Vor Beginn der Saison 2020/2021 hat die NFL die Regeln zur Playoff-Teilnahme geändert. Vor der neuen Spielzeit klären wir von SPOX Euch daher erneut auf: Wie viele Teams kommen in der kommenden Spielzeit 2022/2023 in die Playoffs?

Die National Football League strebt ständig danach, das Erlebnis American Football für den gemeinen Zuschauer noch attraktiver zu machen. Besonders interessiert sind die meisten Fans an den Playoff-Auftritten der besten Teams der Liga - für die Verantwortlichen augenscheinlich ein guter Grund, das Format der "Post-Season" anzupassen.

Vor der Saison 2020/21 ging die bereits länger geplante Regeländerung schlussendlich über die Bühne, selbstverständlich auch mit Auswirkungen auf die anstehende Spielzeit 2022/2023. Wir bringen Euch also noch einmal auf den neuesten Stand: So funktioniert das neue Playoff-Format der NFL.

NFL: Wie viele Teams kommen in der Saison 2022 in die Playoffs?

Waren es vor der vorherigen Saison noch lediglich zwölf Teams, die nach der Regular Season die Vince Lombardi Trophy jagen durften, sind es nach der Regeländerung nun 14 Mannschaften. Zusammengesetzt wird das Playoff-Picture aus jeweils sieben Franchises aus AFC und NFC.

Während das natürlich in erster Linie mit einer größeren Spannungskurve bis zum Ende der Regular Season einhergeht, hat es für die Zuschauer zusätzliche Vorteile. Effektiv gibt es für die Footballfans in Deutschland und der Welt zwei weitere Playoff-Spiele zu sehen. Aus vier Partien in der Wildcard-Runde wurden nach der Regeländerung ganze sechs, die beiden zusätzlichen Teams, ziehen als die erfolgreichsten Teams ihrer Conference direkt in die Divisional Round ein.

Wie bereits zuvor, ergeben sich die Spiele aus dem Record in der Regular Season. So trifft beispielsweise das zweitbeste Team aus der AFC auf das schlechteste der qualifizierten Franchises. Auch auf dem weiteren Weg zum Superbowl werden die Aufeinandertreffen zwecks des Abschneidens in der regulären Saison bestimmt.

NFL: Wie viele Teams kommen in der Saison 2022 in die Playoffs? - Die weiteren Termine bis zu den Playoffs

Noch steckt die NFL im alljährlichen Sommerschlaf, doch es dauert nicht mehr lange, bis das Ei wieder in Richtung Endzone geworfen wird. Schon am 4. August gibt es wieder Live-Football zu sehen, wenn zum Start der NFL Preseason im Hall of Fame-Game die Las Vegas Raiders auf die Jacksonville Jaguars treffen.

Um allgemein nicht den Überblick zu verlieren, findet Ihr hier noch einmal die wichtigsten Termine bis zum Start der Saison im September, aber auch die entscheidenden Daten auf dem Weg in die Playoffs:

Datum Event Juli 2022 Start der Training Camps 4. August 2022 Start der Preseason mit dem Hall of Fame-Game (Las Vegas Raiders vs. Jacksonville Jaguars) 30. August 2022 Cut-Deadline, Feststehen der finalen Roster 8. September 2022 Start der Regular Season (Los Angeles Rams vs. Buffalo Bills) 1. November 2022 Trade-Deadline 7. & 8. Januar 2023 18. und letzter Spieltag der Regular Season 14.-16. Januar 2023 Start der NFL-Playoffs

