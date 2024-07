Olympia 2024 in Paris, Tag 1 heute im großen Liveticker-Blog: Alle Entscheidungen, Medaillen, Highlights und Fails rund um die Olympischen Spiele

© getty

13.48 Uhr: An das Olympia-Lied der ARD werden wir uns in den nächsten zwei Wochen noch gewöhnen (müssen). Revolverheld ist es, mit dem vielsagenden Titel "Einfach machen". 4/10 Punkte bisher. Mal schauen, ob sich der Song noch zum Ohrwurm mausern kann.

13.45 Uhr: Das erste Viertel in Lille ist vorbei, Japan wehrt sich nach Kräften und feuert gerade von der Dreierlinie, was die Rohre hergeben. Aber das DBB-Team spielt ganz abgeklärt und führt mit 7 (28:21).

13.40 Uhr: Ein Wort noch zu Lukas Märtens: Der schwamm im Vorlauf 3:44,13 Minuten und war damit der Schnellste, startet heute Abend also auf Bahn vier. Wie sah er selbst das Rennen? "Souverän, aber auch anstrengend. So eine Zeit am Morgen bin ich selten geschwommen." Am Abend gilt es dann, Lukas. Gold und Weltrekord! Mach es!

13.36 Uhr: Bravo, Lukas Dauser! Der deutsche Superturner hat heute schon Qualifikation turnen müssen - und zeigte eindrucksvoll, dass er seine Verletzung am Arm weggesteckt hat. 15,166 Punkte am Barren, damit ist das Finale quasi sicher und er darf auf eine Medaille hoffen. Ich würde es ihm so sehr gönnen, das glaubt Ihr nicht. Der Kerl ist so abartig sympathisch!

13.33 Uhr: So, Basketball! 6:2 führt das DBB-Team nach drei gespielten Minuten, alles andere als ein klarer Sieg gegen Japan wäre auch eine kleine Überraschung. Hier noch einmal der Liveticker.