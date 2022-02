Die deutsche Eishockey-Auswahl der Herren bestreitet ihr Playoff um das Viertelfinale bei den Olympischen Winterspielen gegen die Slowakei. SPOX klärt darüber auf, wann die Partie stattfindet und wo sie im TV und Livestream verfolgt werden kann.

2:3-Niederlage gegen die USA: Die deutschen Eishockey-Herren haben die direkte Qualifikation für das Viertelfinale bei den Olympischen Winterspielen in Peking verpasst. Für das Team von Trainer Toni Söderholm geht es nun im Entscheidungsspiel gegen die Slowakei um das nachträgliche Weiterkommen.

Das Aufeinandertreffen steigt am frühen Morgen des Dienstags, den 15. Februar. Genauer: los geht es wegen der Zeitverschiebung zu China um 5.10 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Gibt es einen deutschen Sieg?

Deutschland vs. Slowakei bei Olympia: SPOX teilt Euch im Folgenden mit, wie sich die Partie Eurerseits im TV und Livestream verfolgen lässt.

© getty Die deutschen Eishockey-Männer müssen bei Olympia in die Viertelfinal-Playoffs.

Eishockey - Deutschland vs. Slowakei, Übertragung live: Viertelfinal-Playoff bei Olympia 2022 in Peking im TV und Livestream

Die Olympischen Winterspiele werden hierzulande live im Free-TV und Livestream übertragen - nicht nur bei einem Sender. Einerseits teilen sich die ARD und das ZDF die Ausstrahlung auf, mit Eurosport gibt es dann noch eine weitere Möglichkeit, nichts zu verpassen.

Was die öffentlich-rechtlichen Sender betrifft, nimmt sich der Olympia-Übertragung am Dienstag das ZDF an. Dementsprechend bekommt Ihr dort auch das Viertelfinal-Playoff der deutschen Eishockey-Männer zu sehen.

Anschauen könnt Ihr Euch dieses dann ebenso via Livestream, der auf der Website des ZDF permanent zur Verfügung steht.

Zurückgreifen könnt Ihr zudem auf Eurosport 1, wo die Winterspiele mit unter anderem Eishockey ebenfalls laufen. Der Privatsender hat als Livestreaming-Plattform den Eurosport Player parat. Dieser ist aber kostenpflichtig, auch wenn Eurosport im TV frei empfangbar ist. Mehr Informationen zu dem Eurosport Player sowie den Kosten bekommt Ihr hier.

Tipp: Sofern Ihr bereits Kunden bei DAZN seid, dann schaut dort doch einfach vorbei. Der Streamingdienst kooperiert nämlich mit Eurosport, hat daher neben jeder Menge Fußball mit der Bundesliga, der Champions League und internationalen Ligen sowie anderen Sportarten wie Basketball, Football, Tennis oder Boxen sowohl Eurosport 1 als auch Eurosport 2 bei sich auf der Plattform im Angebot. DAZN ist somit eine weitere Anlaufstelle für die Olympischen Winterspiele.

Ein Monatsabo kostet Euch bei DAZN 29,99 Euro, sofern Ihr aktuell keine Kunden seid. Für ein Jahresabo zahlt Ihr 274,99 Euro. Dieses könnt Ihr auch per Ratenzahlung abschließen, dann überweist Ihr 24,99 Euro pro Monat. Jetzt anmelden!

