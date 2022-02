Zweier-Bob, Übertragung: 3. und 4. Lauf der Damen bei Olympia 2022 in Peking heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zum letzten Mal bei diesen olympischen Spielen werden Medaillen an die Bob-Athletinnen vergeben. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Läufe drei und vier des Zweier-Bob-Wettbewerbs heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Zum zweiten Mal bei den olympischen Winterspielen 2022 können die Damen der Bob-Welt um Medaillen kämpfen. Doch auch das erste Mal liegt nur wenige Tage zurück: Erst am Montag duellierten sich die Athletinnen in der Disziplin Monobob. An dessen Ende triumphierten gleich drei Amerikanerinnen: Während Humphries und Meyers aus den USA Gold respektive Silber einheimsten, konnte de Bruin aus Kanada die Bronzemedaille ihr Eigen nennen.

Wie gewohnt werden natürlich auch hier insgesamt vier Läufe absolviert. Die Zeiten eines jeden Durchgangs werden schließlich miteinander addiert. Die Fahrerin, die den Eiskanal, man könnte sagen, am schnellsten vier Mal durchquert hat, gewinnt Gold. Das ist der Zeitplan heute:

Zweierbob Damen, 3. Lauf: ab 13.00 Uhr

ab 13.00 Uhr Zweierbob Damen, 4. Lauf: ab 14.30 Uhr

Zweier-Bob der Damen: Der Zwischenstand nach zwei Läufen

Rang Fahrerinnen Zeit 1 Laura Nolte & Deborah Levi (GER) 2:02,05 2 Mariama Jamanka & Alexandra Burghardt (GER) +0.50 3 Elana Meyers Taylor & Sylvia Hoffman (USA) +0.74 4 Christine de Bruin & Kristen Bujnowski (CAN) +1.16 5 Kaillie Humphries & Kaysha Love (USA) +1.33

Zweier-Bob, Übertragung: 3. und 4. Lauf der Damen bei Olympia 2022 in Peking heute live im TV und Livestream

Wie man es von den olympischen Spielen in diesem Jahr gewohnt ist, werden auch heute gleich zwei Anbieter eine Übertragung zum Event zur Verfügung stellen. SPOX klärt auf.

Zweier-Bob, Übertragung: 3. und 4. Lauf der Damen bei Olympia 2022 in Peking heute live im Free-TV

Im linearen Fernsehen werden gleich zwei Sender die beiden Zweierbob-Durchgänge ausstrahlen. Einer davon ist das ZDF. Dort könnt Ihr das Rennen im Zuge der sportstudio live-Show verfolgen.

Eine Alternative bietet außerdem der Privatsender Eurosport. Das Spektakel wird auf dem Sportkanal im Rahmen der Sendung MedalZone zu sehen sein.

Auf beiden Sendern wird die Übertragung live vom Eiskanal wohl nur wenige Minuten vor dem offiziellen Startschuss beginnen.

Zweier-Bob, Übertragung: 3. und 4. Lauf der Damen bei Olympia 2022 in Peking heute im kostenlosen Livestream

Wer sich das Rennen lieber im Livestream via Internet zu Gemüte führen will, dem stehen auch hier die beiden Anbieter ZDF und Eurosport zur Verfügung. Anders als im linearen Fernsehen, gibt es im Stream jedoch nur eine einzige Möglichkeit, jedweden Kosten zu entgehen: Die ZDF-Mediathek. Hier wird das gesamte Liveprogramm aus dem TV synchron und parallel wiedergegeben - und das ganze ohne Zusatzkosten.

Wenn Ihr nun aber darauf besteht, auf die Eurosport-Übertragung zuzugreifen, dann habt Ihr die freie Auswahl zwischen den folgenden drei Streamingwegen:

Eurosport-Player (5,99€ mtl.)

(5,99€ mtl.) JOYN+ (6,99€ mtl.)

(6,99€ mtl.) DAZN (29,99€ mtl.)

Über jede der drei Streamingplattformen ist es möglich, den Eurosport-Sender live zu verfolgen.

Die Livesportseite DAZN hat darüber hinaus das größte Sportangebot auf dem deutschen Markt. Neben allen Events der olympischen Spiele, kommen hier auch Fans der NBA, NFL, Fußball-Bundesliga, UEFA Champions League, UFC, WWE und sogar Darts Premier League auf Ihre Kosten. Das alles und noch vieles mehr macht DAZN zum Streaminganbieter mit dem größten Sportangebot auf dem deutschen Markt! Hat Euch das überzeugt? Dann hier direkt Deine Mitgliedschaft abschließen.

Zweier-Bob, Übertragung: 3. und 4. Lauf der Damen bei Olympia 2022 in Peking heute im Liveticker bei SPOX

Wem es heute nicht möglich sein wird, das Rennen live zu sehen, kann gerne auch bei unserem hauseigenen Liveticker vorbeischauen. Dank minütlicher Updates bleibt Ihr dort stets Up-to-Date.

Sobald verfügbar, findet Ihr hier den Liveticker-Link

Zweier-Bob, Übertragung: 3. und 4. Lauf der Damen bei Olympia 2022 in Peking heute live im TV, Livestream und Liveticker - Der aktuelle Medaillenspiegel

# Land Gesamt 1 Norwegen 15 8 11 34 2 Deutschland 10 7 5 22 3 USA 8 9 6 23 4 China 8 4 2 14 5 Niederlande 7 5 4 16 6 Schweden 7 5 4 16 7 Schweiz 7 2 5 14 8 Österreich 6 7 4 17 9 Russisches Olympisches Komitee 5 9 13 27 10 Frankreich 5 7 2 14 11 Kanada 4 7 13 24 12 Japan 3 5 9 17 13 Italien 2 7 7 16 14 Südkorea 2 4 1 7 15 Slowenien 2 3 2 7 16 Neuseeland 2 1 0 3 17 Finnland 1 2 3 6 18 Australien 1 2 1 4 19 Ungarn 1 0 2 3 20 Tschechien 1 0 1 2 21 Slowakei 1 0 0 1 22 Belarus 0 2 0 2 23 Spanien 0 1 0 1 23 Ukraine 0 1 0 1 25 Polen 0 0 1 1 25 Lettland 0 0 1 1 25 Belgien 0 0 1 1 25 Estland 0 0 1 1

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Olympia heute live am Samstag: Zeitplan, Sportarten, Wettkämpfe