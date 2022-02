Im ersten Gruppenspiel bei den Olympischen Winterspielen in Peking trifft die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft auf Kanada. Wo Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Nach der sensationellen Finalteilnahme 2018 in Pyeongchang war die Euphorie in Eishockey-Deutschland groß. Mit zehn Silbermedaillengewinnern von Olympia 2018 setzt Cheftrainer Toni Söderholm auf ein eingespieltes Team. Ob das deutsche Team, dass leider auf zahlreiche NHL-Spieler verzichten muss, auch dieses Mal wieder eine Medaille mit nach Hause bringt, ist noch nicht absehbar.

Über die Stärke des kanadischen Teams kann vor dem Start in das olympische Turnier nur spekuliert werden. Durch den Ausfall der vielen Stars aus der NHL setzt sich der Kader größtenteils aus ehemaligen NHL-Spielern, die momentan bei europäischen Vereinen unter Vertrag stehen, beispielsweise Landon Ferraro von den Kölner Haien zusammen.

Eishockey, Übertragung heute live - Deutschland vs. Kanada: Vorrundenspiel bei Olympia 2022 in Peking im TV, Livestream und Liveticker - Alle Infos im Überblick

Begegnung: Deutschland - Kanada

Deutschland - Kanada Wettbewerb: Olympische Winterspiele 2022, Gruppenphase

Olympische Winterspiele 2022, Gruppenphase Datum & Uhrzeit: 10. Februar, 14:10 Uhr

10. Februar, 14:10 Uhr TV-Übertragung: ZDF , Eurosport

, Livestream: ZDF-Mediathek, Eurosport Player

© getty Korbinian Holzer trifft mit dem DEB-Team bei den Olympischen Spielen in der Gruppenphase auf Kanada.

Eishockey: Der Spielplan des DEB-Teams bei Olympia 2022

Datum Beginn (MEZ) Mannschaft 1 Mannschaft 2 10. Februar 14.10 Uhr Kanada Deutschland 12. Februar 9.40 Uhr Deutschland China 13. Februar 14.10 Uhr USA Deutschland

Eishockey, Übertragung heute live - Deutschland vs. Kanada: Vorrundenspiel bei Olympia 2022 in Peking im TV und Livestream

Das erste Spiel des DEB-Teams bei den Olympischen Winterspielen in Peking wird selbstverständlich live im TV und im Livestream übertragen.

Von den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF ist am Donnerstag "Das Zweite" mit der Liveberichterstattung von Olympia 2022 an der Reihe. Dort seht Ihr das Eishockeyspiel zwischen Deutschland und Kanada live im Free-TV und auch in einem kostenlosen Livestream. Diesen findet Ihr in der ZDF-Mediathek.

Ebenfalls live im Free-TV zeigt Eurosport das Auftaktspiel der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft - und zwar auf Eurosport 1. Für die Olympia-Livestreams von Eurosport via Joyn+ und dem Eurosport Player fallen im Gegensatz zum Öffentlich-Rechtlichen Kosten in Form von Abos an.

Dank einer Kooperation mit Eurosport, könnt Ihr das Spiel auch live bei DAZN sehen. Der Streamingdienst hat nämlich die beiden Sender Eurosport 1 und Eurosport 2 dauerhaft in seinem Programmangebot.

Eishockey, Übertragung heute live - Deutschland vs. Kanada: Vorrundenspiel bei Olympia 2022 in Peking im Liveticker

Ihr könnt das Spiel zwischen Deutschland und Kanada auch im Liveticker bei SPOX verfolgen. Dabei wird für euch das Spielgeschehen von der ersten bis zur letzten Spielminute genauestens beschrieben.

