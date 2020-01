College Football: NCAA Finale zwischen LSU Tigers und Clemson Tigers live im TV und Livestream sehen

Heute Nacht findet das NCAA Finale zwischen den LSU Tigers und Clemson Tigers statt. SPOX gibt Euch alle wichtigen Infos rund ums Spiel und zur Übertragung im TV und Livestream.

LSU Tigers gegen Clemson Tigers: Uhrzeit, Ort

Die Partie der LSU Tigers gegen die Clemson Tigers findet in der heutigen Nacht von Montag auf Dienstag um 2 Uhr deutscher Zeit (20 Uhr Ortszeit) statt. Austragungsort für das Spiel ist der Mercedes Benz Superdom in New Orleans, die Heimstätte der New Orleans Saints. Bereits 2015 wurde das Finale der College Liga NCAA nach New Orleans vergeben.

LSU Tigers vs. Clemson Tigers: Das Finale der NCAA heute im TV und Livestream

Der Streamingdienst DAZN überträgt das College-Football-Finale heute live. Übertragungsstart ist wenige Minuten vor Kick-Off.

DAZN zeigt nicht nur Spiele der NCAA, sondern hat sich auch die Übertragungsrechte an sämtlichen Partien der NFL gesichert. So könnt Ihr auf DAZN die kompletten NFL-Playoffs sehen. Darüber hinaus gibt es beim Streamingdienst den Kanal NFL Network, der Euch 24/7 über das Geschehen der Football-Welt auf dem Laufenden hält.

Neben DAZN überträgt auch ProSieben Maxx das Finale. Ihr könnt dies auch via Livestream abrufen. Außerdem können Hardcore-Fans noch mehr sehen mit dem kostenpflichtigen ESPN Player. Das Abo kostet 11,99 Euro im Monat oder 79,99 Euro im Jahr.

LSU Tigers und Clemson Tigers: Der Weg ins Finale

Die LSU Tigers haben in dieser Saison bislang noch kein Spiel verloren. Mit einer Bilanz von 14-0 (8-0 in der eigenen Conference) qualifizierte sich das Team von Ed Orgeron für das Finale. Auf dem Weg dorthin schlug man im Halbfinale das hochgehandelte Team aus Oklahoma mit 63:28. Die letzte Niederlage gab es am 28. Dezember 2018, als man gegen Texas A&M nach Verlängerung verlor. Das letzte National-Championship-Game erreichten die LSU Tigers 2012, dort verlor man aber gegen Alabama.

Die Clemson Tigers kommen ebenfalls mit einer blitzblanken Bilanz von 14-0 ins Finale. Die Tigers verloren ihre letzte Partie im Januar 2018. Im letzten Jahr sicherte sich das Team von Head Coach Dabo Swinney gegen Alabama den Titel.

So schlugen sich die Teams im Halbfinale: