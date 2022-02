Der siebte Wettkampftag steht bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking vor der Tür. Alle Informationen zu den Wettkämpfen am Freitag und wie Ihr diese live im TV und Livestream sehen könnt, liefern wir Euch hier.

Sichert Euch das DAZN-Abo und verfolgt die Olympischen Spiele 2022 in Peking live!

Am Freitag stehen in insgesamt elf Disziplinen Entscheidungen bei Olympia 2022 in Peking an. Aus deutscher Sicht sind die Blicke vor allem auf Biathletin Denise Herrmann gerichtet. Große Hoffnungen auf Medaillen gibt es zudem im Skeleton.

Olympia live am Freitag: Zeitplan, Sportarten, Wettkämpfe, Übertragung im TV und Livestream - Die Infos

Am Freitagmorgen um 10.00 Uhr startet bei den Damen der Sprint im Biathlon. Am Montag konnte DSV-Athletin Denise Herrmann mit einer überragenden Leistung Gold im Einzel gewinnen. Damit liegen die Erwartungen im DSV-Team natürlich auch beim Sprint auf Herrmann. Die Konkurrenz im Biathlon ist dennoch enorm: Weltcup-Gesamtführende Marte Olsbu Roiseland konnte im Einzel schon die Bronzemedaille gewinnen und ist gewillt nachzulegen. Ein weiteres heißes Eisen hat jedoch auch das DSV-Team noch in der Hinterhand. Vanessa Voigt wurde im Einzel starke Vierte und ist somit auch eine Medaillenkandidatin im Sprint.

Historisches Gold könnte es am Freitag beim Skeleton der Herren geben: Christopher Grotheer führt nach zwei von vier Läufen mit 0,7 Sekunden Vorsprung den Wettkampf im Skeleton an. Zweiter ist mit Axel Jungk ebenfalls ein Deutscher. Historisch wäre dieser Triumph, da die Herren seit den ersten Skeleton-Wettkämpfen bei Olympischen Spielen im Jahr 2002 noch nie gewinnen konnten. Um 13.20 Uhr startet das Finale im Skeleton.

Im Eisschnelllauf könnte Sportsoldat Patrick Beckert am Freitag ein gutes Resultat erzielen. Auf der 10.000-Meter-Strecke wurde Beckert im vergangenen Jahr bei den Weltmeisterschaften in Heerenveen guter Neunter. Für ihn könnte es bei Olympia am Freitag noch etwas weiter nach vorne gehen als bei den Weltmeisterschaften im vergangen Jahr. Dass er das kann, zeigte er bei der WM vor zwei Jahren, bei der er die Bronzemedaille gewinnen konnte. Patrick Beckert ist am Freitag ab 09.00 Uhr im Einsatz.

Ein weiteres Highlight ist am Freitag der Super G der Damen. Allen voran die Italienerinnen und die Österreicherinnen zählen zum Favoritenkreis. Am Start ist am frühen Morgen um 04.00 Uhr auch DSV-Athletin Kira Weidle. Sie besitzt beim Super G am Freitag jedoch nur Außenseiterchancen, Weidle ist einzige deutsche Starterin und geht mit Nummer 26 ins Rennen.

Olympia am Freitag: Zeitplan, Sportarten, Wettkämpfe

Uhrzeit Wettkampf Geschlecht 2.05 Uhr Curling: Vorrunde Männer Männer 2.30 Uhr Snowboard: Halfpipe Männer Männer 2.30 Uhr Skeleton: 1. und 2. Lauf Frauen Frauen 4.00 Uhr Ski alpin: Super-G Frauen Frauen 5.10 Uhr Eishockey-Viertelfinale Frauen Frauen 5.10 Uhr Eishockey-Vorrunde Männer: Dänemark - Russland Männer 7.05 Uhr Curling: Vorrunde Frauen Frauen 8.00 Uhr Langlauf: 15 Kilometer klassisch Männer Männer 9.00 Uhr Eisschnelllauf: 10.000 Meter Männer Männer 9.40 Uhr Eishockey-Vorrunde Männer: Tschechien - Schweiz Männer 9.40 Uhr Eishockey-Vorrunde Männer: Schweden - Slowakei Männer 10.00 Uhr Biathlon: Sprint Frauen Frauen 12.00 Uhr Short Track: 1.000 Meter Frauen, Quali 500 Meter Männer, Halbfinals 5.000 Meter Staffel Männer Mixed 12.00 Uhr Skispringen: Qualifikation Männer Großschanze Männer 13.05 Uhr Curling: Vorrunde Männer Männer 13.20 Uhr Skeleton: 3. und 4. Lauf Männer Männer 14.10 Uhr Eishockey-Viertelfinale Frauen Frauen 14.10 Uhr Eishockey-Vorrunde Männer: Lettland - Finnland Männer

Olympia live am Freitag: Zeitplan, Sportarten, Wettkämpfe, Übertragung im TV und Livestream

Wie gewohnt zeigt Eurosport den kompletten Tag die Olympischen Spiele live im TV. Am Freitag ist zudem die ARD für die Übertragung ausgewählter Wettkämpfe zuständig. In diversen Livestreams könnt Ihr die Olympischen Spiele am Freitag ebenfalls live sehen.

Olympia live am Freitag: Zeitplan, Sportarten, Wettkämpfe, Übertragung im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Eurosport beginn in der heutigen Nacht von Donnerstag auf Freitag um 02.00 Uhr mit der Übertragung der Olympischen Spiele. Sowohl auf Eurosport 1, als auch auf Eurosport 2, zeigt der Sportsender die Wettkämpfe am Freitag live.

Die ARD beginnt seine Übertragung der Olympischen Spiele am frühen Freitagmorgen um 02.10 Uhr. Der öffentlich-rechtliche Sender zeigt dann bis zum Mittag ausgewählte Wettkämpfe live.

© getty Christopher Grotheer könnte im Skeleton das erste Gold für die Männer überhaupt in dieser Disziplin bei Olympia gewinnen.

Olympia live am Freitag: Zeitplan, Sportarten, Wettkämpfe, Übertragung im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Beide Sender bieten zudem einen Livestream ihres Programms an. Den Livestream von Eurosport könnt Ihr mit dem kostenpflichtigen Eurosport Player streamen. In der ARD-Mediathek findet Ihr den Livestream der ARD, mit dem ihr das gesamte Programm des Senders im kostenfreien Livestream sehen könnt. Alternativ seht Ihr auf Joyn auch die Übertragungen von Eurosport 1 und der ARD im kostenlosen Livestream.

DAZN zeigt die Olympischen Spiele heute ebenfalls live. DAZN ist mit Eurosport eine Kooperation eingegangen, die es Euch ermöglicht als DAZN-Kunden das gesamte Programm des Sportsenders zu streamen.

Ein Abo kostet bei DAZN 29,99 Euro im Monat. Alternativ könnt Ihr bei DAZN auch ein Jahres-Abo buchen, welches 274,99 Euro kostet. Neben den Olympischen Spielen zeigt DAZN auch die Champions League, die Freitags- und Samstagsspiele der Bundesliga, die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, die großen US-Sportarten (NFL, NBA, NHL), Tennis, Boxen und noch viele weitere Highlights aus der Sportwelt.

Olympia 2022 - Der Medaillenspiegel

# Land Gesamt 1 Deutschland 6 3 0 9 2 Norwegen 5 3 4 12 3 Österreich 4 5 4 13 4 USA 4 5 1 10 5 Niederlande 4 3 1 8 6 Schweden 4 1 2 7 7 China 3 3 0 6 8 Italien 2 4 2 8 9 Russisches Olympisches Komitee 2 3 6 11 10 Slowenien 2 1 2 5 11 Frankreich 1 5 0 6 12 Kanada 1 4 7 12 13 Japan 1 3 3 7 14 Schweiz 1 0 3 4 15 Australien 1 0 1 2 15 Südkorea 1 0 1 2 15 Tschechien 1 0 1 2 18 Neuseeland 1 0 0 1 18 Slowakei 1 0 0 1 20 Finnland 0 1 2 3 21 Belarus 0 1 0 1 21 Spanien 0 1 0 1 23 Ungarn 0 0 2 2 24 Polen 0 0 1 1 24 Lettland 0 0 1 1

Olympia live am Freitag: Zeitplan, Sportarten, Wettkämpfe, Übertragung im Liveticker

SPOX verfolgt für Euch die Olympischen Spiele in diversen Livetickern. So könnt Ihr die Entscheidung im Biathlon beim Sprint der Damen oder den Super G der Damen im Liveticker bei SPOX verfolgen.

Hier geht es zum Biathlon-Liveticker.

Hier findet Ihr den Liveticker zum Super G der Damen.

Olympia 2022: Deutsche Teilnehmer bei den Winterspielen in Peking