Für die Skispringer wird es bei den Olympischen Spielen in Peking heute das erste Mal so richtig ernst. Für die Herren steht heute das Einzelspringen von der Normalschanze an. Alle Informationen zu der Übertragung des Springens und wo Ihr dieses heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Sichert Euch das DAZN-Abo und erlebt das Einzelspringen der Herren bei den Olympischen Spielen live!

Am Sonntag, den 06. Februar, findet auf der Normalschanze im Skispringen der Einzelwettbewerb der Herren statt. Der 1. Durchgang startet heute um 12.00 Uhr. Direkt im Anschluss ab 13.00 Uhr beginnt dann die Entscheidung auf der Normalschanze und der Kampf ums Edelmetall.

Skispringen, Übertragung heute live: Einzel der Herren auf der Normalschanze bei den Olympischen Spielen in Peking im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos

Die DSV-Athleten rund um Karl Geiger kommen mit einiges an Selbstvertrauen nach Peking. Geiger selbst wurde beim letzten Wettkampf vor den Olympischen Spielen in Willingen Zweiter. Er konnte sich mit diesem Ergebnis wieder an die Spitze der Weltcupgesamtwertung schieben. Markus Eisenbichler, die zweite große deutsche Hoffnung, lag nach dem 1. Durchgang in Willingen ebenfalls auf Podestkurs, ehe ihm ein gutes Resultat durch den Wing verweht wurde. Dennoch sind die beiden heute im Einzel heiße Kandidaten auf eine Medaille.

© getty Im Nationalen Skisprungzentrum Zhangjiakou finden die Wettbewerbe im Skispringen bei den Olympischen Spielen in Peking statt.

Das gilt auch für den Japaner Ryoyu Kobayashi. Der Weltcup-Zweite gewann in diesem Jahr schon souverän die Vierschanzentournee und stellte damit seine hervorragende Form unter Beweis. Die Norweger Halvor Egner Granerud und Markus Lindvik zählen ebenfalls zu den absoluten Topfavoriten. Lindvik gewann zuletzt das Springen in Willingen vor Karl Geiger. Das norwegische Team muss heute jedoch auf zwei ihrer Springer verzichten: Aufgrund von Infektionen mit dem Coronavirus sind Johann Andre Forfang und Daniel Andre Tande heute noch nicht einsatzfähig.

Skispringen bei Olympia 2022: Zeitplan

Datum Uhrzeit (MEZ) Disziplin 06. Februar 12:00 Normalschanze Herren 07. Februar 12:45 Normalschanze Mannschaft Mixed 11. Februar 12:00 Qualifikation Großschanze Herren 12. Februar 12:00 Großschanze Herren 14. Februar 12:00 Großschanze Mannschaft Herren

Skispringen, Übertragung heute live: Einzel der Herren auf der Normalschanze bei den Olympischen Spielen in Peking im TV und Livestream

Das heutige Einzelspringen der Herren bei den Olympischen Spielen wird live im Free-TV übertragen, und das von gleich mehreren Sendern. Zudem bieten sich einige Optionen den Wettkampf im Livestream zu verfolgen.

Skispringen, Übertragung heute live: Einzel der Herren auf der Normalschanze bei den Olympischen Spielen in Peking im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Im Free-TV zeigen sich heute Eurosport 1 und das ZDF für die Übertragung des Einzelspringens der Herren zuständig. Die Übertragung des Spektakels beginnt heute pünktlich zu Wettkampfbeginn um 12.00 Uhr.

Beide Sender übertragen das Einzel der Herren bei den Olympischen Spiele heute live und in voller Länge. Der 2. Durchgang, und damit die Entscheidung, beginnt dann etwas später um 13.00 Uhr.

Skispringen, Übertragung heute live: Einzel der Herren auf der Normalschanze bei den Olympischen Spielen in Peking im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Die beiden TV-Sender bieten ebenfalls Livestreams an, mit den Ihr das Einzelspringen heute live und vollumfänglich sehen könnt. Der Livestream des ZDF, den Ihr in der ZDF-Mediathek oder auf zdfsport.de finden könnt, ist kostenlos. Eurosport bietet den kostenpflichtigen Eurosport Player an, der es Euch ermöglicht, das gesamte Programm des Senders zu streamen.

Als DAZN-Abonnenten seht Ihr ebenfalls die Übertragung von Eurosport. Somit könnt Ihr auch auf DAZN heute das Einzel der Herren auf der Normalschanze live und in voller Länge sehen. Ein Abo kostet bei DAZN 29,99 Euro im Monat. Alternativ könnt Ihr bei DAZN auch ein Jahres-Abonnement buchen, welches 274,99 Euro kostet. Falls Ihr schon vor dem 01. Februar ein DAZN-Kunden wart, ändert sich Euer Tarif bis zum 31. Juli nicht.

DAZN zeigt neben den Olympischen Spielen auch die Champions League, die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, die großen US-Sportarten (NFL, NBA), Tennis, Boxen und noch viele weitere Highlights aus der Sportwelt.

Skispringen, Übertragung heute live: Einzel der Herren auf der Normalschanze bei den Olympischen Spielen in Peking im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Skispringen, Übertragung heute live: Einzel der Herren auf der Normalschanze bei den Olympischen Spielen in Peking im Liveticker

Wer das Einzelspringen von der Normalschanze heute im Liveticker verfolgen möchte, der kann sich auf SPOX verlassen. Der Liveticker von SPOX versorgt Euch mit allen wichtigen Informationen zum Wettkampf.

Olympia 2022, Medaillenspiegel - Der Stand nach dem 1. Wettkampftag