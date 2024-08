"Das ist für die Ewigkeit": Kajak-Wahnsinn! Gold und Silber für Deutschland

© getty

Peter Kretschmer und Tim Hecker verpassen Podest

Peter Kretschmer, Olympiasieger 2012 in London, und der Tokio-Dritte Tim Hecker fuhren am ersten Finaltag am Podest vorbei. Im Canadier-Zweier über 500 m landete das Duo, das sich im vergangenen Jahr den WM-Titel gesichert hatte, auf dem fünften Platz. Im Endlauf fehlten 44 Hundertstel zu Platz drei.

"Natürlich ist man enttäuscht, wenn man als Weltmeister keine Medaille holt", sagte Kretschmer in der ARD. Es sei der "wohl letzte gemeinsame Tanz" gewesen, ergänzte Hecker.

Lisa Jahn und Maike Jakob verpassten im Canadier-Einer gar das Halbfinale. Am Freitag könnte sich der deutsche Medaillenregen aber fortsetzen. Der Deutsche Kanu-Verband (DKV) hofft laut Sportdirektor Jens Kahl bei der Hälfte aller Starts auf eine Medaille.

Die Chancen auf weitere Podestplätze an den verbleibenden beiden Finaltagen sind auch aufgrund der Doppelstarts in einigen Bootsklassen groß.