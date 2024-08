Einsatz für beide Teams in einem Spiel: Baseballer schreibt Geschichte

Grund für das kuriose Szenario beim Duell der Boston Red Sox mit den Toronto Blue Jays in der MLB war ein abgebrochenes Spiel vor zwei Monaten.

Am 26. Juni waren die beiden Franchises bereits aufeinander getroffen, Jansen spielte damals für die Blue Jays. Wegen heftigen Regens kam es damals aber zum Abbruch. Einen Monat später, am 27. Juli, wurde Jansen im Tausch gegen drei potenzielle Spieler an die Red Sox verkauft. Als Folge konnte er nun gegen seinen Ex-Klub im selben, nun fortgesetzten Spiel auflaufen.

Vor dem Spiel sagte Catcher Jansen, er habe nicht gewusst, dass ihm ein Platz in der Baseballgeschichte winken würde. "Als ich getradet wurde, habe ich nicht wirklich daran gedacht, aber ich erinnere mich an einen Tweet, der mir vielleicht vorher geschickt wurde", sagte er gegenüber MLB.com. Es sei "eine seltsame Sache".