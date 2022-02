Die Olympischen Spiele 2022 in Peking neigen sich langsam dem Ende entgegen. Am Freitag steht der drittletzte Wettkampftag an. Alle Informationen zum Zeitplan, den Sportarten, den Wettkämpfen und zu der Übertragung im TV und Livestream, liefern wir Euch in diesem Artikel.

Am Freitag stehen bei Olympia insgesamt elf Wettkämpfe auf der Tagesordnung. Bei sechs dieser Wettkämpfe geht es am drittletzten Wettkampftag der Olympischen Spiele in Peking um Medaillen.

Das große Highlight, auch aus deutscher Sicht, sind dabei die Massenstarts der Damen und Herren im Biathlon.

Olympia live am Freitag: Zeitplan, Sportarten, Wettkämpfe, Übertragung im TV und Livestream - Die Infos

Schon am frühen Morgen um 02.30 Uhr beginnt am Freitag der Wettkampftag in Peking - und sofort geht es um Medaillen: Im Ski Freestyle steht das Finale der Damen an. Die Entscheidung fällt etwa um 03.25 deutscher Zeit.

Das erste große Highlight aus deutscher Sicht beginnt morgen um 08.00 Uhr. Der Massenstart der Damen im Biathlon wird am Freitagmorgen ausgetragen. Eigentlich war der Wettkampf für den Samstag terminiert. Nun kämpfen die Biathlon-Damen schon am Freitag um die Medaillen. Mit dabei sind natürlich die DSV-Athletinnen rund um Denise Herrmann. Im Einzel konnte die Deutsche ein wenig überraschend Gold gewinnen. In der Staffel holten die deutschen Damen am Mittwoch zusätzlich die Bronzemedaille. Kommt heute bei der letzten Entscheidung der Damen eine weitere Medaille hinzu?

Auch für die Männer ist der Massenstart im Biathlon der letzte Wettkampf bei Olympia 2022 in Peking. Bislang sind die deutschen Männer bei den Entscheidungen leer ausgegangen. Bitter war der vierte Platz der Herren in der Staffel. Bislang zeigten die DSV-Athleten gute Leistungen, für eine Medaille hat es jedoch noch nicht gereicht. Ändert sich das am Freitag beim Massenstart? Der Massenstart der Männer beginnt am Freitag um 10.00 Uhr deutscher Zeit.

Hoffnungen auf eine Medaille gibt es aus deutscher Sicht auch beim Zweierbob der Damen. Allen voran Mariama Jamanka ist in diesem Winter in guter Form. Vor vier Jahren gewann sie im Zweierbob schon einmal die Goldmedaille. Nun ist mit Alexandra Burghardt jedoch eine andere Anschieberin an ihrer Seite. Am Freitag stehen die ersten beiden von insgesamt vier Läufen an.

Olympia live am Freitag: Zeitplan, Sportarten, Wettkämpfe, Übertragung im TV und Livestream - Der Wettkampftag in der Übersicht

Uhrzeit Wettkampf Geschlecht 2.30 Uhr Freestyle: Halfpipe Frauen Frauen 5.10 Uhr Eishockey: Halbfinale Männer Männer 7.00 Uhr Freestyle: Skicross Männer (Qualifikation 4.45 Uhr) Männer 7.05 Uhr Curling: Spiel um Bronze Männer Frauen 8.00 Uhr Biathlon: Massenstart Frauen Männer 9.30 Uhr Eisschnelllauf: 1.000 Meter Männer Männer 10.00 Uhr Biathlon: Massenstart Männer Männer 11.30 Uhr Eiskunstlauf: Kurzprogramm Paare Mixed 13.00 Uhr Bob: 1. und 2. Lauf Zweier Frauen Frauen 13.05 Uhr Curling: Halbfinale Frauen Frauen 14.10 Uhr Eishockey: Halbfinale Männer Männer

Olympia live am Freitag: Zeitplan, Sportarten, Wettkämpfe, Übertragung im TV und Livestream

Wie gewohnt bieten sich am Freitag für Euch einige Möglichkeiten, die Olympischen Spiele 2022 in Peking live im TV und Livestream zu verfolgen. So teilen sich am Freitag das ZDF und Eurosport die Übertragungsrechte im Free-TV. Zudem seht Ihr die Entscheidungen bei Olympia am Freitag in diversen Livestream, unter anderem bei DAZN.

Olympia live am Freitag: Zeitplan, Sportarten, Wettkämpfe, Übertragung im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Eurosport zeigt am Freitag ab 02.30 durchgängig die Wettkämpfe der Olympischen Spiele live im Free-TV auf Eurosport 1. Zudem zeigt der Sportsender weitere Wettkämpfe live auf Eurosport 2 im Pay-TV.

Das ZDF beginnt seine Übertragung der Olympischen Spiele am Freitag um 02.25. Bis zum Nachmittag könnt ihr auf dem öffentlich-rechtlichen Sender die Entscheidungen bei Olympia live im Free-TV verfolgen.

Olympia live am Freitag: Zeitplan, Sportarten, Wettkämpfe, Übertragung im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Die beiden TV-Sender bieten ebenfalls die Möglichkeit, die Wettkämpfe am Freitag bei Olympia im Livestream zu sehen. Den Livestream des ZDF könnt Ihr über die ZDF-Mediathek oder die sportstudio-Website sehen. Das Angebot ist kostenlos.

Eurosport bietet Euch die Möglichkeit mit dem kostenpflichtigen Eurosport Player das gesamte Programm des Sportsenders zu streamen.

© getty Denise Herrmann tritt am Freitag beim Biathlon der Damen im Massenstart an. Kann sie erneut eine Medaille gewinnen?

Auf die Livestreams von Eurosport habt Ihr als DAZN-Kunden ebenfalls Zugriff, da der Sender und der Streamingdienst eine Kooperation eingegangen sind. Ab 02.30 seht Ihr also auch auf DAZN die Olympischen Spiele am Freitag live.

Ein DAZN-Abo kostet Euch 29,99 Euro im Monat, oder 274,99 Euro im Jahr. Bestandskunden von DAZN, die Ihr Abo vor dem 01. Februar abgeschlossen haben, zahlen bis zum 31. Juli Ihren üblichen Tarif.

Neben den Olympischen Spielen seht Ihr auf DAZN auch die Champions League, die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, die NBA, die NFL, Tennis, Boxen und noch vieles mehr.

Olympia live am Freitag: Zeitplan, Sportarten, Wettkämpfe, Übertragung im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Olympia live am Freitag: Zeitplan, Sportarten, Wettkämpfe, Übertragung im TV und Livestream - Der Medaillenspiegel

# Land Gesamt 1 Norwegen 14 7 8 29 2 Deutschland 10 7 5 22 3 USA 8 8 5 21 4 Schweden 7 4 4 15 5 China 7 4 2 13 6 Österreich 6 7 4 17 7 Niederlande 6 5 4 15 8 Schweiz 6 1 5 12 9 Russisches Olympisches Komitee 4 8 12 24 10 Frankreich 4 7 2 13 11 Kanada 4 5 11 20 12 Japan 3 5 8 16 13 Italien 2 7 7 16 14 Südkorea 2 4 1 7 15 Slowenien 2 3 2 7 16 Finnland 1 2 3 6 17 Australien 1 2 1 4 18 Neuseeland 1 1 0 2 19 Ungarn 1 0 2 3 20 Tschechien 1 0 1 2 20 Slowakei 1 0 0 1 22 Belarus 0 2 0 2 23 Spanien 0 1 0 1 23 Ukraine 0 1 0 1 25 Polen 0 0 1 1 25 Lettland 0 0 1 1 25 Belgien 0 0 1 1 25 Estland 0 0 1 1

Olympia live am Freitag: Zeitplan, Sportarten, Wettkämpfe, Übertragung im TV und Livestream - Die Übertragung im Liveticker

Falls Ihr die Wettkämpfe bei Olympia nicht live im TV oder Livestream sehen könnt, ist SPOX für Euch da. Wir verfolgen für Euch ausgewählte Wettkämpfe im Liveticker. Am Freitag könnt Ihr bei SPOX die Massenstarts der Damen und Herren im Liveticker vefolgen.

