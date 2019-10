NBA: Houston Rockets vs. Toronto Raptors heute live im TV und Livestream

Die Houston Rockets testen in der NBA-Vorbereitung heute gegen die Toronto Raptors. Alles rund um dieses Spiel und zur Übertragung im TV und Livestream erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Houston Rockets gegen Toronto Raptors: Uhrzeit, Ort

Die Partie der beiden Mannschaften wird heute um 12 Uhr deutscher Zeit in Japan ausgetragen. Im Rahmen der NBA-Preaseson werden dort einige Partien absolviert.

Datum Ort Team A Team B 8. Oktober Saitama City, Japan Toronto Raptors Houston Rockets 10. Oktober Saitama City, Japan Houston Rockets Toronto Raptors 10. Oktober, 13.30 Uhr Shanghai, China Los Angeles Lakers Brooklyn Nets 12. Oktober, 13.30 Uhr Shenzhen, China Brooklyn Nets Los Angeles Lakers

Houston Rockets vs. Toronto Raptors im TV und Livestream

Das Streaming-Portal DAZN zeigt diese Partie. Die Berichterstattung für dieses Spiel beginnt wenige Minuten vor Tip-Off mit folgendem Personal:

Kommentator: Martin Gräfe

Martin Gräfe Experte: Alexander Vogel

Die Spiele der Preseason sind nicht im Fernsehen zu sehen, man kann allerdings alle Spiele mit dem NBA League Pass sehen.

Ohne League Pass ist auch DAZN die richtige Adresse für Euch. Der Internet-Anbieter übertragt insgesamt über 200 NBA-Spiele der Saison 2019/20, inklusive der Playoffs, Conference Finals und Finals. Des Weiteren sind auf DAZN auch die weiteren US-amerikanischen Top-Ligen NFL, NHL, MLB und MLS zu sehen.

NBA: Der erste Spieltag in der Übersicht

Die Regular Season wird am 22. Oktober mit zwei sehr interessanten Partien eröffnet: Der Champion der Saison 2018/19, die Toronto Raptors, empfängt die New Orleans Pelicans um Nr.1-Pick Zion Williamson. Außerdem kämpfen die Lakers mit LeBron James und die Clippers um Neuzugang Kawhi Leonard um die Vorherrschaft in Los Angeles.