Korbjäger NBA Podcast: Ist Dwight Howard die Lösung für die Lakers? Fragen zum Saisonstart

Nachdem die erste Woche der NBA-Saison rum ist, befasst sich der Korbjäger Podcast mit den brennenden Fragen: Haben die Lakers ihre Lösung auf der Fünf gefunden, hat Kawhi Leonard die nächste Stufe erreicht - und was wird aus den Chicago Bulls?

SPOX-NBA-Redakteur Ole Frerks hat gemeinsam mit Max Marbeiter (ehemals SPOX) den Korbjäger NBA Podcast gegründet. Darin werden alle möglichen Themen aus der NBA-Welt diskutiert, mit einer Kombination aus Fan-Perspektive, Expertise und Humor. Der Korbjäger Podcast ist ab dieser Saison der offizielle NBA-Podcast von DAZN und SPOX.

In der neuen Folge geht es um die brennenden Fragen zum Saisonstart. Welche Eindrücke sind entstanden, was unterliegt nur der kleinen Stichprobe und was hat womöglich Bestand? Unter anderem geht es um Kawhi Leonard, Trae Young und die Dallas Mavericks.

Korbjäger NBA Podcast: Burning Questions zum Saisonstart

Das Programm:

8:06 Ist Kawhi jetzt Playmaker?

15:29 Sehen wir ab sofort langfristig den wahren Karl Towns?

47:38 Können die Nets und Kyrie noch besser zusammen finden?

1:01:02 Sind die Mavs vielleicht doch schon ein Playoff-Team?

1:08:02 Ein verzweifelter Bulls-Monolog mit kleinem Hoffnungsschimmer

