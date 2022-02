Olympia - Doppelsieg im Zweier greifbar: Nolte zur Halbzeit klar vor Jamanka

Laura Nolte vor Mariama Jamanka: Auch im Zweierbob-Rennen der Frauen sind die deutschen Medaillenchancen zur Rennhalbzeit bestens.

Laura Nolte steuert zur Rennhalbzeit auf Goldkurs, Mariama Jamanka greift nach ihrer zweiten Olympia-Medaille: Nach der Nullnummer im Monobob haben die beiden Pilotinnen im Zweier-Schlitten die nächsten deutschen Medaillen im Eiskanal von Yanqing im Visier. Bei der Entscheidung am Samstag winkt sogar ein historischer Doppelsieg.

Die WM-Dritte Nolte, die bei der Olympia-Premiere im Einzelschlitten am Montag als Vierte haarscharf am Podest vorbeigeschrammt war, liegt nach zwei von vier Läufen bereits eine halbe Sekunde vor Pyeongchang-Olympiasiegerin Jamanka. Vizeweltmeisterin Kim Kalicki benötigt für den Sprung aufs Podium als Sechste dagegen eine kleine Aufholjagd: Die drittplatzierte US-Amerikanerin Elana Meyers Taylor ist 0,6 Sekunden entfernt.

Im ersten Durchgang lagen Nolte und Jamanka eng beieinander, im zweiten Lauf drehte Nolte dann mit ihrem bereits zweiten Bahnrekord richtig auf - und die Chancen auf Wiedergutmachung für das enttäuschende Mono-Ergebnis sind bestens. Zudem könnte das Duo die schon jetzt einmalige Bilanz der deutschen Schlittensportler weiter verbessern: In der Eisrinne sprangen vor den letzten beiden Entscheidungen bereits zwölf Medaillen heraus, darunter sieben goldene.

Zusammen mit Anschieberin Deborah Levi profitierte die 23-jährige Nolte bei ihrem Olympia-Debüt wohl auch von sehr gutem Material. Die Konkurrenz verlor trotz ebenfalls guter Fahrten vor allem im unteren Streckenabschnitt viel Zeit.

Zweierbob: Jamanka fährt um Gold mit

Jamanka zeigte mit Alexandra Burghardt, der deutschen Meisterin über 100 m, abgesehen von einem gröberen Fehler im ersten Lauf eine ganz andere Leistung als noch im Mono. Dort hatte die Europameisterin als 13. maßlos enttäuscht, im Anschluss selbst vom "schlimmsten Wettkampf meiner Karriere" gesprochen.

Kalicki, die beim Mono noch zum Zuschauen gezwungen war, unterliefen in beiden Läufen Fehler. Die Wiesbadenerin war im "Gold-Schlitten" von Olympiasieger Francesco Friedrich unterwegs: Sie hatte ihren gut auf die Bahn abgestimmten Bob dem Rekordweltmeister für das Männer-Rennen zur Verfügung gestellt, nun lief es mit Lisa Buckwitz noch nicht wie gewünscht.

Behaupten Nolte und Jamanka die ersten beiden Plätze am Samstag, würde das Team D den ersten olympischen Doppelsieg bei den Frauen bejubeln - es wäre zudem das dritte deutsche Gold im Zweier. Vor Jamanka 2018 hatte einzig Sandra Kiriasis bei den Spielen 2006 in Turin triumphiert. Olympische Medaillen im Zweierbob der Frauen werden erst seit den Winterspielen 2002 in Salt Lake City vergeben.