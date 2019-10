NBA-News: Giannis Antetokounmpo will sich bei Kyle Korver und dessem Wurf etwas abschauen

Giannis Antetokounmpo von den Milwaukee Bucks wurde in der vergangenen Saison zum MVP gekürt, doch der Grieche hat weiterhin noch viel Luft nach oben. Vor allem der Wurf kann noch deutlich besser werden, deswegen holt sich der Forward nun Rat von Edelschütze Kyle Korver.

"Es ist wichtig für mich, dass ich versuche, so viel wie möglich mit ihm zu reden", sagte Antetokounmpo zu Eric Woodyard von ESPN. "Er ist ein toller Typ, der nicht zu viel redet oder dich ständig nervt. Ich versuche immmer zuzuhören, wenn er redet. Schließlich ist er einer der besten Schützen aller Zeiten."

Der Greek Freak traf in der vergangenen Saison nur 30,2 Prozent seiner Sprungwürfe, so wenig wie kein anderer Spieler, der mindestens 300 Jumper genommen hat. Korver hingegen traf bisher über seine komplette Karriere 42,9 Prozent aus der Distanz, nur drei Spieler, Ray Allen, Reggie Miller und Stephen Curry versenkten überhaupt mehr Triples.

NBA - Ranking: Die Siegprognosen für alle 30 Teams nach ESPN © getty 1/31 Wer holt in der kommenden Saison die meisten Siege? Genau diese Frage hat sich auch ESPN gestellt und auf Basis des Real-Plus-Minus Prognosen für alle 30 Teams errechnet. SPOX zeigt, welche Teams ganz vorne landen - inklusive Playoff-Wahrscheinlichkeiten © getty 2/31 EASTERN CONFERENCE - Platz 15: New York Knicks - Siegprognose: 26,1, Playoff-Wahrscheinlichkeit: unter 1 Prozent © getty 3/31 Platz 14: Cleveland Cavaliers - Siegprognose: 26,3, Playoff-Wahrscheinlichkeit: unter 1 Prozent © getty 4/31 Platz 13: Charlotte Hornets - Siegprognose: 30,2, Playoff-Wahrscheinlichkeit: 3 Prozent © getty 5/31 Platz 12: Atlanta Hawks - Siegprognose: 30,6, Playoff-Wahrscheinlichkeit: 3 Prozent © getty 6/31 Platz 11: Washington Wizards - Siegprognose: 32,7, Playoff-Wahrscheinlichkeit: 8 Prozent © getty 7/31 Platz 10: Detroit Pistons - Siegprognose: 39,2, Playoff-Wahrscheinlichkeit: 49 Prozent © getty 8/31 Platz 9: Chicago Bulls - Siegprognose: 39,3, Playoff-Wahrscheinlichkeit: 49 Prozent © getty 9/31 Platz 8: Brooklyn Nets - Siegprognose: 41,0, Playoff-Wahrscheinlichkeit: 64 Prozent © getty 10/31 Platz 7: Indiana Pacers - Siegprognose: 42,2, Playoff-Wahrscheinlichkeit: 73 Prozent © getty 11/31 Platz 6: Miami Heat - Siegprognose: 42,9, Playoff-Wahrscheinlichkeit: 78 Prozent © getty 12/31 Platz 5: Toronto Raptors - Siegprognose: 45,7, Playoff-Wahrscheinlichkeit: 91 Prozent © getty 13/31 Platz 4: Orlando Magic - Siegprognose: 46,5, Playoff-Wahrscheinlichkeit: 93 Prozent © getty 14/31 Platz 3: Philadelphia 76ers - Siegprognose: 47,0, Playoff-Wahrscheinlichkeit: 95 Prozent © getty 15/31 Platz 2: Boston Celtics - Siegprognose: 47,4, Playoff-Wahrscheinlichkeit: 95 Prozent © getty 16/31 Platz 1: Milwaukee Bucks - Siegprognose: 50,7, Playoff-Wahrscheinlichkeit: über 99 Prozent © getty 17/31 WESTERN CONFERENCE - Platz 15: Memphis Grizzlies - Siegprognose: 32,0, Playoff-Wahrscheinlichkeit: 2 Prozent © getty 18/31 Platz 14: Oklahoma City Thunder - Siegprognose: 36,5, Playoff-Wahrscheinlichkeit: 14 Prozent © getty 19/31 Platz 13: Phoenix Suns - Siegprognose: 38,0, Playoff-Wahrscheinlichkeit: 22 Prozent © getty 20/31 Platz 12: New Orleans Pelicans - Siegprognose: 38,2, Playoff-Wahrscheinlichkeit: 22 Prozent © getty 21/31 Platz 11: San Antonio Spurs - Siegprognose: 38,5, Playoff-Wahrscheinlichkeit: 25 Prozent © getty 22/31 Platz 10: Minnesota Timberwolves - Siegprognose: 39,5, Playoff-Wahrscheinlichkeit: 32 Prozent © getty 23/31 Platz 9: Sacramento Kings - Siegprognose: 39,8, Playoff-Wahrscheinlichkeit: 34 Prozent © getty 24/31 Platz 8: Portland Trail Blazers - Siegprognose: 40,6, Playoff-Wahrscheinlichkeit: 41 Prozent © getty 25/31 Platz 7: Dallas Mavericks - Siegprognose: 43,8, Playoff-Wahrscheinlichkeit: 67 Prozent © getty 26/31 Platz 6: Golden State Warriors - Siegprognose: 46,5, Playoff-Wahrscheinlichkeit: 84 Prozent © getty 27/31 Platz 5: Los Angeles Lakers - Siegprognose: 46,6, Playoff-Wahrscheinlichkeit: 85 Prozent © getty 28/31 Platz 4: Utah Jazz - Siegprognose: 46,7, Playoff-Wahrscheinlichkeit: 85 Prozent © getty 29/31 Platz 3: L.A. Clippers - Siegprognose: 48,0, Playoff-Wahrscheinlichkeit: 90 Prozent © getty 30/31 Platz 2: Denver Nuggets - Siegprognose: 53,6, Playoff-Wahrscheinlichkeit: über 99 Prozent © getty 31/31 Platz 1: Houston Rockets - Siegprognose: 53,8, Playoff-Wahrscheinlichkeit: über 99 Prozent

Milwaukee Bucks: Budenholzer adelt Korver

In Milwaukee soll Korver nun genau dies fortführen, das Feld breit machen und offene Würfe treffen. "Er wird diesem Team auf jeden Fall helfen", sagte Coach Mike Budenholzer, der bereits in Atlanta Korver trainierte. Der 38-jährige Korver soll aber auch selbst ein wenig coachen. "Er wird seinen Mitspielern helfen, dass diese ihren Wurf verbessern", kündigte Bud zudem an.

Budenholzer fuhr mit seinem Loblied auf Korver auch noch fort. "Seine Professionalität und seine Arbeitseinstellung werden uns allen helfen, auch mir als Coach. Ich habe immer gesagt, dass ich dank Kyle ein besserer Coach bin. Dass wir ihn im Sommer bekamen, war sehr wichtig für uns."

Zum ersten Mal könnte Korver in der Nacht auf Dienstag für die Bucks auflaufen. Dann bestreiten die Bucks ihr erstes Preseason-Spiel und zwar im United Center, wenn man bei den Chicago Bulls zu Gast ist.