"Uns wird das Geld gekürzt, wenn wir Erfolge feiern": Olympia-Helden attackieren Bundeskanzler Olaf Scholz

Von 20.000 Euro bleiben nur 5.000 Euro übrig

Es sei natürlich schön, dass der Kanzler zu Besuch gewesen sei, meinte Rendschmidt. Aber: "Andererseits muss man auch sagen, wir haben jetzt beim Vorlauf mitbekommen, wie es bei den anderen Nationen ist. Da kam der spanische König in Sportklamotten bis an den Steg und hat die Athleten direkt am Wasser begrüßt. Das war jetzt hier nicht der Fall. Olaf Scholz hat gerade mit Tom gesprochen, weil Tom zu ihm hingegangen ist. Das ist natürlich ein bisschen schade, wenn man sieht, dass das bei anderen Nationen ein bisschen anders ist, aber ist halt so."

Auch die Verteilung der Prämien stößt den Kajak-Helden sauer auf. Für eine Goldmedaille gibt es zwar 20.000 Euro pro Athlet. Für eine zweite Goldmedaille gibt es allerdings nicht noch einmal Geld.

"Diese Prämie wird von der Sporthilfe ausgezahlt, aber eben nur einmal, selbst, wenn man zwei Goldmedaillen gewinnt, wie ich vor acht Jahren und heute unsere K-4-Jungs Max Lemke und Jacob Schopf. Seit zwei Jahren ist diese Prämie zudem umsatzsteuerpflichtig, die Einkommenssteuer wird auch noch abgezogen. Zusätzlich fällt durch einen Goldmedaillengewinn auch noch eine Elite-Plus-Förderung von der Sporthilfe weg, die sozusagen durch die Gold-Prämie ersetzt wird. Da bleiben von den 20.000 Euro, die man auch für zwei Medaillen bekommt, letztlich nur um die 5.000 Euro übrig", erklärte Rendschmidt.