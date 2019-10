NBA Free Agency 2020: Welche Spieler sind auf dem Markt? Welche Teams haben Cap Space?

Anthony Davis, Gordon Hayward oder auch DeMar DeRozan können im kommenden Sommer Free Agents werden. Hier gibt es alle Infos zur NBA Free Agency 2020 in der Zusammenfassung. Wer ist Restrictred Free Agent? Wer ist Unrestricted? Welche Team-Optionen, welche Spieler-Optionen sind in den Verträgen verankert? Außerdem erklären wir die wichtigsten Begriffe, Daten und Regeln rund um die Free Agency auf einen Blick.

Nachdem zahlreiche Spieler in ihren Rookie-Verträgen wie Jaylen Brown oder Buddy Hield vorzeitige Vertragsverlängerungen unterschrieben haben, hat sich der Free-Agency-Markt 2020 grundlegend verändert. Dennoch werden auch im Sommer 2020 einige Hochkaräter auf dem Markt verfügbar sein. SPOX liefert für euch den Überblick.

Wer sind die wichtigsten NBA Free Agents 2020?

Anthony Davis (Los Angeles Lakers, 28 Jahre, Spieler-Option über 28,8 Mio. Dollar)

Andre Drummond (Detroit Pistons, 26 Jahre)

Gordon Hayward (Boston Celtics, 30 Jahre)

Brandon Ingram (New Orleans Pelicans, 22 Jahre)

DeMar DeRozan (San Antonio Spurs, 30 Jahre)

Mike Conley (Utah Jazz, 32 Jahre)

Welche NBA-Stars haben eine Spieler-Option für 2020/21?

Spieler Position Alter Team Gehalt 2019/20 (in Mio. Dollar) Gordon Hayward SF 30 Boston Celtics 31,9 DeMar DeRozan SG 31 San Antonio Spurs 27,8 Otto Porter Jr. SF 27 Chicago Bulls 26,6 Anthony Davis PF/C 27 Los Angeles Lakers 25,4 Andre Drummond C 27 Detroit Pistons 25,4 Nicolas Batum SG 31 Charlotte Hornets 24,0 Tim Hardaway Jr. SG 28 Dallas Mavericks 17,7 Evan Fournier SG 27 Orlando Magic 17,0 James Johnson PF 33 Miami Heat 14,4 Kelly Olynyk PF/C 29 Miami Heat 12,5 Tony Snell SG 28 Detroit Pistons 11,5 Jerami Grant SF 26 Denver Nuggets 9,1 Kentavious Caldwell-Pope SG 27 Los Angeles Lakers 8,3 Markieff Morris PF 31 Detroit Pistons 6,6 Jabari Parker PF 25 Atlanta Hawks 6,5 Rodney Hood SG 27 Portland Trail Blazers 5,9 JaMychal Green PF/C 30 L.A. Clippers 4,9 Enes Kanter C 28 Boston Celtics 4,9 Robin Lopez C 32 Milwaukee Bucks 4,9 JaVale McGee C 32 Los Angeles Lakers 4,1 Stanley Johnson SF 24 Toronto Raptors 3,7 Wesley Matthews SG 33 Milwaukee Bucks 2,6 Rajon Rondo PG 34 Los Angeles Lakers 2,6 Austin Rivers SG 28 Houston Rockets 2,3 Willie Cauley-Stein C 27 Golden State Warriors 2,2 Mike Muscala PG 29 Oklahoma City Thunder 2,2 James Ennis SF 30 Philadelphia 76ers 2,1 Mario Hezonja SF 25 Portland Trail Blazers 1,8

*Alter: Stichtag ist der 1. Juli 2020

Welche Spieler können per Team-Option zu Free Agents gemacht werden?

Spieler Position Alter Team Gehalt (in Mio. Dollar) Bobby Portis PF/C 25 New York Knicks 15,0 Garrett Temple SG 34 Brooklyn Nets 4,8

Anmerkung: In dieser Liste fehlen sämtliche Spieler, die in ihren Rookie-Verträgen sind, da diese immer automatisch Team-Optionen enthalten.

NBA Ranking: Die besten Free Agents im Sommer 2020 © getty 1/27 Kurz vor der Deadline für die Rookie-Extensions haben zahlreiche Teams mit ihren jungen Talenten Nägel mit Köpfen gemacht - damit wird die Free-Agency-Class 2020 noch dünner, als sie ohnehin schon war. Wer bleibt noch übrig? © getty 2/27 Im Sommer - vor seinem Kreuzbandriss - landete DeMarcus Cousins in diesem Ranking noch ein ganzes Stück weiter vorne. Nun wird der Center aber wohl die komplette Saison ausfallen, bevor er 2020 Free Agent wird. © getty 3/27 Platz 25: Tyson Chandler (C, Houston Rockets, Alter: 37) - Status Unrestricted Free Agent / Gehalt 2019/20: 2,6 Millionen Dollar / Stats 2018/19: 3,1 Punkte, 5,6 Rebounds © getty 4/27 Platz 24: Enes Kanter (C, Boston Celtics, Alter: 27) - Status: Spieleroption in Höhe von 5 Millionen Dollar / Gehalt 2019/20: 4,8 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 13,7 Punkte, 9,8 Rebounds © getty 5/27 Platz 23: Kent Bazemore (SG, Portland Trail Blazers, Alter: 30) - Status: Unrestricted Free Agent / Gehalt 2019/20: 19,3 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 11,6 Punkte, 3,9 Rebounds © getty 6/27 Platz 22: Jabari Parker (PF, Atlanta Hawks, Alter: 24) - Status: Spieleroption in Höhe von 6,5 Mio. Dollar / Gehalt 2019/20: 6,5 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 14,5 Punkte, 6,6 Rebounds © getty 7/27 Platz 21: Fred VanVleet (PG, Toronto Raptors, Alter: 25) - Status Unrestricted Free Agent / Gehalt 2019/20: 9,3 Millionen Dollar / Stats 2018/19: 11 Punkte, 4,8 Assists © getty 8/27 Platz 20: Tim Hardaway Jr. (SG, Dallas Mavericks, Alter: 27) - Status: Spieleroption in Höhe von 18,9 Mio. Dollar / Gehalt 2019/20: 18,2 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 18,1 Punkte, 3,4 Rebounds © getty 9/27 Platz 19: Hassan Whiteside (C, Portland Trail Blazers, Alter: 30) - Status: Unrestricted / Gehalt 2019/20: 27,1 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 12,3 Punkte, 11,3 Rebounds, 1,9 Blocks © getty 10/27 Platz 18: Derrick Favors (PF, New Orleans Pelicans, Alter: 28) - Status: Unrestricted Free Agent / Gehalt 2019/20: 16 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 11,8 Punkte, 7,4 Rebounds © getty 11/27 Platz 17: Bogdan Bogdanovic (SG, Sacramento Kings, Alter: 27) - Status: Restricted / Gehalt 2019/20: 8,5 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 14,1 Punkte, 3,8 Assists © getty 12/27 Platz 16: Wesley Matthews (G, Milwaukee Bucks, Alter: 32) - Status: Unrestricted / Gehalt 2019/20: 2,6 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 12,2 Punkte, 2,5 Rebounds. 37,2 Prozent Dreier © getty 13/27 Platz 15: Evan Fournier (SG, Orlando Magic, Alter: 26) - Status: Spieleroption in Höhe von 17 Mio. Dollar / Gehalt 2019/20: 17 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 15,1 Punkte, 3,6 Assists © getty 14/27 Platz 14: Goran Dragic (PG, Miami Heat, Alter: 33) - Status: Unrestricted / Gehalt 2019/20: 19,2 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 13,7 Punkte, 4,8 Assists © getty 15/27 Platz 13: Serge Ibaka (PF, Toronto Raptors, Alter: 29) - Status: Unrestricted / Gehalt 2019/20: 23,3 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 15 Punkte, 8,1 Rebounds, 52,9 Prozent FG © getty 16/27 Platz 12: Otto Porter Jr. (F, Chicago Bulls, Alter: 26) - Status: Spieleroption in Höhe von 28,5 Mio. Dollar / Gehalt 2019/20: 27,3 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 13,9 Punkte, 5,6 Rebounds © getty 17/27 Platz 11: Marc Gasol (C, Toronto Raptors, Alter: 34) - Status: Unrestricted / Gehalt 2019/20: 25,6 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 13,6 Punkte, 7,9 Rebounds © getty 18/27 Platz 10: Paul Millsap (F, Denver Nuggets, Alter: 34) - Status: Unrestricted / Gehalt 2019/20: 30 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 12,6 Punkte, 7,2 Rebounds © getty 19/27 Platz 9: Andre Iguodala (F, Memphis Grizzlies, Alter: 35) - Status: Unrestricted / Gehalt 2019/20: 17,2 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 5,7 Punkte, 3,7 Rebounds, 3,2 Assists © getty 20/27 Platz 8: Danilo Gallinari (F, Oklahoma City Thunder, Alter: 30) - Status: Unrestricted / Gehalt 2019/20: 22,6 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 19,8 Punkte, 6,1 Rebounds, 43,3 Prozent Dreier © getty 21/27 Platz 7: Montrezl Harrell (F, L.A. Clippers, Alter: 25) - Status: Unrestricted / Gehalt 2019/20: 6 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 16,6 Punkte, 6,5 Rebounds, 61,5 Prozent FG © getty 22/27 Platz 6: Mike Conley (PG, Utah Jazz, Alter: 32) - Status: Spieleroption in Höhe von 34,5 Mio. Dollar / Gehalt 2019/20: 32,5 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 21,1 Punkte, 6,4 Assists © getty 23/27 Platz 5: DeMar DeRozan (G, San Antonio Spurs, Alter: 29) - Status: Spieleroption in Höhe von 27,8 Mio. Dollar / Gehalt 2019/20: 27,8 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 21,2 Punkte, 6,2 Assists, 6 Rebounds © getty 24/27 Platz 4: Brandon Ingram (F, New Orleans Pelicans, Alter: 21) - Status: Restricted / Gehalt 2019/20: 7,3 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 18,3 Punkte, 5,1 Rebounds, 49,7 Prozent FG © getty 25/27 Platz 3: Gordon Hayward (F, Boston Celtics, Alter: 29) - Status: Spieleroption in Höhe von 34,2 Mio. Dollar / Gehalt 2019/20: 32,7 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 11,5 Punkte, 4,5 Rebounds, 3,4 Assists © getty 26/27 Platz 2: Andre Drummond (C, Detroit Pistons, Alter: 25) - Status: Spieleroption in Höhe von 28,8 Mio. Dollar / Gehalt 2019/20: 27,1 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 17,3 Punkte, 15,6 Rebounds, 53,3 Prozent FG © getty 27/27 Platz 1: Anthony Davis (PF/C, Los Angeles Lakers, Alter 27) - Status: Spieleroption in Höhe von 28,8 Mio. Dollar / Gehalt 2019/20: 27,1 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 25,9 Punkte, 12 Rebounds, 2,4 Blocks, 51,7 Prozent FG

Alle Restricted und Unrestricted Free Agents im Überblick

Hier gibt es einen ausführlichen Überblick über alle Spieler, die in der Offseason 2020 zum Free Agent werden. UFA steht für Unrestricted Free Agent, RFA für Restricted.

Spieler wie Anthony Davis oder DeMar DeRozan, die nur durch das Ziehen einer Vertrags-Option zum Free Agent würden, findet man in der Tabelle der Spieler- und Team-Optionen (siehe oben).

Atlanta Hawks Boston Celtics Brooklyn Nets Chandler Parsons, SF (UFA) Brad Wanamaker, PG (UFA) Joe Harris, SG (UFA) Allen Crabbe, SG (UFA) Wilson Chandler, SF (UFA) Evan Turner, SF (UFA) Alex Len, C (UFA) Vince Carter, SF (UFA) DeAndre' Bembry, SG (RFA) Damian Jones, C (UFA) Charlotte Hornets Chicago Bulls Cleveland Cavaliers Bismack Biyombo, C (UFA) Kris Dunn, PG (RFA) Tristan Thompson, C (UFA) Marvin Williams, PF (UFA) Denzel Valentine, SG (RFA) Brandon Knight, PG (UFA) Michael Kidd-Gilchrist, SF (UFA) Shaquille Harrison, PG (RFA) Jordan Clarkson, PG (UFA) Willy Hernangomez, C (UFA) John Henson, C (UFA) Dwayne Bacon, SF (RFA) Matthew Dellavedova, PG (UFA) Cedi Osman, SF (RFA) Dallas Mavericks Denver Nuggets Detroit Pistons Courtney Lee, SG (UFA) Paul Millsap, PF (UFA) Reggie Jackson, PG (UFA) J.J. Barea, PG (UFA) Mason Plumlee, C (UFA) Langston Galloway, SG (UFA) Juan Hernangomez, SF (UFA) Thon Maker, C (RFA) Torrey Craig, SF (RFA) Tim Frazier, PG (UFA) Malik Beasley, SG (RFA) Golden State Warriors Houston Rockets Indiana Pacers Alec Burks, SG (UFA) Ryan Anderson, PF (UFA) Justin Holiday, SG (UFA) Glenn Robinson III, SG (UFA) Tyson Chandler, C (UFA) JaKarr Sampson, SG (UFA) Thabo Sefolosha, SF (UFA) Gerald Green, SG (UFA) Los Angeles Clippers Los Angeles Lakers Memphis Grizzlies Maurice Harkless, SF (UFA) DeMarcus Cousins, C (UFA) Andre Iguodala, SF (UFA) Montrezl Harrell, PF (UFA) Jared Dudley, PF (UFA) Solomon Hill, SF (UFA) Patrick Patterson, PF (UFA) Dwight Howard, C (UFA) Jae Crowder, SF (UFA) Troy Daniels, SG (UFA) Josh Jackson, SF (UFA) Dillon Brooks, SF (RFA) Bruno Cabaclo, SF (UFA) De'Anthony Melton, PG (RFA) Yuta Watanabe, SF (RFA) Miami Heat Milwaukee Bucks Minnesota Timberwolves Goran Dragic, PG (UFA) Kyle Korver, SG (UFA) Jeff Teague, PG (UFA) Meyers Leonard, C (UFA) Pat Connaugton, SG (UFA) Noah Vonleh, PF (UFA) Derrick Jones Jr., SF (UFA) Sterling Brown, SG (RFA) Shabazz Napier, PF (UFA) Udonis Haslem, PF (UFA) Dragan Bender, PF (UFA) Jordan Bell, C (UFA) Treveon Graham, SF (UFA) New Orleans Pelicans New York Knicks Oklahoma City Thunder Derrick Favors, PF (UFA) Marcus Morris, PF (UFA) Danilo Gallinari, SF (UFA) E'Twaun Moore, SG (UFA) Allonzo Trier, SG (UFA) Andre Roberson, SG (UFA) Brandon Ingram, SF (RFA) Damyean Dotson, SG (RFA) Nerlens Noel, C (UFA) Jahlil Okafor, C (UFA) Frank Jackson, PG (RFA) Kenrich Williams, SF (RFA) Orlando Magic Philadelphia 76ers Phoenix Suns D.J. Augustin, PG (UFA) Kyle O'Quinn, C (UFA) Tyler Johnson, SG (UFA) Michael Carter-Williams, PG (UFA) Trey Burke, PG, (UFA) Aron Baynes, C (UFA) Wesley Iwundu, SF (RFA) Raul Neto, PG (UFA) Dario Saric, PF (UFA) Furkan Korkmaz, SG (UFA) Jevon Carter, PG (RFA) Portland Trail Blazers Sacramento Kings San Antonio Spurs Hassan Whiteside, C (UFA) Bogdan Bogdanovic, SG (RFA) Marco Belinelli, SG (UFA) Kent Bazemore, SG (UFA) Yogi Ferrell, PG (UFA) Jakob Pöltl, C (RFA) Anthony Tolliver, PF (UFA) Bryn Forbes (UFA) Pau Gasol, C (UFA) Skal Labissiere, PF (RFA) Toronto Raptors Utah Jazz Washington Wizards Marc Gasol, C (UFA) Emmanuel Mudiay, PG (UFA) Ian Mahinmi, C (UFA) Serge Ibaka, PF (UFA) Royce O'Neale, SF (RFA) C.J. Miles, SF (UFA) Fred VanVleet, PG (UFA) Davis Bertans, SF (UFA) Rondae Hollis-Jefferson, SF (UFA) Isaiah Thomas, PG (UFA) Chris Boucher, PF (RFA) Jordan McRae, SG (RFA)

Was ist ein Unrestricted Free Agent (UFA)?

Unrestricted Free Agent wird ein Spieler dann, wenn sein Vertrag ausläuft und es keine weiteren Optionen in seinem Vertrag gibt. Er kann dann frei entscheiden, bei welchem Team er unterschreiben möchte.

Was ist ein Restricted Free Agent (RFA)?

Ist ein Spieler Restricted Free Agent, kann sein bisheriges Team jedes Angebot eines anderen Teams matchen, also mit dem Angebot der Konkurrenz mitgehen. Der Spieler muss in dem Fall bei seinem bisherigen Team bleiben.

Was ist ein Qualifying Offer?

Das Qualifying Offer ist eine Option, die es dem Team ermöglicht, seinen Spieler zum Restricted Free Agent zu machen. Ein Qualifying Offer muss bis zum 30. Juni abgegeben werden. Verzichtet das Team darauf, wird der Spieler automatisch zum Unrestricted Free Agent.

Was ist ein Offer Sheet?

Möchte ein Team einen Restricted Free Agent eines anderen Teams unter Vertrag nehmen, müssen sie dem Spieler ein Angebot (Offer Sheet) unterbreiten. Das bisherige Team hat nach der Einigung zwei Tage Zeit, das Angebot zu matchen.

Was ist eine Player Option?

Beinhaltet ein Vertrag eine Player-Option, hat der Spieler die Möglichkeit, seinen Vertrag um eine weitere Saison zu verlängern. Zieht der Spieler diese Option nicht, wird er Unrestricted Free Agent.

Was ist eine Team Option?

Gleiches gilt für die Team Option. Ist im Vertragswerk diese Option verankert, hat ein Team die Möglichkeit, den Vertrag eines Spielers um eine weitere Saison zu verlängern. Zieht das Team die Option nicht, wird der Spieler Unrestricted Free Agent.

Wie hoch ist der Salary Cap und ab wann zahlt ein Team Luxussteuer?

Für die Saison 2019/20 wird der Cap von derzeit rund 101,9 Millionen auf exakt 109,14 Millionen Dollar ansteigen. Die Luxussteuergrenze - in der vergangenen Saison noch bei 123,7 Millionen Dollar - wird bei 132,627 Millionen liegen.

Für die darauffolgende Spielzeit rechnen die Teams derzeit wohl mit einer Gehaltsobergrenze von etwa 117 Mio. Dollar. (Luxussteuergrenze etwa 142 Mio. Dollar). Diese Zahlen werden kurz vor dem Start der Free Agency 2020 angepasst und erst dann offiziell verkündet.

Welchte Teams haben in der Free Agency 2020 Cap Space?

Ähnlich wie in diesem Sommer werden auch im kommenden Jahr einige Teams mit einer Menge Cap Space in die Free Agency gehen. Sofern die Toronto Raptors alle Cap Holds und Optionen aus ihren Büchern streichen können, werden die Kanadier den meisten Cap Space zur Verfügung haben. Auch die Knicks und die Pelicans könnten attraktive Spieler in der Offseason 2020 werden.

Team Active Cap für 2020 Potenzieller Cap Space für 2020 Toronto Raptors 27,1 Mio. Dollar 89,9 Mio. Dollar Atlanta Hawks 33,4 Mio. Dollar 83,6 Mio. Dollar Cleveland Cavaliers 62,7 Mio. Dollar 54,6 Mio. Dollar Memphis Grizzlies 63,8 Mio. Dolar 53,2 Mio. Dollar Charlotte Hornets 76,4 Mio. Dollar 40,6 Mio. Dollar New Orleans Pelicans 84,3 Mio. Dollar 32,7 Mio. Dollar New York Knicks 88,2 Mio. Dollar 28,8 Mio. Dollar Phoenix Suns 91,1 Mio. Dollar 25,9 Mio. Dollar Portland Trail Blazers 94,6 Mio. Dollar 22,4 Mio. Dollar Sacramento Kings 97,6 Mio. Dollar 19,4 Mio. Dollar

Free Agency 2020: Was passiert mit Anthony Davis?

Die Los Angeles Lakers haben nach dem Blockbuster-Trade für Anthony Davis mit den New Orleans Pelicans die Hoffnung, die Braue langfristig halten zu können - obwohl der 26-Jährige im kommenden Sommer aus seinem Vertrag aussteigen und damit zum Free Agent werden könnte.

Dies gilt trotz seiner Spieleroption für die Saison 2020/21 in Höhe von 28,8 Mio. Dollar als wahrscheinlich. Stattdessen wird Davis wohl einen neuen, lukrativen Vertrag über mehrere Jahre unterschreiben wollen. Die Lakers gelten als Favorit, da der Big Man schon bei seiner Trade-Forderung die Traditionsfranchise als präferiertes Ziel angab.

Fragen zu seiner Zukunft wiegelte Davis bisher aber ab. "Ehrlich gesagt, ich bin auf diese Saison fokussiert", erklärte Davis auf seiner offiziellen Vorstellung als Lakers-Neuzugang. "Wenn nächstes Jahr die Zeit kommt, könnt ihr mir die Frage noch einmal stellen."