Heute geht es bei Olympia an der Großschanze im Teamspringen zur Sache. Hier könnt Ihr den Wettkampf im Liveticker verfolgen.

Können die deutschen Adler ihre tolle Leistung an der Großschanze vom vergangenen Wochenende wiederholen? Wie das Teamspringen bei Olympia 2022 in Peking heute ausgeht, erfahrt Ihr hier im Liveticker.

Skispringen: Teamspringen bei Olympia 2022 in Peking heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Das DSV-Team geht mit hohen Erwartungen ins heutige Springen. Nur die slowenischen Athleten konnten am Wochenende zusammengerechnet mehr Punkte ergattern als die Deutschen. "Unser Vertrauen ist in den letzten Tagen enorm gewachsen. Die Ambitionen dürfen wieder steigen", blickte Geiger am Sonntag dem Teamspringen entgegen.

Vor Beginn: Der heutige Mannschaftswettbewerb ist das letzte Skisprung-Event bei den diesjährigen Olympischen Winterspielen. Um 12 Uhr deutscher Zeit soll es in Zhangjiakou losgehen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Teamspringen von der Großschanze!

Skispringen: Teamspringen bei Olympia 2022 in Peking heute im TV und Livestream

Wenn Ihr das Springen live im TV sehen möchtet, könnt Ihr das in der ARD und auf Eurosport tun. Beide Sender bieten außerdem Livestreams an - dabei ist sportschau.de die kostenfreie Variante, für den Eurosport Player sind 6,99 Euro fällig.

