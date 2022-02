Für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft geht es heute bei den Olympischen Winterspielen in Peking um den Einzug ins Viertelfinale. Hier könnt Ihr das Playoff-Spiel gegen die Slowakei im Liveticker verfolgen.

Deutschland spielt gegen die Slowakei bei den Olympischen Winterspielen in Peking um den Viertelfinaleinzug. Bleibt das deutsche Eishockey-Team im olympischen Turnier? Das erfahrt Ihr in unserem Liveticker.

Eishockey: Slowakei vs. Deutschland 0:0 Tore Aufstellung Slowakei Rybar - Ceresnak, Cajkovsky; Rosandic, Marincin; Knazko, Gernat; Nemec - Hrivik, Cehlarik, Takac; Jurco, Hudacek, Pospisil; Kelemen, Kristof, Zuzin; Slafkovsky, Roman, Dano; Regenda. - Trainer: Ramsay Aufstellung Deutschland Niederberger (Eisbären Berlin) - Brandt (Straubing Tigers), Moritz Müller (Kölner Haie); Holzer (Adler Mannheim), Wagner (ERC Ingolstadt); Nowak (Düsseldorfer EG), Jonas Müller (Eisbären Berlin); Abeltshauser (Red Bull München), Bittner (Grizzlys Wolfsburg) - Rieder (Växjö Lakers), Kahun (SC Bern), Plachta (Adler Mannheim); Loibl (Skelleftea AIK), Noebels, Pföderl (beide Eisbären Berlin); Tiffels, Hager, Ehliz (alle Red Bull München); Kühnhackl (Skelleftea AIK), Krämmer, Wolf (beide Adler Mannheim). - Trainer: Söderholm

7.: Hey Jungs, wie wäre es mal mit einem Torschuss?? Immer noch nix und es sind sieben Minuten gespielt ...

5.: Die ersten zwei Torschüsse gehen auf das Konto der Slowaken. Und der Kollege Zuzin war gerade komplett frei vor Niederberger, aber der pariert stark! Big Save! Puh, der war wichtig!

4.: Schneller Start von beiden Teams, wir warten immer noch auf die erste Unterbrechung. Und auf den ersten Torschuss.

1.: Los geht's! Die Refs kommen übrigens aus Schweden, das sind die Herren Börk und Nord. Auf geht's, Jungs! Ein guter Start wäre so extrem wichtig.

Eishockey - Deutschland vs. Slowakei: Viertelfinal-Playoff bei Olympia 2022 in Peking heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die deutsche Aufstellung ist da, Mathias Niederberger kommt zurück ins Tor. Auch wenn Niederberger noch nicht so gut ins Turnier gekommen ist, war zu erwarten, dass Söderholm ihm das Vertrauen schenkt heute. Marco Nowak kommt außerdem zurück in die Verteidigung (heute dann wieder 4 komplette Blöcke) und im Sturm ersetzt David Wolf Leon Bergmann in der Reihe mit Krämmer und Kühnhackl.

Vor Beginn: Beim Deutschland Cup 2021 standen sich beide Teams übrigens das letzte Mal gegenüber, also abgesehen von einem inoffiziellen Trainingsspielchen vor Beginn des jetzigen Turniers. Das Ergebnis beim Deutschland Cup aus deutscher Sicht: 4:1. Bei Winterspielen ist ein Duell Deutschland vs. Slowakei 20 Jahre her, 2002 in Salt Lake City gab es ein 3:0 für Deutschland in der Vorrunde.

Vor Beginn: Trotzdem dürfen wir das Team vom kanadischen Coach Craig Ramsay natürlich nicht unterschätzen. Wir müssen zum Beispiel auf Juraj Slafkovsky achten. Der ist erst 17 Jahre alt, aber ein ganz großes Talent. 4 Tore hat der Junge im Turnier schon geschossen. Außerdem interessant: Torwart Patrik Rybar. Der ist nämlich als dritter Torwart ins Turnier gestartet bei den Slowaken und kam erst im dritten Spiel zum ersten Mal zum Einsatz, war dann aber klar der beste slowakische Keeper und steht deshalb auch gegen Deutschland wieder im Kasten.

Vor Beginn: Man muss ja ehrlicherweise schon sagen, dass die Slowakei eigentlich ein ganz dankbarer Gegner und eigentlich auf jeden Fall schlagbar ist. Die Slowaken sind lange nicht mehr so gut, wie sie es früher waren. Man denke an das überragende Eishockey-Turnier bei den Winterspielen in Vancouver 2010, als die Slowaken mit einer unfassbar geilen Mannschaft um Satan, Hossa, Visnovsky, Gaborik oder Demitra (Gott hab ihn selig) nur knapp eine Medaille verpassten und Vierter wurden.

Vor Beginn: Siegen oder fliegen: So lautet das Motto für die deutsche Nationalmannschaft vor dem Playoff-Duell mit der Slowakei. Die Mannschaft von Bundestrainer Toni Söderholm kann mit einem Sieg ihren Medaillentraum weiterleben. Bei einer Niederlage stünde die Heimreise an. Die Vorrunde schloss Deutschland als Dritter der Gruppe A ab, die Slowakei als Dritter der Gruppe C. Der Sieger trifft im Viertelfinale auf die USA.

Vor Beginn: Das Playoff-Spiel um den Einzug ins Viertelfinale beginnt um 5.10 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Eishockeyspiels Deutschland gegen die Slowakei bei den Olympischen Winterspielen 2022.

Eishockey - Deutschland vs. Slowakei: Viertelfinal-Playoff bei Olympia 2022 in Peking heute live im TV und Livestream

Sowohl das ZDF als auch Eurosport zeigen das Duell zwischen Deutschland und der Slowakei heute live im Free-TV.

Das ZDF (ZDF-Mediathek) bietet zudem eine kostenlosen Livestream an. Für die Übertragung im offiziellen Eurosport-Streamingkanal, dem Eurosport Eurosport Player, müsst Ihr allerdings in Form eines Abos bezahlen.

Alternativ könnt Ihr auch auf DAZN zurückgreifen, der Streamingdienst hat nämlich Eurosport 1 und Eurosport 2 und somit auch die Olympischen Spiele im Programm. Hier könnt Ihr Euch das gesamte Angebot für 29,99 Euro im Monat oder 274,99 Euro im Jahr sichern.

