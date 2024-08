Olympia-Abschied aus Paris: Tom Cruise fliegt vom Dach

Nachdem sich IOC-Präsident Thomas Bach den mittlerweile doch gut abgehangenen, aber immer noch zutreffenden Wortwitz nicht verkneifen konnte, dass Paris "Seine-sational" gewesen sei, rauschte Film-Star Tom Cruise vom Dach des Stade de France.

Cruise holte die Olympische Flagge ab, donnerte mit ihr auf einem Motorrad davon und brachte sie - mit allerlei Stunts - zum Hollywood-Zeichen, das mit den Olympischen Ringen verziert war. Bach hatte diese Flagge zuvor an Los Angeles in Person von Bürgermeisterin Karen Bass übergeben, und ehe er die Spiele der XXXIII. Olympiade um 23.58 Uhr für beendet erklärte, sang er wahre Lobeshymnen. Vor allem auf die Veranstalter, die freilich nur ein Problem nicht in den Griff bekamen: die Seine.

Die Spiele in der "Stadt des Lichts" seien "Spiele einer neuen Ära" gewesen, sagte Bach und schwärmte: "Liebe französische Freunde, Ihr habt Euch in die Olympischen Spiele verliebt, und wir haben uns alle in Euch verliebt." Wie üblich wurde Bach auch pathetisch. "Wir wissen", sagte er, "dass die Olympischen Spiele keinen Frieden schaffen können. Aber die Olympischen Spiele können eine Kultur des Friedens schaffen, die die Welt inspiriert. Diese Olympischen Spiele konnten die Welt nur inspirieren, weil unsere französischen Freunde die Bühne bereiteten. Und was für eine großartige Bühne es war."

Die französischen Gastgeber präsentierten sich zum Abschied noch einmal mit der ganzen Phantasie, die schon die Eröffnungsfeier zu einem nie dagewesenen Ereignis gemacht hatte, aber nicht so pompös. Zwischendurch wurde das Stadion zu einer großen Karaoke-Bar, als das Publikum ausgelassen den eingespielten Ohrwurm "Oh, Champs-Elysees" mitsang. Nicht geplant. Beim Auftritt der Rockband Phoenix stürmten Athleten auf die Bühne, um zu tanzen, per Lautsprecher wurden sie aufgefordert, das Feld bitteschön wieder zu räumen.