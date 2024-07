Olympia: Dennis Schröder und Anna-Maria Wagner tragen deutsche Fahne in Paris

Wagner (28) sorgt für die Randsportart Judo für eine Premiere, sie setzte sich als Außenseiterin knapp gegen Fußballerin Alexandra Popp und Dressur-Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl durch. Schröder ließ bei der Wahl der Fans und Athleten die Olympiasieger Alexander Zverev (Tennis) und Christian Reitz (Schießen) deutlich hinter sich. Davon hatte er seit Monaten geträumt.

Für die stimmungsvolle Schiffsfahrt am Freitagabend auf der Seine vor 500.000 Zuschauern am Ufer, auf den Brücken und den Balkonen der angrenzenden Wohnhäuser nimmt Schröder viel in Kauf. Immerhin steht das erste deutsche Spiel gegen Japan schon am Samstag um 13.30 Uhr auf dem Programm - und das nicht einmal in Paris. Die Vorrunde findet im 220 Kilometer entfernten Lille statt.

Einfacher hat es Wagner, die erst am 1. August in ihren Wettkampf der Klasse bis 78kg startet. Für die amtierende Weltmeisterin werden die Spiele in Paris zum Höhepunkt ihrer Karriere, in Tokio hatte sie zweimal Bronze gewonnen und war danach in ein Loch gefallen. "Ich hatte die Freude am Judo verloren, konnte mich nicht mehr so für den Sport motivieren", sagte sie dem Münchner Merkur und der tz.