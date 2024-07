Olympia 2024, Zeitplan: Wer zeigt / überträgt alle Wettbewerbe und Entscheidungen von Tag 1 der Olympischen Spiele in Paris heute live im Free-TV und Livestream?

Bei den Olympischen Spielen 2024 geht am heutigen Samstag, den 27. Juli, der erste Wettkampftag über die Bühne. Insgesamt 14 Medaillenentscheidungen stehen an Tag 1 von Olympia in Paris auf dem Programm.

Offiziell starten die Olympischen Spiele heute, nach der gestrigen Eröffnungsfeier, mit dem ersten Wettkampftag. Für einige Athletinnen und Athleten sind die Olympischen Spiele 2024 allerdings schon in vollem Gange. Die Wettkämpfe begannen nämlich bereits am vergangenen Mittwoch und Donnerstag mit den Turnieren im Fußball, Handball und Rugby. Hier findet Ihr den gesamten Olympia-Zeitplan.