DFB-Team bei Olympia in Tokio: Kader, Termine, Gegner, Spielplan, Übertragung im TV und Livestream

Der DFB hat seinen Kader für die Olympischen Spiele in Tokio benannt. Wir zeigen Euch, wer alles dabei ist, wann die Jungs von Trainer Stefan Kuntz ranmüssen und auf wen sie treffen.

Insgesamt 19 Spieler hat das DFB-Team für die Olympischen Spiele in Tokio nominiert.Insgesamt 19 Spieler hat das DFB-Team für die Olympischen Spiele in Tokio nominiert. Dabei greift Trainer Stefan Kuntz auf sieben Spieler zurück, mit denen er erst Anfang Juni U21-Europameister wurde.

Warum nur drei Spieler, die über 25 Jahre alt sind, im Kader stehen dürfen, wer alles dabei ist, auf welche Gegner das DFB-Team trifft und wie Ihr die Spiel live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

DFB-Team bei Olympia in Tokio: Kader

Bei Olympia gilt eine besondere Regel in Sachen Kaderzusammenstellung. Nur drei Spieler dürfen dabei sein, die älter als 25 Jahre sind. Dementsprechend sind nicht die A-Nationalmannschaften mit den Superstars beim olympischen Fußballturnier vertreten.

Die drei erfahrenen Spieler im deutschen Kader sind Maximilian Arnold vom VfL Wolfsburg, Max Kruse von Union Berlin und Nadiem Amiri von Bayer Leverkusen. Stichtag war durch die Verschiebung von Olympia in Tokio der 31. Dezember 1996.

Niklas Dorsch (KAA Gent), Ismail Jakobs (1. FC Köln), Arne Maier (Hertha BSC), Amos Pieper (Arminia Bielefeld), David Raum (TSG Hoffenheim), Anton Stach (SpVgg Greuther Fürth) und Josha Vagnoman (Hamburger SV) haben zusammen Anfang den Titel zusammen mit Trainer Kuntz bei der U21-EM gewonnen. Zudem ist mit Svend Brodersen ein Keeper dabei, der aktuell in Japan spielt.

DFB-Team bei Olympia in Tokio: Kader im Detail

Position Trikot Name Geburtstag Verein Torhüter 12 Svend Brodersen 22.03.1997 Yokohama FC 1 Florian Müller 13.11.1997 VfB Stuttgart 22 Luca Plogmann 10.03.2000 SV Werder Bremen Abwehr 2 Benjamin Henrichs 23.02.1997 RB Leipzig 5 Amos Pieper 17.01.1998 DSC Arminia Bielefeld 3 David Raum 22.04.1998 TSG 1899 Hoffenheim 15 Jordan Torunarigha 07.08.1997 Hertha BSC 4 Felix Uduokhai 09.09.1997 FC Augsburg 16 Josha Vagnoman 11.12.2000 Hamburger SV Mittelfeld/Sturm 11 Nadiem Amiri 27.10.1996 Bayer 04 Leverkusen 8 Maximilian Arnold 27.05.1994 VfL Wolfsburg 6 Niklas Dorsch 15.01.1998 KAA Gent 14 Ismail Jakobs 17.08.1999 1. FC Köln 10 Max Kruse 19.03.1988 1. FC Union Berlin 18 Eduard Löwen 28.01.1997 VfL Bochum 13 Arne Maier 08.01.1999 Hertha BSC 7 Marco Richter 24.11.1997 FC Augsburg 17 Anton Stach 15.11.1998 SpVgg Greuther Fürth 9 Cedric Teuchert 14.01.1997 1. FC Union Berlin

Mit Kruse! Stefan Kuntz gibt DFB-Kader für Olympia bekannt © getty 1/21 Der DFB hat sein 19-köpfiges U23-Aufgebot für das olympische Fußball-Turnier bekannt gegeben. Infrage kamen alle 1997 und später geborenen Spieler, sowie drei ältere Spieler. Für diese Profis hat sich Trainer Stefan Kuntz entschieden. © getty 2/21 Weil keine Abstellungspflicht für Vereine besteht, war Trainer Stefan Kuntz als Verhandlungsführer gefragt. Wer mit nach Tokio reist, verpasst große Teile der Vorbereitung. Deshalb fehlt zum Beispiel Leverkusen-Talent Florian Wirtz. © getty 3/21 TOR: FLORIAN MÜLLER (VfB Stuttgart) © getty 4/21 LUCA PLOGMANN (SV Werder Bremen) © getty 5/21 SVEND BRODERSEN (vereinslos) © getty 6/21 ABWEHR: FELIX UDUOKHAI (FC Augsburg) © getty 7/21 JOSHA VAGNOMAN (Hamburger SV) © getty 8/21 AMOS PIEPER (Arminia Bielefeld) © getty 9/21 BENJAMIN HENRICHS (RB Leipzig) © getty 10/21 JORDAN TORUNARIGHA (Hertha BSC) © getty 11/21 DAVID RAUM (TSG Hoffenheim) © getty 12/21 MITTELFELD: ARNE MAIER (Hertha BSC) © getty 13/21 NADIEM AMIRI (Bayer Leverkusen) © getty 14/21 EDUARD LÖWEN (VfL Bochum) © getty 15/21 NIKLAS DORSCH (KAA Gent) © getty 16/21 ANTON STACH (SpVgg Greuther Fürth) © imago images 17/21 MAXIMILIAN ARNOLD (VfL Wolfsburg) © getty 18/21 ANGRIFF: MARCO RICHTER (FC Augsburg) © getty 19/21 MAX KRUSE (Union Berlin) © getty 20/21 ISMAIL JAKOBS (1. FC Köln) © getty 21/21 CEDRIC TEUCHERT (Union Berlin)

DFB-Team bei Olympia in Tokio: Termine, Gegner, Spielplan

Das Olympische Fußballturnier wird vom 22. Juli bis zum 7. August ausgetragen. Mit dabei sind 16 Teams in vier Gruppen.

Deutschland trifft zum auf Brasilien. Zehn Tage zuvor kommt das Team zusammen, einen Tag steht der Abflug in Richtung Japan an.

Weitere Gruppengegner der deutschen Nationalmannschaft sind die Elfenbeinküste und Saudi-Arabien. Sowohl der Gruppenerste als auch der Gruppenzweite qualifiziert sich für das Viertelfinale. Ab diesem wird im K.o.-Modus gespielt.

DFB-Team bei Olympia in Tokio: Spielplan der Gruppe D

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Donnerstag,

22.07.2021 10:30 Uhr Elfenbeinküste Saudi-Arabien Donnerstag,

22.07.2021 13:30 Uhr Brasilien Deutschland Sonntag,

25.07.2021 Brasilien Elfenbeinküste Sonntag,

25.07.2021 13:30 Uhr Saudi-Arabien Deutschland Mittwoch,

28.07.2021 10 Uhr Deutschland Elfenbeinküste Mittwoch,

28.07.2021 10 Uhr Saudi-Arabien Brasilien

© getty Max Kruse ist Teil des deutschen Olympia-Kaders.

Im Falle des Weiterkommens würde das DFB-Team in der Runde der letzten Acht auf die Vertreter der Gruppe C treffen. In dieser kämpfen Ägypten, Spanien, Argentinien und Australien um den Einzug ins Viertelfinale.

DFB-Team bei Olympia in Tokio: Gruppen

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Mexiko Neuseeland Ägypten Deutschland Frankreich Südkorea Spanien Elfenbeinküste Japan Honduras Argentinien Saudi-Arabien Südafrika Rumänien Australien Brasilien

DFB-Team bei Olympia in Tokio: Übertragung im TV und Livestream

Die Olympischen Spiele in Tokio könnt Ihr über mehrere Wege verfolgen. Sowohl Eurosport als auch die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF zeigen jeden Tag die Wettbewerbe in Tokio.

Die Spiele der deutschen Nationalmannschaft werden dabei auch live und in voller Länge übertragen.

Außerdem bieten ARD und ZDF kostenlose Livestreams über ihre Webseiten an. Bei Eurosport benötigt Ihr dafür jedoch den kostenpflichtigen Eurosport Player.

Durch die Kooperation von DAZN mit Eurosport könnt Ihr die Livestreams von Eurosport 1 und Eurosport 2 beim Streamingdienst abrufen. DAZN könnt Ihr die ersten 30 Tage lang kostenlos testen. Im Anschluss würde ein Abo entweder 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro jährlich kosten. Hier geht es zum Gratismonat.