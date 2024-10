World Series: Ohtani verletzt! Dodgers bezahlen zweiten Sieg gegen Yankees womöglich teuer

Am Samstagabend (Ortszeit) setzten sich die Dodgers vor heimischem Publikum 4:2 gegen die New York Yankees durch und erhöhten in der Finalserie der Major League Baseball (MLB) auf 2:0.

Ohtani, derzeit der beste Spieler der Welt, musste beim zweiten Erfolg seines Teams verletzt vom Feld. Dave Roberts, Manager der Dodgers sprach von einer "kleinen linken Schultersubluxation". Eine MRT-Untersuchung soll weitere Erkenntnisse liefern. Roberts gab sich allerdings bereits zuversichtlich, dass Ohtani auch im Rest der Serie auflaufen kann.

Im siebten Inning hatte der 30-Jährige den Platz verlassen und sich dabei den linken Arm mit gebeugtem Ellenbogen gehalten. Der Japaner wurde in der laufenden Saison zum ersten Spieler, der 50 Homeruns und 50 gestohlene Bases in einer Spielzeit schaffte.

Freddie Freeman, der sich im ersten Spiel der World Series mit einem "Walk-off Grand Slam" ebenfalls in die Geschichtsbücher eingetragen hatte, war in Los Angeles erneut der entscheidende Spieler. Im dritten Inning gelang ihm ein Two-Run-Homerun, er sorgte damit für den zweiten Erfolg seines Teams.

Das dritte Spiel findet am Montag in New York statt. Für den Titelgewinn sind vier Siege nötig.