MLB: Los Angeles Angels verpflichten Third Baseman Anthony Rendon

Die Los Angeles Angels haben sich mit Anthony Rendon auf einen Siebenjahresvertrag in Höhe von 245 Millionen Dollar geeinigt. Der Third Baseman kommt als Free Agent vom World-Series-Champion Washington Nationals.

Wie ESPN berichtet, enthält der Kontrakt, der dasselbe Gesamtvolumen hat wie der Deal, den Pitcher Stephen Strasburg Anfang der Woche bei den Nationals unterschrieben hat, keine Ausstiegs-, dafür aber eine No-Trade-Klausel.

Die Angels waren zuvor in ihrem Versuch gescheitert, Pitcher Gerrit Cole zu verpflichten, der sich am Mittwoch für die New York Yankees (9 Jahre, 324 Millionen Dollar) entschieden hat. Rendon galt indes als bester Positionsspieler auf dem Free-Agent-Markt in diesem Winter.

Es wird ferner erwartet, dass sich die Angels noch auf dem Pitcher-Markt umschauen werden. Gerade die Linkshänder Hyun-Jin Ryu (ehemals Los Angeles Dodgers) und Madison Bumgarner (San Francisco Giants) dürften von großem Interesse sein für das Team, das seit Jahren auf eine Playoff-Teilnahme wartet, obwohl es in Mike Trout den besten Spieler im Baseball hat.

Angels: Drei Spieler mit Monster-Verträgen

Die Angels sind nun das erste Team überhaupt im Baseball, das drei verschiedenen Spielern Verträge im Gesamtwert von mehr als 200 Millionen Dollar gegeben hat. Albert Pujols unterschrieb 2012 für zehn Jahre und 254 Millionen, Mike Trout verlängerte im Frühjahr für zwölf Jahre und 426,5 Millionen Dollar und nun unterschrieb Rendon.

Die größten Verträge in der Geschichte des US-Sports © getty 1/22 Gerrit Cole sahnt so richtig ab und bekommt von den New York Yankees einen Neunjahresvertrag und unglaubliche 324 Millionen Dollar. Fürs Podest reicht das aber nicht: SPOX präsentiert die Top 20 der höchstdotierten Verträge im US-Sport. © getty 2/22 Platz 20: Russell Westbrook - 5 Jahre/205 Millionen Dollar (Vertragsverlängerung) bei den Oklahoma City Thunder 2018 (NBA). © getty 3/22 Platz 19: Zack Greinke - 6 Jahre/206,5 Millionen Dollar (Free Agent) bei den Arizona Diamondbacks (MLB). © getty 4/22 Platz 18: Max Scherzer - 7 jahre/210 Millionen Dollar (Free Agent) bei den Washington Nationals 2015 (MLB). © getty 5/22 Platz 17: Prince Fielder - 9 Jahre/214 Millionen Dollar (Free Agent) bei den Detroit Tigers 2012 (MLB). © getty 6/22 Platz 16: Clayton Kershaw - 7 Jahre/215 Millionen Dollar (Vertragsverlängerung) bei den Los Angeles Dodgers 2014 (MLB). © getty 7/22 Platz 15: David Price - 7 Jahre/217 Millionen Dollar (Free Agent) bei den Boston Red Sox 2016 (MLB). © getty 8/22 Platz 14: Joey Votto - 10 Jahre/225 Millionen Dollar (Vertragsverlängerung) bei den Cincinnati Reds 2014 (MLB). © getty 9/22 Platz 13: James Harden - 6 Jahre/228 Millionen Dollar (Vertragsverlängerung) bei den Houston Rockets 2017 (NBA). © getty 10/22 Platz 12: Albert Pujols - 10 Jahre/240 Millionen Dollar (Free Agent) bei den Los Angeles Angels 2012 (MLB). © getty 11/22 Platz 12: Robinson Cano - 10 Jahre/240 Millionen Dollar (Free Agent) bei den Seattle Mariners 2014 (MLB). © getty 12/22 Platz 11: Stephen Strasburg - 7 Jahre/245 MIllionen Dollar (Free Agent) bei den Washington Nationals 2019 (MLB). © getty 13/22 Anthony Rendon - 7 Jahre/245 MIllionen Dollar (Free Agent) bei den Los Angeles Angels 2019 (MLB). © getty 14/22 Platz 9: Miguel Cabrera - 8 Jahre/247 Millionen Dollar (Vertragsverlängerung) bei den Detroit Tigers 2016 (MLB). © getty 15/22 Platz 8: Alex Rodriguez - 10 Jahre/252 Millionen Dollar (Free Agent) bei den Texas Rangers 2001 (MLB). A-Rod löste diesen Vertrag mithilfe einer Ausstiegsklausel nach der Saison 2007 auf. © getty 16/22 Platz 7: Nolan Arenado - 8 Jahre/260 Millionen Dollar (Vertragsverlängerung) bei den Colorado Rockies (MLB). © getty 17/22 Platz 6: Alex Rodriguez - 10 Jahre/275 Millionen Dollar (Free Agent) bei den New York Yankees 2008 (MLB). © getty 18/22 Platz 5: Manny Machado - 10 Jahre/300 Millionen Dollar (Free Agent) bei den San Diego Padres 2019 (MLB). © getty 19/22 Platz 4: Gerrit Cole - 9 Jahre/324 Millionen Dollar (Free Agent) bei den New York Yankees 2019 (MLB). © getty 20/22 Platz 3: Giancarlo Stanton - 13 Jahre/325 Millionen Dollar (Vertragsverlängerung) bei den Miami Marlins 2014 (MLB). © getty 21/22 Platz 2: Bryce Harper - 13 Jahre/330 Millionen Dollar (Free Agent) bei den Philadelphia Phillies 2019 (MLB). Das ist der höchste Vertrag, den je ein Free Agent im US-Sport unterschrieben hat. © getty 22/22 Platz 1: Mike Trout - 12 Jahre/430 Millionen Dollar (Verlängerung) bei den Los Angeles Angels 2019 (MLB).

Rendon wiederum war der sechste Pick insgesamt im Draft 2011 von den Washington Nationals und verbrachte seine gesamte bisherige Karriere von 2013 bis 2019 in Washington.