NBA-Star Kawhi Leonard verpasst Olympische Spiele mit Team USA - Derrick White nachnominiert

Es handelt sich dabei nicht um eine neue Verletzung beim in dieser Hinsicht in den letzten Jahren extrem anfälligen 33-Jährigen. Leonard hatte allerdings zwölf der letzten 14 Saisonspiele (inklusive Playoffs) bei den Clippers mit Knieproblemen verpasst. Aufgrund dessen dürfte sich vor allem sein Team gegen einen Einsatz ausgesprochen haben.

Darauf lässt zumindest das offizielle Statement schließen: Laut Team USA habe er "ein paar starke Trainingseinheiten in Las Vegas gehabt und fühlte sich bereit für das Turnier. Er respektiert jedoch, dass USA Basketball und die Clippers zu dem Schluss gekommen sind, dass es in seinem besten Interesse sei, sich im verbleibenden Sommer lieber auf die kommende Saison vorzubereiten."

Ersetzt wird Leonard durch NBA-Champion Derrick White. Der Guard hatte mit den Boston Celtics in der vergangenen Saison den Titel gewonnen und in der Offseason eine Vertragsverlängerung über vier Jahre und knapp 126 Millionen Dollar unterschrieben. "Wir freuen uns darauf, dass er in den kommenden Tagen zum Team stoßen wird."

Head Coach Steve Kerr hatte sich vor zwei Wochen noch optimistisch gezeigt, was Leonards Fitnesszustand angeht. Man erwarte, "dass alle Zwölf bereit sind", sagte er Ende Juni. Neben Leonard fehlt aktuell auch Kevin Durant, der an einer Wadenverletzung laboriert.