MLB: Chicago White Sox geben Luis Robert Sechsjahresvertrag

Die Chicago White Sox haben sich mit Toptalent Luis Robert auf einen Sechsjahresvertrag geeinigt. Der Kubaner wird über die Laufzeit garantierte 50 Millionen Dollar kassieren.

Der Outfielder wird damit sehr wahrscheinlich zum Opening-Day-Lineup des Teams zählen, was ohne diese Einigung infrage gestanden hätte. Die White Sox hätten in dem Fall seine Service-Zeit in der MLB manipulieren und ihn bis Mitte April in den Minor Leagues halten können, um noch ein weiteres Jahr an Teamkontrolle zu gewinnen.

Der Deal enthält darüber hinaus Klub-Optionen für die Spielzeiten 2026 und 2027 zu je 20 Millionen Dollar (2 Millionen Dollar Buyouts), sodass Robert nun wohl erst 2028 erstmals Free Agent werden kann.

Robert gilt als Center Fielder der Zukunft für die White Sox und ist "100 Prozent überzeugt", die Saison in der MLB zu starten, wie er zu verstehen gab. General Manager Rick Hahn allerdings wollte sich in dieser Sache noch nicht festlegen: "Ich verstehe, dass der Fokus auf der Saison 2020 liegt. Aber es geht uns sehr viel mehr um die langfristige Perspektive und darum, dass Luis Robert für hoffentlich mindestens die kommenden acht Jahre das Center Field in der Uniform der White Sox besetzen wird."

Robert durchlief im Vorjahr drei Minor-League-Klassen und schlug insgesamt .328 mit 32 Homeruns, 92 RBI, 108 Runs und 36 Stolen Bases über Single-, Double- und Triple-A. Er legte damit die erste 30-30-Saison in den Minors seit Joc Pederson im Jahr 2014 im Farmsystem der Dodgers hin. Robert unterschrieb 2017 bei den Dodgers als internationaler Free Agent.

Chicago White Sox: Luis Roberts Vertrag im Detail

Jahr Gehalt (Dollar) 2020 1,5 Millionen 2021 3,5 Millionen 2022 6 Millionen 2023 9,5 Millionen 2024 12,5 Millionen 2025 15 Millionen

Für die White Sox ist Robert der nächste wichtige Schritt in einer Offseason, in der sich das Team auf zahlreichen Positionen namhaft verstärkt hat. Neben Catcher Yasmani Grandal unterschrieben in den vergangenen Wochen auch Designated Hitter Edwin Encarnacion sowie die Pitcher Dallas Keuchel und Gio Gonzalez im Süden der Windy City.