"Es hat alles gekribbelt": Gold für Deutschland! Lukas Märtens beendet 36 Jahre andauernde Durststrecke

Mit der Goldmedaille um den Hals kämpfte Lukas Märtens gegen die Tränen. Pustete durch. Einmal. Zweimal. Dann brach es aus ihm heraus. Bei der Nationalhymne in der La Defense Arena weinte der erste deutsche Becken-Olympiasieger seit 36 Jahren Tränen des Glücks.

"Es hat alles gekribbelt, da kommen einem so viele Gedanken, Gefühle und Personen in den Kopf. Das ist wunderschön", schwärmte er in der ARD vom Moment auf dem Podest.

Über 400 m Freistil hatte Märtens die erste deutsche Medaille in Paris gewonnen, im Alter von 22 Jahren sicherte er sich nach drei WM-Medaillen und EM-Gold 2022 den größten Titel seiner noch jungen Karriere. In 3:41,78 Minuten schlug er vor dem Australier Elijah Winnington und Kim Woomin aus Südkorea an.

17.000 Zuschauer hatten das Feld nach vorne gepeitscht, eine einmalige Kulisse für die Schwimmer. An den 15 Jahre alten Weltrekord von Paul Biedermann (3:40,07) im Hightech-Anzug kam Märtens zwar nicht heran, aber das war an diesem Abend völlig egal.