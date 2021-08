Fünfkampf-Bundestrainerin Kim Raisner nach Schleu-Aus in der Kritik: "Hau richtig drauf!"

Beim bitteren Aus von Annika Schleu im Modernen Fünfkampf der Frauen gerät auch Bundestrainerin Kim Raisner in den Fokus. Ihre Kommandos beim Drama um Schleus Pferd Saint Boy sorgen für einen Eklat.

"Hau richtig drauf, hau!", rief Raisner in Richtung ihrer Athletin. Schleus Pferd war sichtlich überfordert, seine Reiterin in Tränen aufgelöst. Schon vor dem Start war klar: Saint Boy will nicht.

Das Pferd hatte schon bei der ROC-Reiterin Gulnas Gubaidullina dreimal verweigert. "Es war einfach unfair, das Pferd hat vorher schon dreimal verweigert. Aber es hätte vier Verweigerungen gebraucht, um das Pferd wechseln zu können. Der Tierarzt hat gesagt, das Pferd ist okay. Das wäre der letzte Ausweg gewesen", erklärte Raisner im Anschluss im ARD-Interview.

Ihr Kommando "Hau richtig drauf" befolgte Schleu. Sie setzte vehement Gerte und Sporen ein, um Saint Boy in die Spur zu bringen. Auch das half nicht. Nach den ersten vier Hindernissen wollte das Pferd nicht mehr. "Das Pferd muss ein Problem mit dieser Arena haben, an Annika lag es nicht", sagte Raisner.

Die Schuldfrage steht für Tierschützer nicht zur Debatte. Die Vorwürfe von Tierquälerei werden spätestens nach Raisners Anweisungen lauter.

Was könnte Abhilfe schaffen? Saint Boy habe schon beim Einreiten keinen guten Eindruck gemacht, so Raisner. Die Regeln lassen einen Tausch des Pferds aber selbst unter diesen Vorzeichen nicht zu. Eine Aufweichung der Regeln würde solche Bilder womöglich verhindern.