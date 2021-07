Olympia 2021 - Power Ranking zum Fußballturnier der Männer: Zwei Top-Favoriten und deutsche Medaillen-Träume

Nach der EM ist vor Olympia: Das Fußballturnier der Männer bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio beginnt mit dem Highlight-Spiel Deutschland gegen Brasilien. Wie sehen die Chancen des DFB-Teams aus, sich diesmal vielleicht sogar die Gold-Medaille zu sichern? Das Power Ranking zu Olympia 2021.

Vor fünf Jahren in Rio de Janeiro schaffte es Deutschland bis ins Finale, verlor jenes dann gegen Gastgeber Brasilien und holte Silber.

Brasilien zählt wieder zu den Top-Favoriten auf den Titel. SPOX und Goal verschaffen Euch einen Überblick, welche Mannschaften sonst noch zum engeren Favoritenkreis gehören. (Hinweis: Die Platzierungen hier beziehen sich auf die Qualität im Kader, Turnierkonstellationen werden außer Acht gelassen).

Platz 16: Honduras

Gegner in Gruppe B : Rumänien (22. Juli), Neuseeland (25. Juli), Südkorea (28. Juli)

: Rumänien (22. Juli), Neuseeland (25. Juli), Südkorea (28. Juli) Olympia-Qualifikation durch: Platz 2 beim Nordamerikanischen Quali-Turnier

Platz 2 beim Nordamerikanischen Quali-Turnier Trainer: Miguel Falero

Miguel Falero Stars im Kader: Rigoberto Rivas (Reggina), Douglas Martinez (Real Salt Lake City)

Dem gewöhnlichen Fußball-Fan bekannte Namen sucht man im Olympia-Kader von Honduras vergeblich. Fast alle Akteure der jungen Mannschaft, die im Vorbereitungsspiel gegen das deutsche Olympia-Team für einen Rassismus-Eklat sorgte, spielen in der heimischen Liga. Der wohl talentierteste Spieler ist Rigoberto Rivas vom italienischen Zweitligisten Reggina.

Der 22-jährige Spielmacher wechselte einst mit 18 sogar in den Nachwuchs von Inter Mailand und stand bis vor kurzem offiziell beim italienischen Meister unter Vertrag. Er wurde jedoch stets verliehen, vergangene Saison gelangen ihm immerhin fünf Tore in 27 Serie-B-Einsätzen für Reggina, das ihn für 550.000 Euro nun fest verpflichtet hat.

Diese Fußballstars haben eine Olympia-Medaille © getty 1/33 Das Olympische Fußballturnier startet bereits am Donnerstag. Gesucht werden Nachfolger klangvoller Namen, die sich in der Vergangenheit die begehrten Medaillen geholt haben. SPOX gibt einen Überblick. © getty 2/33 BRONZE - JOHN OBI MIKEL - 2016 mit Nigeria: Mikel, der bei Chelsea zum Star wurde, führte sein Team als Kapitän zu Bronze beim 3:2 über Honduras. Zuvor unterlag man Deutschland im Halbfinale. © getty 3/33 RONALDINHO - 2008 mit Brasilien: Ronaldinho näherte sich bereits dem Ende seiner Weltkarriere bei Barca und scheiterte im Halbfinale an Argentinien. Im Spiel um Bronze wurde dann Belgien besiegt. © getty 4/33 ANDREA PIRLO - 2004 mit Italien: Der Mittelfeldstratege hatte gerade erst 2003 mit Milan erstmals die CL gewonnen und war treibende Kraft beim Olympiateam, das sich durch ein 1:0 gegen den Irak in Athen Bronze sicherte. © getty 5/33 RONALDO - 1996 mit Brasilien: Die USA lagen Ronaldo einfach. Nachdem er 1994 dort Weltmeister wurde, folgte zwei Jahre später Bronze in Atlanta. Gegen Portugal gab's im Bronze-Match ein sattes 5:0. Ronaldo wechselte kurz darauf zu Barca. © imago images 6/33 ROBERTO CARLOS (2.v.l. im Vordergrund) - 1996 mit Brasilien: Ronaldo war nicht der einzige spätere Superstar im damaligen Team. Auch Real-Legende Roberto Carlos war dabei. Bekannt wurde er durch seine beinharten Freistöße. © imago images 7/33 JÜRGEN KLINSMANN, THOMAS HÄSSLER - 1988 mit Deutschland: Bevor sie zu internationalen Stars wurden, halfen Klinsi und Icke (beide rechts) Deutschland zu einem seltenen Erfolg bei Olympia. Italien wurde 3:0 besiegt. © getty 8/33 SILBER - SERGE GNABRY - 2016 mit Deutschland: Deutschlands nächste Fußballmedaille gab es dann erst 2016. Mit dabei in Rio: der heutige Bayern-Star Serge Gnabry. Im Finale unterlag man allerdings Brasilien im Elfmeterschießen (Gnabry traf). © getty 9/33 MATTHIAS GINTER - 2016 mit Deutschland: Auch der heutige Gladbacher Ginter war mit dabei und hielt schon damals die deutsche Abwehr zusammen. Heute jagen ihn Topklubs in Spanien und England. © getty 10/33 ROQUE SANTA CRUZ - 2004 mit Paraguay: Die einstige Sturmhoffnung des FC Bayern führte Paraguay in Athen bis ins Finale. Dort war gegen Argentinien (0:1) Schluss. © getty 11/33 XAVI - 2000 mit Spanien: Ein damals noch sehr junger Xavi traf im Finale von Sydney gegen Kamerun zum zwischenzeitlichen 1:0. Am Ende gewannen die unbezähmbaren Löwen jedoch im Elfmeterschießen. Xavi wurde danach zur Barca-Legende. © getty 12/33 DIEGO SIMEONE - 1996 mit Argentinien: Der damalige Spieler und heutige Trainer von Atletico unterlag im Finale mit der Albiceleste Nigeria in einem packenden Spiel mit 2:3. © imago images 13/33 ROMARIO - 1988 mit Brasilien: Bevor der Weltmeister von 1994 den Sprung nach Europa (PSV, Barcelona) wagte, erreichte er erst noch das Finale von Seoul. Dort unterlag die Selecao jedoch der Sowjetunion 1:2. Romario erzielte das 1:0. © getty 14/33 CARLOS DUNGA - 1984 mit Brasilien: Beim Finale im Rose Bowl unterlag Brasilien Frankrreich. Für Dunga sollten bessere Tage folgen, unter anderem wurde er 1994 Weltmeister. Zudem spielte er von 1993 bis 1995 für den VfB Stuttgart. © imago images 15/33 PETAR RADENKOVIC - 1956 mit Jugoslwaien: "Bin i Radi bin i König"! Der einstige Kultkeeper von den Münchner Löwen war seinerzeit noch für Roter Stern Belgrad aktiv und unterlag im Finale von Melbourne der Sowjetunion 0:1. © imago images 16/33 GOLD - FERENC PUSKAS - 1952 mit Ungarn: Puskas war Kapitän jener Wunderelf, die von 1950 bis zum WM-Finale 1954 gegen Deutschland in 32 Pflichtspielen unbesiegt blieb. Zu jenem denkwürdigen Lauf gehörte auch der Triumph bei Olympia in Helsinki. © getty 17/33 Ungarn gewann seine fünf Spiele mit insgesamt 20:2 Toren. Puskas erzielte vier Treffer, darunter das 1:0 im Finale gegen die starken Jugoslawen (2:0), die zuvor Sepp Herbergers DFB-Team ausgeschaltet hatten. © imago images 18/33 LEV YASHIN - 1956 mit der Sowjetunion: Die "schwarze Spinne", für viele der beste Torhüter der Fußball-Geschichte, machte in Australien erstmals international auf sich aufmerksam. © imago images 19/33 Der Mann mit der markanten Mütze ließ in 4 Spielen nur 2 Treffer zu, auch im Finale gegen Jugoslawien (1:0) hielt Yashin die Null. Es war der Beginn einer großen Karriere. 1963 wurde er als einziger Torwart zu Europas Fußballer des Jahres gewählt. © imago images 20/33 DIXIE DÖRNER - 1976 mit der DDR: Dörner war Kapitän der DDR-Auswahl, die in Montreal für die bis heute einzige deutsche Männer-Goldmedaille im Fußball sorgte. © imago images 21/33 Im Finale gegen Polen (WM-Dritter 1974) gelang dem Team von Trainer Georg Buschner eines der besten Länderspiele der DDR-Geschichte, am Ende hieß es 3:1. "Ich habe viel erreicht, aber dieser Olympiasieg steht ganz oben", sagt Dörner. © imago images 22/33 JAY-JAY OKOCHA - 1996 mit Nigeria: Nach 4 Jahren Frankfurt reiste Dribbelkünstler Okocha nach Atlanta und wurde zur Legende. Nigerias "Dream Team" mit Stars wie Ikpeba, Oliseh und West stürmte zum ersten großen Triumph einer afrikanischen Mannschaft. © imago images 23/33 "Gott hat es so gewollt", sagte Okocha später. Bis heute werden die "Super Eagles" von 1996 in ihrer Heimat als Helden verehrt. © getty 24/33 CARLOS TEVEZ - 2004 mit Argentinien: Tevez (20) spielte noch für seinen Jugendverein Boca Juniors, als sein Stern in Athen aufging: Mit 8 Toren in 6 Spielen wurde "Carlitos" Torschützenkönig, auch den Siegtreffer im Finale (1:0 gg. Paraguay) erzielte er. © getty 25/33 Es war Argentiniens erste Goldmedaille bei Olympischen Spielen seit dem Erfolg des Ruder-Doppelzweiers 1952. Wenige Stunden später holten auch die Basketballer Gold. © getty 26/33 SAMUEL ETO'O - 2000 mit Kamerun: Eto'o gewann später mit dem FC Barcelona und Inter Mailand die Champions League und wurde viermal Afrikas Fußballer des Jahres. Seinen ersten großen Triumph feierte er jedoch schon mit 19 Jahren. © getty 27/33 "Diesen Tag werde ich mein Leben lang nicht vergessen", sagte er. Im Endspiel gegen am Ende nur noch neun Spanier (5:3 i.E.) schoss Eto'o vor 100.000 Zuschauern sein einziges Turnier-Tor. © getty 28/33 NEYMAR - 2016 mit Brasilien: Neymar sollte die seit dem 1:7 gegen Deutschland zwei Jahre zuvor arg gebeutelte Fußball-Nation im eigenen Land aus dem Dauer-Tief führen. "Ich denke nur an Gold", sagte der damals 24-Jährige - und erfüllte seine Mission. © getty 29/33 Im Halbfinale gegen Honduras erzielte Neymar das schnellste Tor der Olympiageschichte (nach 14 Sekunden), im Endspiel gegen Deutschland markierte er das 1:0. Im Elfmeterschießen verwandelte er dann den letzten Schuss, der Rest war Jubel. © imago images 30/33 PEP GUARDIOLA (2.v.l., vordere Reihe) - 1992 mit Spanien: Was für ein Jahr! Im Mai gewann Guardiola mit dem FC Barcelona den Europapokal der Landesmeister, im August olympisches Gold. Im Finale gegen Polen (3:2) legte er per Freistoß das 1:1 auf. © imago images 31/33 "Mit vielen der Jungs schloss ich eine starke Freundschaft, die bis heute hält. Das ist ein genauso großer Triumph wie die Goldmedaille", sagt Guardiola über das Team, in dem unter anderem Luis Enrique und Santiago Canizares standen. © getty 32/33 LIONEL MESSI - 2008 mit Argentinien: Mit nur 21 Jahren führte er sein Team in Peking zu Gold. Erst hatte Barca ihn nicht abstellen wollen, am Ende durfte er doch fliegen. "Sowas macht man nur einmal im Leben mit. Die Goldmedaille war ein Traum von mir." © getty 33/33 Im Finale gegen Nigeria (1:0) legte er das Siegtor von Angel Di Maria auf, nach dem Schlusspfiff tanzte auch Diego Maradona auf dem Rasen. Auch mit dabei: Ein ebenfalls blutjunger Sergio Agüero - beide werden 2021 Teamkollegen bei Barca.

Der zweitwertvollste Spieler im Aufgebot ist Mittelstürmer Douglas Martinez, der bei Real Salt Lake City in den USA unter Vertrag steht. Dort kam er dieses Jahr bisher immerhin auf sechs Einsätze in der MLS.

Prognose:

Trotz der durchaus spannenden Personalie Rigoberto Rivas und einer nicht allzu schweren Gruppe ist Honduras der wohl größte Außenseiter dieses Olympa-Turniers. Die Mannschaft von Trainer Miguel Falero wird die Vorrunde nicht überstehen.

Platz 15: Australien

Gegner in Gruppe C: Argentinien (22. Juli), Spanien (25. Juli), Ägypten (28. Juli)

Argentinien (22. Juli), Spanien (25. Juli), Ägypten (28. Juli) Qualifikation für Olympia durch : Platz 3 bei der U23-Asienmeisterschaft 2020

: Platz 3 bei der U23-Asienmeisterschaft 2020 Trainer : Graham Arnold

: Graham Arnold Stars im Kader: Harry Souttar (Stoke City), Daniel Arzani (Manchester City)

Der Großteil des australischen Aufgebots spielt in der heimischen A-League und ist in Europa daher kaum bekannt. Zu den wenigen Spielern, die in Englands 2. Liga kicken, zählt mit Harry Souttar der wertvollste Akteur im Kader. Der 24-jährige Innenverteidiger, der in bisher fünf A-Länderspielen für Australien erstaunliche sechs Tore erzielt hat, war vergangene Saison absolute Stammkraft bei Stoke City und absolvierte 38 Partien in der Championship.

Der bekannteste Name ist derweil wohl Daniel Arzani. Der 22-jährige Flügelspieler sorgte bei der WM 2018 für Aufsehen, als er bei seinen Kurzeinsätzen in der Gruppenphase überzeugte. Nach der WM wechselte der damals erst 19-Jährige dann zu Manchester City, hat für den englischen Meister bis dato aber noch kein Pflichtspiel absolviert. Arzani war stets verliehen, konnte sich aber weder bei Celtic Glasgow (Schottland) noch bei Utrecht (Niederlande) oder zuletzt Aarhus (Dänemark) in den Vordergrund spielen.

Prognose:

Australien hat auf dem Papier keine Chance, sich in einer Gruppe mit Argentinien und Spanien durchzusetzen. Das Team aus Down Under wird vermutlich als Tabellenletzter ausscheiden.

Platz 14: Südafrika

Gegner in Gruppe A : Japan (22. Juli), Frankreich (25. Juli), Mexiko (28. Juli)

: Japan (22. Juli), Frankreich (25. Juli), Mexiko (28. Juli) Olympia-Qualifikation durch: Platz 3 beim U23-Afrika-Cup 2019

Platz 3 beim U23-Afrika-Cup 2019 Trainer: David Notoane

David Notoane Stars im Kader: Luther Singh (Sporting Braga), Lyle Foster (KVC Westerlo)

Südafrikas Hoffnungen bei Olympia ruhen allen voran auf Luther Singh. Der Offensivmann ist der beste Spieler im Kader, vergangene Saison gelangen ihm für Pacos de Ferreira fünf Tore und fünf Vorlagen in der ersten portugiesischen Liga. Offiziell gehört der 23-Jährige Sporting Braga, wo er 2017 anheuerte, bis dato jedoch nur ein Pflichtspiel für den Verein absolvierte.

Singh soll gemeinsam mit seinem Cousin Lyle Foster für Tore sorgen. Der Mittelstürmer wechselte Anfang 2019 mit 18 Jahren für 1,2 Millionen Euro von den Orlando Pirates zur AS Monaco, ist aktuell wohl das größte Talent Südafrikas. Der Durchbruch in Europa gelang dem nun 20-Jährigen allerdings noch nicht, weder in Monaco noch bei Cercle Brügge (Belgien) oder Vitoria Guimaraes (Portugal). Kommende Saison wird er auf Leihbasis beim belgischen Zweitligisten Westerlo spielen.

Prognose:

Talent ist im Kader Südafrikas durchaus vorhanden. In der sehr schwierigen Gruppe A mit Gastgeber Japan, Frankreich und Mexiko dürften Singh und Co. allerdings keine Chance auf das Weiterkommen haben.

© getty Im Olympiastadion finden unter anderem die Eröffnungs- und die Schlussfeier statt.

Platz 13: Neuseeland

Gegner in Gruppe B : Südkorea (22. Juli), Honduras (25. Juli), Rumänien (28. Juli)

: Südkorea (22. Juli), Honduras (25. Juli), Rumänien (28. Juli) Olympia-Qualifikation durch : Sieg bei der U23-Ozeanienmeisterschaft

: Sieg bei der U23-Ozeanienmeisterschaft Trainer: Danny Hay

Danny Hay Stars im Kader: Winston Reid (West Ham United), Chris Wood (FC Burnley)

Der neuseeländische Kader für Olympia ist eine bunte Mischung: Spielern, die in der Heimat oder der australischen A-League ihr Geld verdienen, stehen etwa ebenso viele gegenüber, die bei kleineren europäischen Klubs wie zum Beispiel Zweitligisten aus Dänemark, Schweden oder Schottland spielen.

Die beiden bekanntesten Namen sind die von zwei jener Akteure, die vor dem 1. Januar 1997 geboren sein dürfen: Innenverteidiger Winston Reid, der in den U-Nationalmannschaften auch noch für Dänemark spielte, soll die Abwehr organisieren. Der mittlerweile 33-Jährige war bereits 2010 bei der WM in Südafrika dabei, erzielte beim überraschend starken Auftritt Neuseelands damals mit Unentschieden gegen Italien (1:1), Paraguay (0:0) und die Slowakei (1:1) sogar ein Tor. Vergangene Saison war Reid von West Ham an Brentford in die zweite englische Liga verliehen, absolvierte elf Pflichtspiele für den Aufsteiger.

Der zweite Spieler, der auch einer etwas breiteren Masse bekannt sein könnte, ist Chris Wood. Der Mittelstürmer spielt seit mittlerweile 13 Jahren in England, im Sommer 2017 war er dem FC Burnley gut 16 Millionen Euro wert. Auch Wood, der in bisher 56 A-Länderspielen 24-mal getroffen hat, war 2010 bei der WM dabei. Vergangene Saison gelangen dem 29-Jährigen für Burnley zwölf Premier-League-Tore.

Prognose:

Mit Reid und Wood hat Neuseeland zwar zwei sehr erfahrene Akteure dabei, die in ihren Klubs ständig auf hohem Niveau gefordert sind. Insgesamt wird es aber wohl knapp nicht für den Sprung ins Viertelfinale reichen.