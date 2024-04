23 Schwimmer überführt? China weist Dopingberichte als "Fake News" zurück

Wang verwies auf die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA, die sich in ihrer Stellungnahme über "irreführende und möglicherweise diffamierende Medienberichte" beklagt und mit juristischen Konsequenzen gedroht hatte. "Ich denke, sie haben die klare Antwort der Welt-Anti-Doping-Agentur gesehen", sagte Wang.

Eine gemeinsame Recherche der ARD-Dopingredaktion und der New York Times hatte die Glaubwürdigkeit von Chinas Anti-Doping-System und die Wächterfunktion der WADA infrage gestellt. Demnach wurden 23 chinesische Spitzenschwimmer vor den Sommerspielen in Tokio positiv auf das verbotene Herzmittel Trimetazidin getestet, allerdings nicht sanktioniert. Drei von ihnen gewannen 2021 in Japan Olympiagold.

Die chinesische Anti-Doping-Agentur CHINADA hatte in einem Bericht an die WADA angegeben, die positiven Fälle seien durch Kontamination in einer Hotelküche zustande gekommen. Demnach sei die verbotene Substanz ohne Wissen der Sportler in deren Körper gelangt. Die WADA akzeptierte die Erklärung, ohne eine eigene Untersuchung einzuleiten.