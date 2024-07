"Stolz und bewegt": Franziska van Almsick und Weltrekordler Paul Biedermann gratulieren Goldjunge Luka Märtens

Auch Olympiasieger Michael Groß lobte seinen Nachfolger Märtens und sprach gleichzeitig von einem generellen Aufwärtstrend. "Wirklich souverän, wohlverdient, perfekt" nannte der "Albatros", der 1984 und 1988 insgesamt dreimal Olympiagold gewonnen hatte, im Gespräch mit dem SID den Sieg des 22-jährigen Magdeburgers. Dass er selbst zuvor seit 36 Jahren der letzte deutsche Becken-Olympiasieger war, habe er gar nicht im Kopf gehabt: "So was überlegt man sich nicht, das wissen die Statistiker."

Für den 60-Jährigen sei es aber "noch wichtiger, dass es nicht nur eine Person gibt, die heraussticht, sondern viele, die ins Finale oder deutschen Rekord schwimmen können."

Vor drei Jahren in Tokio hatte Florian Wellbrock fast im Alleingang die Medaillenflaute beendet, als er Gold im Freiwasser und Bronze über 1500 m Freistil gewann. Am ersten Finalabend in Paris knackten Isabel Gose über 400 m Freistil und die 4x100-m-Freistilstaffel jeweils den deutschen Rekord.