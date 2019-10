NBA-News: Kyle Kuzma von den Los Angeles Lakers verpasst den Saisonstart

Die Los Angeles Lakers werden zum Start der neuen Saison auf Kyle Kuzma verzichten müssen. Der Forward ist noch immer nicht fit nach seiner Fußverletzung im Sommer und wird damit den Auftakt gegen die L.A. Clippers in der Nacht auf Mittwoch verpassen.

Das gab das Team am Sonntag via Pressemitteilung bekannt. "Im Moment reden wir nur darüber, dass er wieder mehr machen kann", erklärte Frank Vogel den Stand bei Kuzma. "Wir wollen die Intensität in dieser Woche bei ihm ein wenig anheben und dann schauen, wo er gerade steht."

Kuzma verpasste die komplette Vorbereitung, nachdem er sich im Sommer im Trainings Camp von Team USA für die Weltmeisterschaft in China eine Fraktur im linken Fuß zugezogen hatte.

"Er macht Fortschritte", beteuerte Vogel. "Er spielt aber noch ohne Kontakt im Halbfeld, bald kommen Sprints über das komplette Feld und Kontakt im Halbfeld dazu."

Aufgrund des derzeitigen Ausfalls von Kuzma ist es wahrscheinlich, dass Anthony Davis nun doch erst einmal auf der Position des Power Forwards starten wird. Die restliche Starting Five dürfte sich dann aus LeBron James, Danny Green, Avery Bradley und JaVale McGee zusammensetzen.

Der Spielplan der Los Angeles Lakers