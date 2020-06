MLB Draft 2020: Detroit Tigers schreiben mit Spencer Torkelson Geschichte

Die Detroit Tigers haben First Baseman Spencer Torkelson mit dem ersten Pick insgesamt im MLB Draft 2020 (die komplette 1. Runde im Überblick) gezogen und damit Geschichte geschrieben. Der Star von Arizona State ist der erste College-First-Baseman und erste rechtshändig schlagende First Baseman überhaupt, der mit dem ersten Pick im Draft gezogen wurde.

Dennoch planen die Tigers, Torkelson letztlich an der dritten Base spielen zu lassen, obwohl er diese Position nicht am College gespielt hat.

"Wir wissen, dass er First Base spielen kann, aber unsere Scouts sind davon überzeugt, dass er auch Third Base spielen kann. Und das sehen wir für ihn zunächst auch vor", sagte Tigers-General-Manager Al Avila gegenüber ESPN. "Er ist genau der Typ Spieler, auf den wir mit dem ersten Pick gehofft hatten."

Die Baltimore Orioles zogen mit dem zweiten Pick Outfielder Heston Kjerstad von Arkansas. Der 21-Jährige schlug .448/.513/.791 in 16 Spielen als Junior, ehe die Saison aufgrund der Coronavirus-Pandemie abgebrochen wurde.

An dritter Stelle wiederum zogen die Miami Marlins den rechtshändigen Pitcher Max Meyer von der University of Minnesota. Er begann seine Karriere als Reliever, ist mittlerweile jedoch ein Starter.

Torkelson ist der zweite First-Overall-Pick in der MLB vom College in Serie, nachdem die Orioles im Vorjahr Catcher Adley Rutschman (Oregon State) als erstes gezogen hatten. Das letzte Mal, dass in zwei Jahren in Serie College-Spieler mit dem ersten Pick insgesamt gezogen wurden, war 1985 und 1986. Die Milwaukee Brewers zogen damals Catcher B.J. Surhoff, ein Jahr später dann wählten die Pittsburgh Pirates Shortstop Jeff King.

MLB Draft: Zweiter Anlauf für Torkelson

Torkelson galt als sicherster Pick im Draft und schlug in den vergangenen zwei Spielzeiten insgesamt 48 Homeruns, die meisten in Division-I von 2018 bis 2019.

Für ihn ist es der zweite Anlauf nach 2017, als er nach der High School nicht im Draft gezogen wurde.

Der zweite Tag des Drafts mit den Runden 2 bis 5 steigt am Donnerstagabend ab 23 Uhr (live im MLB Network via DAZN).