte sich der Abo-Finalist in verheerender Form. Draymond Green wurde im Anschluss entsprechend deutlich.

"Die Realität ist, dass wir im Moment richtig scheiße sind", sagte Green. "Unsere Defense ist nicht-existent." Im ersten Saisonspiel gegen die Clippers kassierte man 141 Punkte, gegen die Thunder waren es 105 nach nur drei Vierteln, bevor OKC mehrere Gänge herunterschaltete. Das kannte man in den vergangenen Jahren eher andersrum.

"Alle haben unsere Offense geliebt, aber es war nicht unsere Offense, die uns großartig gemacht hat. Das war unsere Defense. Ich sage das seit Jahren. Im Moment ist unsere Defense nicht-existent. Ich glaube, wir wissen im Moment nicht einmal, was das ist", erklärte Green weiter.

Golden State erreichte in den vergangenen fünf Jahren jeweils die Finals und wurde dreimal Meister, in der Regular Season war noch nie ein Team über einen solchen Zeitraum so erfolgreich. Doch im Sommer verließen nicht nur Kevin Durant, Andre Iguodala und Shaun Livingston das Team, auch Klay Thompson fällt mit einem Kreuzbandriss lange aus, womöglich sogar die ganze Saison.

NBA - Der Kader der Golden State Warriors im Check: Kann das für die Playoffs reichen? © getty 1/22 Die Warriors stehen vor einer neuen Situation - aber wie gut ist das einstige Überteam wirklich? SPOX macht den Kader-Check der Warriors und zieht ein Fazit. Um 20.30 Uhr zeigt SPOX OKC vs. GSW im kostenlosen Livestream! © getty 2/22 ABGÄNGE: Kevin Durant (Nets), Andre Iguodala (Grizzlies), Shaun Livingston (Karriereende), DeMarcus Cousins, Quinn Cook (beide Lakers), Andrew Bogut (Sydney Kings), Jordan Bell (Wolves), Jonas Jerebko (ZSKA Moskau), Damian Jones (Hawks). © getty 3/22 POINT GUARD - Stephen Curry: Eine große Konstante bleibt natürlich der zweifache MVP. Seit 2009 ist der Chefkoch in der Bay Area, nun hat der Scharfschütze so viel grünes Licht wie seit 2016 nicht mehr. © getty 4/22 D’Angelo Russell: Nominell ebenfalls ein Spielmacher, wird Russell neben Curry starten. Der Aufbau war in der vergangenen Saison das Gesicht des Aufschwungs der Brooklyn Nets. Kam via Sign-and-Trade und soll Curry beim Scoren unterstützen. © getty 5/22 Damion Lee: Danach wird es jedoch schon dünn, wenn es um Spielmacher geht. Am ehesten trifft die Beschreibung noch auf Curry-Schwager Lee zu, der aber auch eher ein Shooter ist. Anders als im vergangenen Jahr hat Lee diesmal nur einen Two-Way-Vertrag. © getty 6/22 Ky Bowman: Das Gleiche gilt für Rookie Bowman, der damit ebenfalls nur 45 Tage bei den Warriors sein darf. Er wird die meiste Zeit bei den Santa Cruz Warriors in der G-League verbringen. © getty 7/22 SHOOTING GUARD - Klay Thompson: Currys Splash Brother könnte dagegen die komplette Saison wegen seines Kreuzbandrisses aus den Finals verpassen. Coach Steve Kerr rechnet eher nicht mit dem stoischen Gunner. © getty 8/22 Jordan Poole: Deswegen könnte Rookie Poole einiges an Spielzeit abstauben. Der frühere Teamkollege von Moe Wagner bei Michigan ist ein Shooter ohne Gewissen und kann jederzeit heißlaufen. Allerdings kann er sein Team auch aus dem Spiel schießen. © getty 9/22 Alec Burks: So könnte der Ex-Jazz-Guard mit seiner Erfahrung häufiger den Zuschlag bekommen. Den 28-Jährigen plagen jedoch seit Jahren immer wieder Verletzungen, weswegen er sein durchaus vorhandenes Potenzial nur selten ausschöpfen konnte. © getty 10/22 Jacob Evans: Vom Zweitjahresprofi erhofft man sich einen Sprung. Evans kann drei Positionen spielen und könnte auch über einige Strecken den Spielmacher geben, wenn Curry und/oder Russell pausieren. © getty 11/22 SMALL FORWARD - Glenn Robinson III: Es waren zwei verlorene Jahre in Indiana und Detroit für den ehemaligen Dunk-Champion. Aufgrund des Mangels an Alternativen wird er starten. Ein Zeichen für Qualität ist das aber nicht. © getty 12/22 Denn: GRIII ist tatsächlich der einzige nominelle Dreier im Kader. So wird Coach Kerr wohl vermehrt auf kleine Lineups mit drei Guards setzen. Offense wird für das früher elitäre Defensiv-Team Trumpf sein. © getty 13/22 POWER FORWARD - Draymond Green: Wie viel hat er noch im Tank? Green ist der beste Verteidiger und die Seele der Dubs. Von ihm muss nun aber auch in der Regular Season wieder mehr kommen. Kann er das noch? © getty 14/22 Eric Paschall: Inzwischen haben die Warriors auch einen Mini-Draymond in der Hinterhand. Der 41. Pick zeigte in der Preseason sein defensives Potenzial und ärgerte auch LeBron. Ob er das aber über 82 Spiele zeigen kann, ist fraglich. © getty 15/22 Alen Smailagic: Sein Rookie-Kollege aus Serbien wird dagegen in der Rotation erstmal keine Rolle spielen. Der 19-Jährige soll sich in der G-League entwickeln und für die kommenden Jahre aufgebaut werden. © getty 16/22 CENTER - Kevon Looney: Ihn konnten die Dubs zum Schnäppchenpreis (3 Jahre, 14 Mio.) halten, allerdings ist der Big verletzungsanfällig und könnte zum Start fehlen. Kann nun beweisen, dass er ein NBA-Starter ist. © getty 17/22 Marquese Chriss: Dem früheren achten Pick gelang dies in vier Jahren und Stationen in Phoenix, Houston und Cleveland nicht. Wegen Verletzungen gaben die Warriors ihm einen Vertrag, Alfonzo McKinnie musste dafür gehen. © getty 18/22 Omari Spellman: Und noch so ein Problemkind. Atlanta tradete Spellman bereits nach seiner Rookie-Saison, auch weil er deutlich zu viele Kilos auf den Rippen hatte. Er besitzt einen weichen Touch, doch seine Arbeitsmoral wird sein Schicksal bestimmen. © getty 19/22 Willie Cauley-Stein: Und dann ist da noch der eingeplante Starter. WCS zog sich jedoch eine Fußverletzung zu und wird noch eine Weile fehlen. Der Ex-Kings-Big ist der athletischste aus dem Quartett, aber auch bei ihm gibt es Fragezeichen (Einstellung!). © getty 20/22 COACH - Steve Kerr: Keine Wechsel auf der Kommandobrücke. Der dreifache Meistercoach geht in seine sechste Saison in der Bay Area und kann nun noch einmal zeigen, dass er auch aus schwächeren Teams jede Menge herausholen kann. © getty 21/22 ARENA - Chase Center: Auch das muss noch erwähnt werden. Die Warriors haben die legendäre Oracle Arena verlassen und spielen nun im brandneuen Chase Center auf der anderen Seite der Bay - in San Francisco. © getty 22/22 FAZIT: Zahlreiche Veteranen haben die Dubs verlassen, das Gerüst bilden nun Curry, Green und Russell, solange Thompson fehlt. Danach wird es dünn, verdammt dünn. Es dürfte kein Selbstläufer werden, dass Golden State wieder die Playoffs erreicht.

Draymond Green: Das kennen alle außer Tim Duncan

Gegen OKC fehlte nun auch noch Kevon Looney, neben Green und Stephen Curry der letzte verbliebene Eckpfeiler aus der vergangenen Saison. Da mit Willie Cauley-Stein ohnehin schon der nominelle neue Starting Center ausfällt, hatten die Dubs quasi keinen echten Center im Kader.

Neuzugang D'Angelo Russell holte sich dazu auch noch zwei technische Fouls ab und musste frühzeitig duschen gehen. So waren die Warriors komplett chancenlos, mit über 40 Punkten führten die Thunder mehr als einmal. Für Green ein Alarmsignal.

"Ich glaube, so ziemlich jeder hat das mal erlebt, abgesehen von Tim Duncan. Aber es ist wirklich ziemlich übel", so Green. "Ich hatte nicht das Gefühl, dass es so sein würde. Man dachte sich schon, dass nicht alles gleich bleiben würde, aber ich dachte nicht, dass man uns so den Arsch versohlen würde. Es ist ziemlich übel."

Warriors-Head Coach Steve Kerr hatte nach dem Auftakt gegen die Clippers bereits betont, dass dies wohl von nun an die "Realität" für sein dezimiertes Team sei und man "noch mehrere solcher Abende" erleben würde. Dass es direkt im zweiten Spiel so extrem sein würde, hatte aber wohl auch Kerr nicht vorhergesehen. Die Frustration war groß, wie vor allem der Rauswurf von Russell zeigte.

Steve Kerr: "Ich freue mich auf das Modelo"

Die Warriors haben dabei zumindest schnell die Chance auf etwas Wiedergutmachung. Bereits in der Nacht auf Dienstag spielen die Warriors erneut, diesmal geht es gegen die bisher ebenfalls sieglosen New Orleans Pelicans. Kerr wurde am Sonntag gefragt, ob er sich auf dieses Spiel freue, woraufhin sein Humor zumindest kurz wieder zurückkehrte.

"Ich freue mich erstmal auf das Modelo, das in meinem Spind auf mich wartet", so Kerr. "Und dann freue ich mich tatsächlich auf New Orleans und die Chance, wieder zu spielen. Es geht in dieser Liga immer darum, die Seite umzublättern. Es gibt so viele Spiele. Wir waren etwas besser in der zweiten Hälfte. Wir müssen unser eigenes internes Wachstum sehen und versuchen, darauf aufzubauen."

Für die so stolzen Warriors mit dem zweimaligen MVP Curry und dem ehemaligen Defensive Player of the Year Green ist es eine völlig neue Situation, solche Zustände zu erleben. Doch wie Kerr schon sagte: Es ist die neue Realität. Oder, um Green zu zitieren: "Wir werden an uns arbeiten, aber die Realität ist, dass wir im Moment einfach nicht gut sind. Ich weiß nicht, wie ich das deutlicher ausdrücken soll."