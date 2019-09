NBA-News: Vince Carter unterschreibt neuen Vertrag und wird Rekordspieler

Vince Carter hat bei den Atlanta Hawks für die kommende Saison unterschrieben und wird damit zum Rekordspieler der NBA. Als erster Akteur geht der 42-Jährige im Herbst in seine 22. Spielzeit, damit lässt Carter unter anderem Dirk Nowitzki hinter sich.



Nowitzki (41) hatte seine Karriere im April nach 21 Spielzeiten bei den Dallas Mavericks beendet, auch Robert Parish (66), Kevin Willis (57) und Kevin Garnett (43) waren über einen so langen Zeitraum in der Liga aktiv.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die NBA live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Carter ist zudem der erste NBA-Profi, der in vier Dekaden aufläuft. Der US-Amerikaner, der nach seinem Debüt bei den Toronto Raptors in der Saison 1998/99 als "Air Canada" berühmt wurde, spielte für acht verschiedene NBA-Klubs.

NBA - Nowitzki, Carter und Co.: Die Spieler mit den meisten Saisons © getty 1/19 Nach seiner Vertragsverlängerung bei den Hawks geht Vince Carter 19/20 in seine 22. NBA-Saison - ein Rekord! Auch Dirk Nowitzki oder Shaquille O'Neal blicken auf eine lange Karriere zurück. Welche Dauerbrenner gab es noch in der NBA-Historie? © getty 2/19 Platz 8 – Moses Malone: 19 Saisons (ABA und NBA) – von 1976 bis 1995 – Teams: Braves, Rockets, 76ers (2x), Bullets, Hawks, Bucks, Spurs. © getty 3/19 Platz 8 – James Edwards: 19 Saisons – von 1977 bis 1996 – Teams: Lakers (2x), Pacers, Cavaliers, Suns, Pistons, Clippers, Trail Blazers, Bulls. © getty 4/19 Platz 8 – Charles Oakley: 19 Saisons – von 1985 bis 2004 – Teams: Bulls, Knicks, Raptors, Wizards, Rockets. © getty 5/19 Platz 8 – Shaquille O’Neal: 19 Saisons – von 1992 bis 2011 – Teams: Magic, Lakers, Heat, Suns, Cavaliers, Celtics. © getty 6/19 Platz 8 – Juwan Howard: 19 Saisons – von 1994 bis 2013 – Teams: Bullets, Mavericks (2x), Nuggets (2x), Magic, Rockets, Bobcats, Trail Blazers, Heat. © getty 7/19 Platz 8 – Jason Kidd: 19 Saisons – von 1994 bis 2013 – Teams: Mavericks (2x), Suns, Nets, Knicks. © getty 8/19 Platz 8 – Paul Pierce: 19 Saisons – von 1998 bis 2017 – Teams: Celtics, Nets, Wizards, Clippers. © getty 9/19 Platz 8 – Karl Malone: 19 Saisons – von 1985 bis 2004 – Teams: Jazz, Lakers. © getty 10/19 Platz 8 – Tim Duncan: 19 Saisons – von 1997 bis 2016 – Team: Spurs. © getty 11/19 Platz 8 – John Stockton: 19 Saisons – von 1984 bis 2003 – Team: Jazz. © getty 12/19 Platz 8 – Jason Terry: 19 Saisons – von 1999 bis 2018 – Team: Hawks, Mavericks, Celtics, Nets, Rockets, Bucks. © getty 13/19 Platz 6 – Kareem Abdul-Jabbar: 20 Saisons – von 1969 bis 1989 – Teams: Bucks, Lakers. © getty 14/19 Platz 6 – Kobe Bryant: 20 Saisons – von 1996 bis 2016 – Team: Lakers. © getty 15/19 Platz 2 – Robert Parish: 21 Saisons – von 1976 bis 1997 – Teams: Warriors, Celtics, Hornets, Bulls. © getty 16/19 Platz 2 – Kevin Willis: 21 Saisons – von 1984 bis 2007 – Teams: Hawks (2x), Heat, Warriors, Rockets, Raptors, Nuggets, Spurs, Mavericks. © getty 17/19 Platz 2 – Kevin Garnett: 21 Saisons – von 1995 bis 2016 – Teams: Timberwolves (2x), Celtics, Nets. © getty 18/19 Platz 2 – Dirk Nowitzki: 21 Saisons – von 1998 bis 2019 – Team: Mavericks (Nowitzki ist damit alleiniger Rekordhalter für die meisten Saisons bei einem Team) © getty 19/19 Platz 1 – Vince Carter: 22 Saisons – seit 1998 – Team: Raptors, Nets, Magic, Suns, Mavericks, Grizzlies, Kings, Hawks

Von 2011 bis 2014 spielte er an Nowitzkis Seite in Dallas. Die weiteren Stationen neben Atlanta hießen New Jersey Nets (heute Brooklyn Nets), Orlando Magic, Phoenix Suns, Memphis Grizzlies und Sacramento Kings.