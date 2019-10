NBA: Houston Rockets vs. Toronto Raptors heute live im TV und Livestream

Im Rahmen der NBA Global Games treffen die Houston Rockets in der Preseason am heutigen Donnerstag auf die Toronto Raptors. Wo und wann diese Partie stattfindet und wie Ihr das Spiel live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr bei SPOX.

Du hast Bock auf NBA-Basketball? Mit DAZN bist du in der Preseason live dabei - schau jetzt das Spiel Rockets vs. Raptors mit dem kostenlosen Probemonat!

Houston Rockets vs. Toronto Raptors: Austragungsort und Termin

Bereits am Dienstag trafen die Rockets und Raptors in einem ersten Duell in Saitama City nördlich von Tokio aufeinander (134:129 für Toronto), am heutigen Donnerstag kommt es zur zweiten Partie der beiden Top-Teams aus der besten Basketballliga der Welt.

Tip-Off ist um 12 Uhr deutscher Zeit, die Begegnung wird im Rahmen der Global Games in Japan ausgetragen. Ebenfalls heute kommt es zudem zum Duell zwischen den Lakers und Nets in Shanghai, China.

© getty

Houston Rockets vs. Toronto Raptors im TV und Livestream

Die Partie ist zwar nicht im Free-TV zu sehen, dafür hat sich aber DAZN die Übertragungsrechte für ausgewählte Preseason-Spiele gesichert. Auch Rockets gegen Raptors ist auf dem Sportstreaming-Dienst zu sehen. Die Übertragung startet pünktlich um 12 Uhr, folgendes DAZN-Team begleitet für Euch das Spiel:

Kommentator: Christoph Stadtler

Experte: Dre Voigt

Auch nach der Preseason ist DAZN die richtige Anlaufstelle für Euch, wenn Ihr Bock auf NBA-Basketball habt. Das "Netflix des Sports" zeigt über 200 Partien aus der regulären Saison und den Playoffs, des Weiteren überträgt DAZN unter anderem auch die NFL, MLB, NHL sowie zahlreiche Top-Ligen aus der Welt des Fußballs. Das Angebot kostet 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahresabo, der erste Monat ist dabei sogar kostenlos!

Abgesehen von DAZN könnt Ihr die Partie sowie alle weiteren Preseason-Spiele auch mit dem NBA League Pass verfolgen.

NBA: Wann beginnt die Regular Season 2019/20?

Nach gut drei Wochen Vorbereitung starten die Teams am 23. Oktober (deutscher Zeit) in die neue Saison. Die Ehre, die erste Partie der neuen Spielzeit austragen zu dürfen, gebührt den Raptors als Titelverteidiger. In der Nacht vom 22. auf den 23. Oktober bekommen es die Kanadier mit den New Orleans Pelicans und Nr.1-Pick Zion Williamson zu tun. Hier gibt es den ersten Spieltag in der Übersicht: