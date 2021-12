Die Playoffs sind in der NFL die spannendste Phase der Saison. Dabei kämpfen die qualifizierten Teams in einem K.o.-System um die Meisterschaft. Wir erklären Euch, wie genau die Playoffs funktionieren und beantworten Fragen zum Spielplan, den Wildcard-Plätzen und zum Super Bowl.

Die NFL-Regular-Season 2021 nähert sich langsam dem Ende. Zugleich nähern sich die Playoffs. 16 der geplanten 18 Wochen sind beendet. Einige Teams haben bereits einen Platz in den Playoffs sicher, andere sind bereits fix nicht mit dabei und richten ihren Blick bereits auf die kommende Saison.

Doch wie funktionieren die Playoffs überhaupt? Wie sieht der Spielplan aus? Was ist ein Wildcard-Platz und wann ist Super Bowl LVI?

NFL: Wie funktionieren die Playoffs? Spielplan, Wildcards, Super Bowl

Die NFL-Playoffs sind ein Wettkampf, der auf die Regular Season folgt und den Meister ermittelt. In der Regular Season kämpfen die 32 Mannschaften 18 Wochen lang um die Playoff-Tickets, denn es schafft nicht jeder hinein. Genauer gesagt nehmen 14 Teams - sieben aus der AFC und sieben aus der NFC - an den Playoffs teil.

Die Gewinner der acht Divisionen (AFC North, AFC East, AFC South, AFC West, NFC North, NFC East, NFC South, NFC West) haben ein Ticket für die Divisional-Runde sicher. Die übriggebliebenen sechs Plätze gehen an die jeweils besten drei Teams einer Conference, die ihre Division nicht gewonnen haben. Diese sechs Teams müssen dann den Weg über die Wildcard-Runde gehen und in den Playoffs deshalb ein Spiel mehr bestreiten, da die restlichen Teams erst eine Runde später einsteigen.

Auf die Divisional-Runde folgen die Championship-Games (AFC- und NFC-Championship-Game). Die beiden Sieger treffen dann in Super Bowl LVI, wo der Champion der Saison 2021/22 gekürt wird, aufeinander.

© getty Tom Brady hat nach seinem Triumph mit den Bucs im vergangenen Jahr Ring Nummer acht im Visier.

NFL Playoffs 2021/2022: Die aktuellen Platzierungen in der AFC

Die Regular Season läuft zwar noch, trotzdem haben sich ein paar Teams bereits für die Playoffs qualifiziert. In der AFC haben jedoch lediglich die Kansas City Chiefs einen Platz in den Playoffs sicher. Der Super-Bowl-Teilnehmer der vergangenen Spielzeit hat auch den Gewinn seiner Division, der AFC East, in der Tasche und steigt erst in der Divisional-Round ein.

Platz AFC Team W L T PCT 1. Kansas City Chiefs 11 4 0 0.733 2. Tennessee Titans 10 5 0 0.667 3. Cincinnati Bengals 9 6 0 0.600 4. Buffalo Bills 9 6 0 0.600 5. Indianapolis Colts 9 6 0 0.600 6. New England Patriots 9 6 0 0.600 7. Baltimore Ravens 8 7 0 0.533

NFL Playoffs 2021/2022: Die aktuellen Platzierungen in der NFC

In der NFC sieht die Situation hingegen um einiges klarer aus. Bereits qualifiziert sind die Green Bay Packers (Sieger der NFC North), Dallas Cowboys (Sieger der NFC East), Los Angeles Rams, Tampa Bay Buccaneers (Sieger der NFC South) und die Arizona Cardinals.

Platz NFC Team W L T RANK PCT 1. Green Bay Packers 12 3 0 1 0.800 2. Dallas Cowboys 11 4 0 2 0.733 3. Los Angeles Rams 11 4 0 3 0.733 4. Tampa Bay Buccaneers 11 4 0 4 0.733 5. Arizona Cardinals 10 5 0 5 0.667 6. San Francisco 49ers 8 7 0 6 0.533 7. Philadelphia Eagles 8 7 0 7 0.533

NFL: Pro Bowl Kader 2022 - Dies sind die diesjährigen All-Stars © getty 1/21 Die Pro Bowl Kader 2021/22 stehen fest! Die Colts führen die Liga mit sieben Nominierungen an, die Chiefs und Chargers bieten je sechs auf. Brady kann seinen 15. Pro Bowl feiern, während mehrere Rookies den Sprung schaffen. SPOX zeigt die ganze Auswahl. © getty 2/21 QUARTERBACKS - AFC: Justin Herbert (Chargers)*, Lamar Jackson (Ravens), Patrick Mahomes (Chiefs) I NFC: Aaron Rodgers (Packers)*, Tom Brady (Buccaneers), Kyler Murray (Cardinals). (* = Starters) © getty 3/21 RUNNING BACKS - AFC: Jonathan Taylor (Colts)*, Nick Chubb (Browns), Joe Mixon (Bengals) I NFC: Dalvin Cook (Vikings)*, Alvin Kamara (Saints), James Conner (Cardinals). © getty 4/21 WIDE RECEIVERS - AFC: Ja'Marr Chase (Bengals)*, Tyreek Hill (Chiefs)*, Keenan Allen (Chargers), Stefon Diggs (Bills) I NFC: Davante Adams (Packers)*, Cooper Kupp (Rams)*, Deebo Samuel (49ers), Justin Jefferson (Vikings). © getty 5/21 TIGHT ENDS - AFC: Mark Andrews (Ravens)*, Travis Kelce (Chiefs) I NFC: George Kittle (49ers)*, Kyle Pitts (Falcons). © getty 6/21 FULLBACKS - AFC: Patrick Ricard (Ravens)* I NFC: Kyle Juszczyk (49ers)*. © getty 7/21 OFFENSIVE TACKLES - AFC: Orlando Brown (Chiefs)*, Rashawn Slater (Chargers)*, Dion Dawkins (Bills) I NFC: Trent Williams (49ers)*, Tristan Wirfs (Buccaneers)*, Tyron Smith (Cowboys). © getty 8/21 GUARDS - AFC: Joel Bitonio (Browns)*, Quenton Nelson (Colts)*, Wyatt Teller (Browns) I NFC: Zack Martin (Cowboys)*, Brandon Scherff (Washington)*, Ali Marpet (Buccaneers). © getty 9/21 CENTER - AFC: Corey Linsley (Chargers)*, Ryan Kelly (Colts) - NFC: Jason Kelce (Eagles)*, Ryan Jensen (Buccaneers). © getty 10/21 DEFENSIVE ENDS - AFC: Myles Garrett (Browns)*, Maxx Crosby (Raiders)*, Trey Hendrickson (Bengals) I NFC: Nick Bosa (49ers)*, Brian Burns (Panthers)*, Cam Jordan (Saints). © getty 11/21 DEFENSIVE TACKLES - AFC: DeForest Buckner (Colts)*, Chris Jones (Chiefs)*, Cam Heyward (Steelers) I NFC: Aaron Donald (Rams)*, Jonathan Allen (Washington)*, Kenny Clark (Packers). © getty 12/21 OUTSIDE LINEBACKER - AFC: Joey Bosa (Chargers)*, T.J. Watt (Steelers)*, Matt Judon (Patriots) I NFC: Chandler Jones (Cardinals)*, Robert Quinn (Bears)*, Shaquil Barrett (Buccaneers). © getty 13/21 INSIDE LINEBACKER - AFC: Darius Leonard (Colts)*, Denzel Perryman (Raiders) I NFC: Micah Parsons (Cowboys)*, Bobby Wagner (Seahawks). © getty 14/21 CORNERBACKS - AFC: Xavien Howard (Dolphins)*, J.C. Jackson (Patriots)*, Kenny Moore (Colts), Denzel Ward (Browns) I NFC: Trevon Diggs (Cowboys)*, Jalen Ramsey (Rams)*, Marshon Lattimore (Saints), Darius Slay (Eagles). © getty 15/21 FREE SAFETIES - AFC: Kevin Byard (Titans)* I NFC: Quandre Diggs (Seahawks)*. © getty 16/21 STRONG SAFETYS - AFC: Derwin James (Chargers)*, Tyrann Mathieu (Chiefs) I NFC: Budda Baker (Cardinals)*, Harrison Smith (Vikings). © getty 17/21 LONG SNAPPERS - AFC: Luke Rhodes (Colts)* I NFC: Josh Harris (Falcons)*. © getty 18/21 PUNTERS - AFC: A.J. Cole (Raiders)* I NFC: Bryan Anger (Cowboys)*. © getty 19/21 KICKERS - AFC: Justin Tucker (Ravens)* I NFC: Matt Gay (Rams)*. © getty 20/21 RETURN SPECIALISTS - AFC: Devin Duvernay (Ravens)* I NFC: Jakeem Grant (Bears)*. © getty 21/21 SPECIAL TEAMERS - AFC: Matthew Slater (Patriots)* I NFC: J.T. Gray (Saints)*.

NFL: Wie funktionieren die Playoffs? Termine und Spielplan

Die 18. und letzte Regular-Season-Woche steigt am 9. Januar 2022. Eine Woche später beginnt dann auch schon die Wildcard-Runde. Im Wochentakt folgen die Divisional Round und die Championship Games. Die Saison findet mit der 56. Auflage des Super Bowls am 13. Februar im SoFi Stadium in Inglewood, Kalifornien, ihr Ende.