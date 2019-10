MLB Playoffs: Starting Pitcher für NLDS-Auftakt stehen fest

Am Donnerstag beginnen die National League Division Series und alle vier Teams haben bereits ihre Starting Pitcher zum Auftakt bekannt gegeben. Während das übrige Feld auf Erfahrung setzt, darf bei den Los Angeles Dodgers der Youngster ran.

Den Auftakt in die League Division Series macht in diesem Jahr die National League. Los geht es am Donnerstag mit Spiel 1 der Serie zwischen den Atlanta Braves und St. Louis Cardinals (ab 23.02 Uhr live auf DAZN) im SunTrust Park von Atlanta/Georgia.

Auf dem Mound für die Hausherren wird dabei Linkshänder Dallas Keuchel stehen. Der Sinkerball-Spezialist schloss sich erst im Sommer den Braves an, nachdem er bis dahin kein Team gefunden hatte. In dieser Saison war er 8-8 mit einem 3.75 ERA über 19 Starts.

Keuchel startete bislang neun Spiele in der Postseason und kommt dabei auf einen 3.31 ERA über 51 2/3 Innings. Er gewann mit den Houston Astros 2017 die World Series.

Auf der anderen Seite gibt Rechtshänder Miles Mikolas sein Postseason-Debüt. Der einstige Japan-Legionär kehrte 2018 in die Staaten zurück und schloss sich den Cardinals an. In dieser Spielzeit kommt er auf einen 4.16 ERA über 184 Innings.

Später dann empfangen die Los Angeles Dodgers die Washington Nationals im Dodger Stadium (ab 2.37 Uhr live auf DAZN). Für die Hausherren steht dann Rechtshänder Walker Buehler auf dem Mound.

Los Angeles Dodgers setzen auf Walker Buehler

Der 25-Jährige pitcht in seiner zweiten Saison in den Big Leagues und avancierte zum Pitching Ace für die Dodgers (14-4, 3.26 ERA, 215 SO). Buehler erhält damit den Vorzug vor den Linkshändern Clayton Kershaw und Hyun-Jin Ryu, die beide ebenfalls gute Saisons hinlegten.

Manager Dave Roberts begründete seine Entscheidung für Buehler damit, dass er dadurch ein entscheidendes Spiel 5 der Serie ebenfalls starten könnte. Das "gibt uns die beste Chance zu gewinnen", sagte Roberts. Buehler pitchte bereits in der vergangenen Postseason.

Die Nationals wiederum setzen in Spiel 1 auf Linkshänder Patrick Corbin (14-7, 3.25 ERA, 238 SO), für den es der erste Postseason-Start überhaupt wird. Corbin kam vor dieser Saison als Free Agent aus Arizona in die amerikanische Hauptstadt und reihte sich nahtlos in die starke Pitching Rotation um Max Scherzer und Stephen Strasburg ein.

Corbin pitcht Spiel 1, da sowohl Scherzer (5 IP) als auch Strasburg (3 IP) im Wildcard Game gegen die Milwaukee Brewers im Einsatz waren. Während Scherzer vermutlich Spiel 3 am Sonntag starten wird, sieht man Strasburg durch seinen kürzeren Auftritt als Kandidaten für Spiel 2 am Freitag an.

MLB Playoffs 2019: National League Division Series

Datum Uhrzeit Spiel Übertragung Donnerstag, 3. Oktober 23.02 Uhr Atlanta Braves - St. Louis Cardinals, Spiel 1 DAZN Freitag, 4. Oktober 2.37 Uhr Los Angeles Dodgers - Washington Nationals, Spiel 1 DAZN Freitag, 4. Oktober 22.37 Uhr Atlanta Braves - St. Louis Cardinals, Spiel 2 DAZN Samstag, 5. Oktober 3.37 Uhr Los Angeles Dodgers - Washington Nationals, Spiel 2 DAZN Sonntag, 6. Oktober TBD St. Louis Cardinals - Atlanta Braves, Spiel 3 Sonntag, 6. Oktober TBD Washington Nationals - Los Angeles Dodgers, Spiel 3 Montag, 7. Oktober TBD St. Louis Cardinals - Atlanta Braves, Spiel 4* Montag, 7. Oktober TBD Washington Nationals - Los Angeles Dodgers, Spiel 4* Mittwoch, 9. Oktober TBD Atlanta Braves - St. Louis Cardinals, Spiel 5* Mittwoch, 9. Oktober TBD Los Angeles Dodgers - Washington Nationals, Spiel 5*

*) falls nötig.