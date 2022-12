MLB News - Rolle rückwärts: Baseballstar Carlos Correa zu den Mets

Baseballstar Carlos Correa hat laut Medienberichten eine spektakuläre Rolle rückwärts vollzogen und wechselt in der MLB zu den New York Mets. Der zweimalige Allstar, 2017 World-Series-Sieger mit den Houston Astros, sollte eigentlich in dieser Woche bei den San Francisco Giants vorgestellt werden.

Correa hat in der abgelaufenen Saison an der Seite des Deutschen Max Kepler für die Minnesota Twins gespielt.

Nach Informationen von New York Post und ESPN sollte Shortstop Correa bei den Giants einen mit 350 Millionen Dollar dotierten 13-Jahres-Vertrag unterschreiben, es wäre in der Geschichte der Major League Baseball der längste Deal mit einem Free Agent gewesen. Correa (28) hätte den Rekord von Bryce Harper eingestellt, der sich 2019 ebenfalls für 13 Jahre an die Philadelphia Phillies gebunden hatte.

Dann wurde die Pressekonferenz mit seiner Vorstellung am Dienstag überraschend verschoben. Die Presseagentur AP vermeldete, dass bei Correas Medizincheck ein Problem aufgetreten sei - und so schalteten sich die Mets ein. Allerdings muss Correa auch im Big Apple erst noch einen Medizincheck überstehen.

Geht die Vertragsunterzeichnung über die Bühne, haben die Mets in der Pause zwischen der alten uns neuen Saison mehr als 800 Millionen Dollar für Free Agents investiert.