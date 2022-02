Eishockey, K.o.-Runde bei Olympia 2022: Spielplan, Viertelfinal-Playoffs, Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Die Vorrunde beim Männer-Eishockeyturnier der Olympischen Winterspiele 2022 liegt hinter uns. Höchste Zeit also, einen Blick auf den kommenden Spielplan mit den Playoffs, den Viertel- und Halbfinals sowie dem Finale zu werfen. SPOX klärt auf.

Drei Partien hat die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft in der Vorrunde absolviert: Während die ersten beiden Spiele, die klare 1:5-Niederlage gegen Kanada und der viel zu knappe 3:2-Sieg gegen China, eher für Ernüchterung bei Fans und Medien sorgten, war im dritten Spiel gegen die USA (2:3) wieder ein Aufwärtstrend zu erkennen.

Dieser ist auch dringend nötig, denn schon im nächsten Match geht es um alles oder nichts! Durch den besonderen Modus bei den Olympischen Spielen sind nämlich nur vier Teams direkt für das Viertelfinale qualifiziert. Die restlichen Nationalmannschaften treffen in den Viertelfinal-Playoffs aufeinander.

Gegen die Slowakei wird Deutschland eines von vier Viertelfinal-Playoff-Spielen bestreiten. Mit einem Sieg kann sich die Mannschaft von Trainer Toni Söderholm eines der acht besten der Welt nennen. Eine Niederlage hätte das direkte Ausscheiden als Konsequenz.

Eishockey, K.o.-Runde bei Olympia 2022: Spielplan der Viertelfinal-Playoffs

Alle vier Partien, in denen die Viertelfinal-Teilnehmer fünf bis acht bestimmt werden, sind für Dienstag, den 15. Februar datiert.

Bereits vorab für das Viertelfinale qualifiziert haben sich die Länder USA, Russisches Olympisches Komitee, Finnland und Schweden.

Uhrzeit (MEZ) Team A Team B 05.10 Uhr Slowakei Deutschland 05.10 Uhr Dänemark Lettland 09.40 Uhr Tschechien Schweiz 14.10 Uhr Kanada China

Eishockey, K.o.-Runde bei Olympia 2022: Der Spiel- und Zeitplan der Viertelfinal-Playoffs, Viertelfinals, Halbfinals und dem Finale

Alle kommenden Runden in der K.o.-Phase des Eishockey-Olympiaturniers werden jeweils an nur einem Tag ausgetragen. So stehen im Falle der Viertelfinal-Playoffs am 15. und der Viertelfinal-Runde am 16. je vier Spiele auf dem Plan. Am 18. werden dann die beiden Halbfinalpartien und am 20. das Finale gespielt.

Eishockey, K.o.-Runde bei Olympia 2022: Spielplan

Viertelfinale

Datum Beginn (MEZ) Mannschaft 1 Mannschaft 2 16. Februar 5.10 Uhr USA n.n. 16. Februar 7 Uhr Russisches Olympisches Komitee n.n. 16. Februar 9.40 Uhr Schweden n.n. 16. Februar 14.30 Uhr Finnland n.n.

Halbfinale

Datum Beginn (MEZ) Mannschaft 1 Mannschaft 2 18. Februar (Halbfinale 1) 5.10 Uhr n.n. n.n. 18. Februar (Halbfinale 2) 14.10 Uhr n.n n.n.

Spiel um Platz 3

Datum Beginn (MEZ) Mannschaft 1 Mannschaft 2 19. Februar 14.10 Uhr Verlierer Halbfinale 1 Verlierer Halbfinale 2

Finale

Datum Beginn (MEZ) Mannschaft 1 Mannschaft 2 20. Februar 5.10 Uhr Sieger Halbfinale 1 Sieger Halbfinale 2

© getty Nur gegen China hat das deutsche Eishockey-Team bisher gewonnen.

Eishockey, K.o.-Runde bei Olympia 2022: Spielplan, Viertelfinal-Playoffs, Viertelfinale, Halbfinale, Finale - Übertragung der Eishockey-K.o-Runde

Bei fast allen Events der olympischen Spiele stehen den Zuschauerinnen und Zuschauern gleich zwei Anbieter zur Verfügung. So auch bei den kommenden Spielen des Eishockey-Turniers.

Zum einen sind die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF abwechselnd mit Übertragungen zur Stelle. Neben den Ausstrahlungen im linearen Fernsehen, sind die Programme beider Kanäle auch noch einmal kostenfrei in den jeweiligen Mediatheken via Livestream vorhanden.

Die Alternative dazu stellt der Privatsender Eurosport, der sich nicht nur einen Großteil der Übertragungsrechte, sondern tatsächlich alle im Vorfeld gesichert hat. Hier gilt jedoch eine kostenspezifische Einschränkung: Während der TV-Sender gratis empfang- und aufrufbar ist, wird die Übertragung im Livestream von einer Bezahlschranke abgesichert. Mit dem Eurosport-Player (5,99€ mtl.), JOYN+ (6,99€ mtl.) und DAZN (29,99€) stehen jedoch drei Möglichkeiten zur Verfügung auf die Streams zuzugreifen.

Eishockey, K.o.-Runde bei Olympia 2022: Spielplan, Viertelfinal-Playoffs, Viertelfinale, Halbfinale, Finale - Der Olympia-Kader der deutschen Nationalmannschaft im Überblick