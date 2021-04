MLB - Chicago White Sox: Carlos Rodon pitcht No-Hitter und verpasst Perfect Game nur denkbar knapp

Carlos Rodon hat den zweiten No-Hitter de MLB-Saison gepitcht. Beim 8:0 seiner Chicago White Sox gegen die Cleveland Indians verpasste der Linkshänder ein Perfect Game nur denkbar knapp.

Mit einem Out im neunten Inning traf Rodons Slider den Fuß von Indians-Pitcher Roberto Perez, was den Gästen im Guaranteed Rate Field im Süden Chicagos den ersten Base Runner des Abends gab. Rodon jedoch behielt die Nerven und besorgte die finalen zwei Outs für den No-Hitter.

"Es fühlt sich gut an, endlich hier zu sitzen und Ihnen davon zu erzählen, dass ich heute einfach dominant war", sagte Rodon nach dem Spiel in einer virtuellen Pressekonferenz. "Ich habe das nie zuvor geschafft. Zumindest nicht auf diesem Level und es fühlt sich sehr gut an, zu sagen, dass ich es nun geschafft habe."

Kurz vor dem Hit-by-Pitch gegen Perez hatte Rodon seine brenzligste Situation im ganzen Spiel. Josh Naylor schlug einen gefährlichen Grounder Richtung First Baseman Jose Abreu, der dann nur Sekundenbruchteile vor Naylor den Fuß an die erste Base bekam, um das erste Out im neunten Inning zu besorgen.

Ansonsten hatte Rodon recht wenig Mühe. Er kam auf sieben Strikeouts im Spiel und warf insgesamt 114 Pitches, 75 für Strikes. Für Rodon war es indes erst der zweite Start in dieser Saison, nachdem er zunächst nicht für einen Platz im Kader eingeplant war.

MLB: Rodon pitcht zweiten No-Hitter der Saison

Offensiv hatten die White Sox kaum Mühe. Bereits im ersten Inning erzielten sie sechs Runs gegen Starter Zach Plesac, der nur zwei Outs schaffte. Der Big-Hit dabei war ein 3-Run-Homerun von Rookie Yermin Mercedes. Im dritten Inning folgten zwei weitere Runs zum 8:0-Endstand.

Für die White Sox war es der 20. No-Hitter in der MLB. Zuvor hatte Lucas Giolito 2020 einen No-No gegen die Pirates gepitcht. In dieser Saison ist es der zweite No-Hitter in den Major Leagues, nachdem Joe Musgrove am 9. April einen solchen für die San Diego Padres gegen die Texas Rangers geworfen hatte.