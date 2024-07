"Der Juwelier hat mich auf die Idee gebracht": Dennis Schröder dachte an Rücktritt - Satou Sabally spricht über ihre olympischen Träume

© imago images

Noch so ein Punkt, wo Mädchen es deutlich schwerer haben als Jungs: Vorbilder. Dennis ist mit Dirk aufgewachsen, wie war das bei dir, Satou? Wer war dein Role Model?

Sabally: Ich habe mich eher an Maya More orientiert (vierfache WNBA-Meisterin, Olympiasiegerin und Weltmeisterin, die sich für Reformen im amerikanischen Justizsystem einsetzt; die Red.). Aber ich kann mich auch noch daran erinnern, wie ich das erste Mal unsere deutsche Frauen-Nationalmannschaft mit Spielerinnen wie Ireti Amojo und Romy Bär gesehen habe. Es gab schon damals einige Spielerinnen, zu denen ich hochschauen konnte, aber es waren eben nicht die besten der Welt, weil sie nicht in der WNBA gespielt haben. Dirk war schon auch mein Vorbild, aber sein Weg war eben auch ganz anders als meiner. Ich wusste immer, dass ich meinen eigenen Weg gehen muss. Gleichzeitig wusste ich aber auch, was es braucht, um richtig gut zu werden. Dafür konnte ich mich an den Karrieren von Ireti orientieren, die ja auch in die USA gegangen ist, oder eben an Maya More und Candace Parker, die beide in der EuroLeague gespielt haben. Ich hatte also nicht das eine Vorbild, sondern habe versucht, mir von denen, die es geschafft haben, etwas abzuschauen, um selbst an den Punkt zu gelangen, mit den Besten mitspielen zu können.

Jetzt seid ihr die Vorbilder. Ist das auch ein Grund, warum ihr es so sehr genießt, für Deutschland zu spielen? Weil ihr eben als Nationalspieler die Wertschätzung erhaltet, die ihr so in Amerika nicht erfahrt?

Schröder: Zunächst einmal ist es verrückt, wenn du selbst als Idol wahrgenommen wirst. Wobei das ja nicht nur auf mich, sondern genauso auf Maodo Lo, Jo Voigtmann, Isaac Bonga und all die anderen zutrifft. Auf dieses Ziel habe ich schon sehr lange hingearbeitet und ich genieße es sehr, als der Dennis Schröder, der ich bin, respektiert zu werden. Mir ist aber auch klar, dass das sehr viel mit dem WM-Titel zu tun hat. Wenn du gewinnst, öffnen sich Türen, die sonst nie aufgegangen wären. Deshalb hoffe ich sehr, dass auch Satou mit der Nationalmannschaft erfolgreich ist. Das hätte eine große Bedeutung für dunkelhäutige Sportler und all die, die zwar hier geboren sind, ihre Wurzeln aber woanders haben.

Sabally: Für Deutschland zu spielen, heißt auch, etwas zurückzugeben. Seit ich 13 bin, habe ich alle Jugendnationalmannschaften durchlaufen und mein Weg kann andere Mädels, die zum Beispiel für das Bundesjugendlager nominiert sind, motivieren, auch daran zu glauben, in die WNBA zu kommen. Es ist eine riesige Ehre, für die Nationalmannschaft spielen zu dürfen, es ist aber auch eine große Belastung, weil die Wettkämpfe ja immer in unseren Pausen liegen. Wenn du dann aber wie zum Beispiel in Hamburg erlebst, wie unheimlich viele junge Mädels ein Autogramm haben wollen, dann bedeutet mir das viel. Es ist wichtig, sich zu zeigen und nahbar zu sein. Wenn du nur am Bildschirm zu sehen bist, hat das nicht denselben Effekt auf die jüngere Generation.

