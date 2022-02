Skispringen: Einzel der Damen bei Olympia 2022 in Peking JETZT im Liveticker

Die Damen treten heute bei Olympia 2022 in Peking im Einzelskispringen gegeneinander an. Hier das Springen im Liveticker.

Am heutigen Samstag stehen bereits die ersten Medaillenentscheidungen bei den Olympischen Winterspielen in Peking an, dazu gehört auch das Skispringen der Damen im Einzel. Hier könnt Ihr den gesamten Wettbewerb im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Hier klicken, um die Seite neu zu laden.

Skispringen: Einzel der Damen bei Olympia 2022 in Peking heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der Austragungsort für das Einzel der Damen ist das Snow Ruyi National Ski Jumping Centre. Unter den vier deutschen Springerinnen hat vermutlich Katharina Althaus die besten Chancen auf eine Medaille.

Vor Beginn: Das Einzelspringen der Damen wird heute in zwei Durchgängen ausgeführt. Im zweiten Durchgang wird entschieden, welche der Athletinnen sich Bronze, Silber oder Gold schnappt.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker zum Einzelskispringen der Damen bei Olympia 2022 in Peking! Der Wettbewerb startet um 11.45 Uhr.

Skispringen: Einzel der Damen bei Olympia 2022 in Peking heute im TV und Livestream

Bei der Übertragung des Einzelskispringens der Damen bei Olympia 2022 in Peking habt Ihr allein im Free-TV schon die Wahl zwischen zwei Sendern, nämlich ARD und Eurosport 1, die das Springen beide in voller Länge übertragen. Die Übertragung der ARD seht Ihr zudem im Sportschau-Livestream, auch Eurosport bieten einen Livestream an, der jedoch kostenpflichtig ist.

DAZN-Abonnenten können es sich wie bereits bei den Olympischen Sommerspielen im vergangenen Jahr gemütlich machen auf der Couch und müssen die Plattform nicht einmal verlassen, um Olympia 2022 in Peking vollständig zu verfolgen. Dank einer Kooperation sind auf DAZN nämlich Eurosport 1 und Eurosport 2 rund um die Uhr zu sehen, somit auch die Olympischen Winterspiele.

Skispringen: Das deutsche Team für Olympia 2022 in Peking