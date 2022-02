Eishockey, Übertragung heute live - Deutschland vs. China: Vorrundenspiel bei Olympia 2022 in Peking im TV, Livestream und Liveticker

Mit einer 1:5-Niederlage startete die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft gegen Kanada in die Olympischen Spiele in Peking. Heute steht nun das zweite Spiel der Vorrunde gegen Gastgeber China an. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft musste sich im Auftaktspiel bei den Olympischen Spielen in Peking 2022 Kanada geschlagen geben. Nach 60 Minuten stand ein 5:1 zugunsten der Kanadier auf der Anzeigetafel. Am heutigen Samstag (12. Februar) hat das Team von Bundestrainer Toni Söderholm die Chance auf Wiedergutmachung. Am 2. Spieltag der Vorrunde geht es gegen China. Um 9.40 Uhr deutscher Zeit wird das Duell im Nationalen Hallenstadion ausgetragen.

Im Folgenden zeigen wir Euch, wie Ihr das zweite Olympia-Vorrundenspiel der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft im TV und Livestream schauen könnt.

Eishockey, Übertragung heute live - Deutschland vs. China: Vorrundenspiel bei Olympia 2022 in Peking im TV und Livestream

Ob Übertragung im TV oder Livestream - Eishockey-Fans haben heute zahlreiche Möglichkeiten, das Spiel zwischen Deutschland und China live zu verfolgen.

© getty Zum Auftakt musste das DEB-Team gegen Kanada eine Niederlage hinnehmen.

Eishockey, Übertragung heute live - Deutschland vs. China: Vorrundenspiel bei Olympia 2022 in Peking im TV

Im Free-TV wird die Begegnung heute sowohl von Eurosport als auch vom ZDF angeboten. Eurosport überträgt auf dem Sender Eurosport 1 (Free-TV) täglich von 9.30 bis 17 Uhr eine Konferenz mit dem Namen "Medal Zone". Auch auf dem Sender Eurosport 2 (Pay-TV) laufen täglich Wettkämpfe aus Peking.

Eishockey, Übertragung heute live - Deutschland vs. China: Vorrundenspiel bei Olympia 2022 in Peking im Livestream

Eurosport und das ZDF sind auch die Anlaufstellen für die, die eine Livestream-Übertragung bevorzugen. Der Livestream von Eurosport ist kostenpflichtig und im Eurosport-Player vorfindbar, der Livestream des ZDF hingegen ist gratis.

Nachdem Eurosport und DAZN eine Kooperation eingegangen sind, werden beide Eurosportsender auch auf der Plattform von DAZN angeboten. 24 Stunden täglich können die DAZN-Nutzer darauf zugreifen.

Nicht nur die Olympischen Spielen, sondern auch Sportarten wie Fußball, Tennis, Handball, US-Sport, Motorsport, Radsport, Rugby und noch mehr könnt Ihr mit einem DAZN-Abonnement schauen.

Die Kosten für das Abo betragen 29,99 Euro pro Monat und 274,99 Euro pro Jahr.

Eishockey, Übertragung heute live - Deutschland vs. China: Vorrundenspiel bei Olympia 2022 in Peking im Liveticker

Außerdem tickert SPOX die volle Partie live und ausführlich mit. Mit diesem verpasst Ihr auch garantiert nichts.

Eishockey bei Olympia: Deutschlands Gruppe A im Überblick