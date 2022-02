Eishockey - Deutschland bei Olympia: Gegner, Gruppe, Spielplan

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ist bei den am 4. Februar in Peking beginnenden Olympischen Winterspielen dabei. Gegner, Gruppe, Spielplan - wir geben Euch alle wichtigen Informationen zum DEB-Team.

Das Eishockey-Turnier der Frauen und Männer bei den Olympischen Spielen live verfolgen - JETZT ein DAZN-Abo sichern!

Sorgt die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bei den Olympischen Winterspielen in Peking wieder für ein Wintermärchen? Bei der Olympischen Winterspielen 2018 in der südkoreanischen Region Pyeongchang erreichte das DEB-Team sensationell das Finale und sorgte in Deutschland für eine Eishockey-Euphorie. Im Finale musste sich das vom damaligen Bundestrainer Marco Sturm trainierte Team Russland geschlagen geben. Die Silbermedaille war dennoch ein Riesenerfolg.

In Peking gehört der Halbfinalist der WM 2021 zu den zwölf teilnehmenden Teams. Obwohl mit den NHL-Stars wie Leon Draisaitl, Tim Stützle, Moritz Seider und Philipp Grubauer wichtige Spieler fehlen, hat das Team von Bundestrainer Toni Söderholm hohe Ziele. "Wir wollen in die Top 4 und um Medaillen kämpfen", sagte Söderholm, der auf ein eingespieltes Team setzt. (Der deutsche Kader bei Olympia 2022)

Eishockey - Deutschland bei Olympia: Gegner, Gruppe

Deutschland spielt beim olympischen Eishockeyturnier in der Vorrundengruppe A. In dieser trifft das DEB-Team auf Gastgeber China, Kanada und die USA.

Großer Außenseiter in der Gruppe ist China. 13 Spieler aus dem 25-köpfigen Kader sind in Kanada geboren, drei in den USA - darunter Jake Chelios, der den prominentesten Namen trägt. Der 30-Jährige ist der Sohn der NHL-Legende Chris Chelios. Das Team des Weltranglisten-32. ist identisch mit dem KHL-Klub Kunlun Red Star.

Auch Kanada und die USA müssen in Peking komplett auf Spieler aus der NHL verzichten. Diese legt während den Olympischen Winterspielen 2022 keine Pause ein. Die USA treten deshalb mit 15 Collegespielern an. Außerdem stehen acht Profis von europäischen Klubs im Aufgebot. Kanada setzt in Peking größtenteils auf ehemalige NHL-Spieler die momentan bei europäischen Vereinen unter Vertrag stehen, beispielsweise Landon Ferraro von den Kölner Haien.

Was für eine pompöse Schanze! Die Sportstätten der Winterspiele © getty 1/19 Vom 4. bis 20. Februar finden in Peking die Olympischen Winterspiele 2022 statt. Wir stellen Euch die Sportstätten und Bauten vor. In der chinesischen Hauptstadt selbst finden nur einige Sportarten statt. © getty 2/19 In der Peking-Zone werden Eishockey, Curling, Short-Track, Eiskunst- und Eisschnelllauf ausgetragen. Außerdem findet die Eröffnungsfeier dort statt. © getty 3/19 Die Zeremonie findet im sogenannten "Vogelnest" statt. Das Stadion ist bekannt von den Sommerspielen 2008, diente dort als das Leichtathletikstadion. Wettkämpfe werden dort in diesem Jahr aber nicht durchgeführt. © getty 4/19 In kurzer Distanz zum Vogelnest steht der "Water Cube". © getty 5/19 Das Wasser der Schwimmhalle wurde praktisch "eingefroren" und die Halle beherbergt heuer das komplette Curling-Turnier. © getty 6/19 Das Nationale Hallenstadion wird auch wiederverwendet. Statt Handball kämpfen die Eishockey-Cracks darin um Gold, Silber und Bronze. © getty 7/19 Darüber hinaus wird in der Wukesong-Arena gespielt, um das Eis in der anderen Halle ob der vielen Spiele in der kurzen Zeit nicht zu sehr zu belasten. © getty 8/19 Das "Ice Ribbon" ist der einzige Neubau im olympischen Park in Peking. In diesem finden die Eisschnelllaufwettbewerbe statt. © getty 9/19 Bereits 1968 wurde das Hauptstadt-Hallenstadion erbaut. 2022 wird es für die Entscheidungen im Eiskunstlauf ... © getty 10/19 ... und im Short-Track genutzt. Extra für Olympia wurde die Halle im vergangenen Jahr modernisiert. © Instagram/kjansrud 11/19 Im Nordwesten Pekings befindet sich die Yanqing Zone. Dort werden die alpinen Wettbewerbe sowie die Rodelwettbewerbe (Bob, Skeleton und Rennrodeln) ausgetragen. © getty 12/19 Wirklich schneesicher ist die Region nicht, dafür wird mit Eiskanonen gearbeitet. Nach ersten Angaben der Athleten sind die Pisten perfekt präpariert. © imago images 13/19 Knapp zwei Kilometer ist die künstliche Eisbahn lang. Die gesamte Strecke ist mit einer Holzkonstruktion überdacht. © getty 14/19 Im Gegensatz zu den Alpinen sind die Ski- und Snowboard-Crosser in der dritten Zone in Zhangjiakou untergebracht. © getty 15/19 Spektakulär ist dabei vor allem das "Big air Shougang". Die Rampe für die Freestyler liegt auf einem ehemaligen Stahlwerksgelände. Die ehemaligen Kühltürme stehen dort noch immer. © getty 16/19 Nicht nur spektakulär sondern gar pompös erscheint das neue Skisprungzentrum, das für mehr als 50 Millionen Euro neu erbaut wurde. © getty 17/19 Besonders ist der Ring oben an der Schanze. Diesen kann man betreten und durch die Glasfront die Aussicht auf das Tal genießen. © getty 18/19 Neben den Skispringer und Skispringerinnen absolvieren auch die Nordischen Kombinierer hier ihre Wettkämpfe - zumindest den ersten Teil ... © getty 19/19 ... den zweiten Teil absolvieren sie in den Loipen des Biathlon- und Langlaufzentrums, das unweit der Skisprungschanze liegt.

Eishockey - Deutschland bei Olympia: Die Vorrundengruppen im Überblick

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Kanada RUC (Russian Olympic Committee) Finnland USA Tschechien Schweden Deutschland Schweiz Slowakei China Dänemark Lettland

Eishockey - Deutschland bei Olympia: Spielplan

Deutschland startet am 10. Februar gegen Kanada in das Turnier. Nach einem Tag Pause geht es dann gegen Gastgeber China und zum Vorrundenabschluss gegen die USA. Belegt das DEB-Team nach dem Ende der Gruppenspiele Tabellenplatz eins oder ist es der punktbeste Zweite, steht es bereits im Viertelfinale. Ist das nicht der Fall, steht ein Qualifikationsspiel für das Viertelfinale an.